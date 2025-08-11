અંકારા: ગત રવિવારના રોજ પશ્ચિમ તુર્કીના સિંદિરગીમાં 6.1 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો, એમ ટર્કિશ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એજન્સી (AFAD) દ્વારા આ ઘટના અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી. માહિતી અનુસાર, ભૂકંપની અસર દેશના પશ્ચિમ ભાગના ઘણા શહેરોમાં અનુભવાઈ હતી, જેમાં ઇસ્તંબુલ અને પર્યટન સ્થળ ઇઝમીરનો સમાવેશ થાય છે. જોકે હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ મળ્યો નથી.
મેયર સેરકાન સાકે તુર્કીની ખાનગી ચેનલ એનટીવીના જણાવ્યા અનુસાર, ભૂકંપના કેન્દ્ર સિંદિરગીમાં લગભગ 10 ઇમારતો ધરાશાયી થઈ હતી, જેમાં શહેરના કેન્દ્રમાં ત્રણ માળની ઇમારતનો પણ સમાવેશ થાય છે.
એમ ટર્કિશ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એજન્સી (AFAD) એ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, રવિવારે પશ્ચિમ તુર્કીમાં સિંદિરગીમાં 6.1 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો, જેમાં ઓછામાં ઓછા એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું અને ડઝનબંધ લોકો ઘાયલ થયા હતા.
સમગ્ર ઘટના અંગે તુર્કીના ગૃહમંત્રી અલી યેરલિકાયાએ ભૂકંપના કેન્દ્ર સિંદિરગીમાં પત્રકારોને જણાવતા કહ્યું હતું કે, દેશના પશ્ચિમ ભાગના અનેક શહેરોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા, જેમાં ઇસ્તંબુલ અને પર્યટન સ્થળ ઇઝમીરનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે જણાવ્યું કે, કાટમાળ નીચેથી બહાર કાઢ્યા પછી તરત જ 81 વર્ષીય એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું.
તેમણે કહ્યું કે, 29 અન્ય લોકો ઘાયલ થયા છે, પરંતુ ગંભીર રીતે ઘાયલ નથી. ભૂકંપને કારણે સિંદિરગી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં 16 ઇમારતો ધરાશાયી થઈ છે જેમાંથી ચાર રહેણાંક ઇમારતો હતી, જેમાં શહેરના કેન્દ્રમાં આવેલી ત્રણ માળની ઇમારતનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ત્રણ માળની ઇમારતના કાટમાળમાંથી ઘણા લોકોને જીવંત બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા જ્યાં છ લોકો રહેતા હતા. કાટમાળ નીચે ફસાયેલા વ્યક્તિને પણ બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. અગાઉ, મેયર સેરકાન સાકે તુર્કીની ખાનગી ચેનલ NTV ને જણાવ્યું હતું કે, ચાર લોકોને કાટમાળમાંથી બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, બે અન્ય લોકોને બચાવવાના પ્રયાસો ચાલુ છે.
AFAD એ અહેવાલ આપ્યો છે કે, અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં લગભગ 319 ફર્સ્ટ રિસ્પોન્સ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી હતી. AFAD અનુસાર, ભૂકંપ સાંજે 7:53 વાગ્યે (1653 GMT) આવ્યો હતો અને 3.5 થી 4.6 ની તીવ્રતાના લગભગ 20 આફ્ટરશોક અનુભવાયા હતા.
તમને જણાવી દઈએ કે, તુર્કી અનેક ભૂસ્તરીય ફોલ્ટ લાઇનોથી ઘેરાયેલું છે જેણે અગાઉ દેશમાં વિનાશ સર્જ્યો છે. ફેબ્રુઆરી 2023 માં, દક્ષિણપશ્ચિમમાં આવેલા ભૂકંપમાં ઓછામાં ઓછા 53,000 લોકો માર્યા ગયા હતા અને પ્રાચીન શહેર એન્ટિઓકના સ્થળ, અંતાક્યાને તબાહ કરી નાખ્યું હતું.
તમને જણાવી દઈએ કે, જુલાઈની શરૂઆતમાં આ જ પ્રદેશમાં 5.8 ની તીવ્રતાના ભૂકંપમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું અને 69 લોકો ઘાયલ થયા હતા.
