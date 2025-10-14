ETV Bharat / international

બલુચિસ્તાનમાં પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલામાં 6 લોકોના મોત, 3 ઘાયલ: માનવાધિકાર જૂથ

બલુચ વોઈસ ફોર જસ્ટિસ (BVJ) એ પાકિસ્તાની સૈન્ય હવાઈ હુમલાઓને મૂળભૂત માનવાધિકારોનું ગંભીર ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે.

હુમલામાં મંજૂર અહેમદનું મોત થયું હતું. (IANS)
October 14, 2025

ઈસ્લામાબાદ: એક અગ્રણી માનવાધિકાર સંગઠને મંગળવારે અહેવાલ આપ્યો છે કે બલુચિસ્તાનના જેહરી ક્ષેત્રમાં પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલામાં ઓછામાં ઓછા છ બલુચ નાગરિકો માર્યા ગયા છે અને ત્રણ અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલા લશ્કરી કાર્યવાહી વચ્ચે, આ પ્રદેશ ગંભીર માનવાધિકાર સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે.

ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરતા, બલુચ નેશનલ મૂવમેન્ટની માનવાધિકાર શાખા, PANK એ અહેવાલ આપ્યો છે કે 5 ઓક્ટોબરના રોજ જેહરી ક્ષેત્રના ચરહીના મુલા પાસ વિસ્તારને લક્ષ્ય બનાવતા હવાઈ હુમલામાં છ નાગરિકો માર્યા ગયા હતા.

માનવાધિકાર સંગઠન અનુસાર, મૃતકોની ઓળખ મંજૂર અહેમદ, તેના બે બાળકો, તેનો ભત્રીજો અને બીબી રહીમા અને તેના બાળક તરીકે થઈ છે. ઘાયલોમાં રહીમાની પુત્રી અને પુત્રનો સમાવેશ થાય છે, જેમની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે. પાકિસ્તાને નાગરિકો પરના ક્રૂર હુમલાની સખત નિંદા કરી છે અને આ ગંભીર માનવાધિકાર ઉલ્લંઘનો માટે જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે તાત્કાલિક સ્વતંત્ર તપાસની માંગ કરી છે.

'નિર્દોષ નાગરિકોની હત્યાની નિંદા'

નિર્દોષ નાગરિકોની હત્યાની નિંદા કરતા, અન્ય એક માનવાધિકાર સંગઠન, બલોચ વોઇસ ફોર જસ્ટિસ (BVJ) એ જણાવ્યું હતું કે, "આ ઘટના મૂળભૂત માનવાધિકારોનું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે અને સ્થાનિક વસ્તીમાં ભય અને વેદના ફેલાવી છે. નિઃશસ્ત્ર નાગરિકો સામે ઇરાદાપૂર્વક બળનો ઉપયોગ કોઈપણ સંજોગોમાં અસ્વીકાર્ય છે."

સંગઠને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર માનવાધિકાર પરિષદ, એમ્નેસ્ટી ઇન્ટરનેશનલ અને હ્યુમન રાઇટ્સ વોચ સહિત આંતરરાષ્ટ્રીય માનવાધિકાર સંગઠનોને પણ અપીલ કરી હતી કે તેઓ જેહરીમાં ચાલી રહેલી સરકારી ક્રૂરતાની પારદર્શક, સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરે.

'પાકિસ્તાની સેના નાગરિકોને નિશાન બનાવી રહી છે'

સોમવારે, જેહરીની પરિસ્થિતિ પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા, બલોચ અમેરિકન કોંગ્રેસવુમન તારા ચંદે ભાર મૂક્યો હતો કે ક્રૂર પાકિસ્તાની સેના સશસ્ત્ર લડવૈયાઓને નહીં પણ નાગરિકોને નિશાન બનાવી રહી છે.

ચાંદે પાકિસ્તાની સેના પર ઘરો તોડી પાડવા, રહેણાંક વિસ્તારોમાં બોમ્બમારો કરવા અને નિર્દોષ પરિવારોમાં અસહ્ય વેદના ફેલાવવાનો આરોપ મૂક્યો. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જેહરીના લોકોને પાણી, ખોરાક, દવા અને શિક્ષણ જેવી સૌથી મૂળભૂત જરૂરિયાતોથી પણ વંચિત રાખવામાં આવ્યા છે.

X પર પોસ્ટ કરતા, બલૂચ નેતાએ કહ્યું, "જેહરીમાં નિર્દોષ લોકો પર થઈ રહેલી ક્રૂરતા અને જુલમ પ્રત્યે દુનિયાએ પોતાની આંખો ખોલવી જોઈએ. અમે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને બલૂચિસ્તાનના લોકો સાથે ઉભા રહેવાની અપીલ કરીએ છીએ કારણ કે પાકિસ્તાની સેના આપણી ભૂમિ પર ગંભીર અત્યાચાર કરી રહી છે."

