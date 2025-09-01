ETV Bharat / international

અફઘાનિસ્તાનમાં 6.3ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, 15 લોકો ઈજાગ્રસ્ત - EARTHQUAKE SHAKES AFGHANISTAN

રવિવારે મોડી રાત્રે પાકિસ્તાન સરહદ નજીક પૂર્વી અફઘાનિસ્તાનમાં 6.3ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવતા 15 લોકો ઘાયલ થયાના સમાચાર છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2025 at 7:33 AM IST

કાબુલ: યુએસ જીઓલોજિકલ સર્વે અનુસાર, રવિવારે મોડી રાત્રે પાકિસ્તાન સરહદ નજીક પૂર્વી અફઘાનિસ્તાનમાં 6.0ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ નોંધાયો છે. યુએસજીએસ અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ નંગરહાર પ્રાંતના જલાલાબાદ નજીક નોંધાયું છે અને તેની ઊંડાઈ 8 કિલોમીટર હતી. રવિવારે સ્થાનિક સમય મુજબ રાત્રે 11:47 વાગ્યે આ ભૂકંપનો આંચકો નોંધાયો છે.

સમાચાર એજેન્સી ANIના જણાવ્યા અનુસાર આજે 12.47 વાગ્યે અફઘાનિસ્તાનમાં 6.3 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો: રાષ્ટ્રીય ભૂકંપ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર

નંગરહાર જાહેર આરોગ્ય વિભાગના પ્રવક્તા નકીબુલ્લાહ રહીમીએ જણાવ્યું હતું કે 15 લોકો ઘાયલ થયા છે, અને તેમને સારવાર માટે સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. લગભગ 20 મિનિટ પછી, આજ પ્રાંતમાં બીજો ભૂકંપ આવ્યો, જેની તીવ્રતા 4.5 અને ઊંડાઈ 10 કિલોમીટર હતી.

7 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ પણ અફઘાનિસ્તાનમાં 6.3ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો, ત્યારબાદ ફરી પ્રચંડ ભૂકંપ આવ્યો હતો. તાલિબાન સરકારનો અંદાજ છે કે ઓછામાં ઓછા 4,000 લોકો માર્યા ગયા હતા. સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ મૃત્યુઆંક ઘણો ઓછો, લગભગ 1,500 રાખ્યો હતો. તાજેતરના સમયમાં અફઘાનિસ્તાનમાં તે સૌથી ઘાતક કુદરતી આફત હતી.

