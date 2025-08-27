વોશિંગ્ટન : US રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આજે 27 ઓગસ્ટથી ભારતીય માલ પર 50 ટકા ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી હતી. US ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટીએ આ મામલે નોટિસ જારી કરી છે. આ નોટિસમાં લખ્યું છે કે, અમેરિકા 27 ઓગસ્ટના રોજ રાત્રે 12:01 વાગ્યાથી ભારતીય માલ પર વધારાનો 25% ટેરિફ લાદશે.
50 ટકા ટેરિફ આજથી લાગુ : ભારત પર કુલ ટેરિફ ડ્યુટી 50 ટકા રહેશે. આ ઉપરાંત, આ નોટિસમાં એવું પણ લખ્યું છે કે જો ભારતીય માલ નિર્ધારિત સમય પછી અહીં આવશે, તો તેમના પર પણ નવા ટેરિફ દર લાગુ થશે. આવું એટલા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે કારણ કે ભારત સતત રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદી રહ્યું છે. અમેરિકા ઇચ્છે છે કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ન ખરીદે, પરંતુ તેમની પાસેથી ખરીદે.
જાણો ટેરિફની મહત્વપૂર્ણ બાબતો : તમને જણાવી દઈએ કે, પહેલા ભારતીય કપડાં પર ફક્ત 9 ટકા ટેરિફ હતો, જે હવે વધીને 59 ટકા થશે. બીજી તરફ રેડીમેડ કપડાં પર 13.9 ટકા ડ્યુટી હતી, જે હવે વધીને 63.9 ટકા થશે. આ ઉપરાંત સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને કોપર પર પણ ડ્યુટી વધશે. પહેલા આ ધાતુઓ પર 1.7 ટકા ટેરિફ હતો, જે આજથી વધીને 51.7 ટકા થશે. પહેલા ફર્નિચર અને ગાદલા પર 2.3 ટકા ટેરિફ હતો, જે આજથી વધીને 52.3 ટકા થશે.
આ ક્ષેત્રો પર અસર નહીં થાય : રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના વહીવટીતંત્રે સ્માર્ટફોન અને દવાઓ પર કોઈપણ પ્રકારનો ટેરિફ ન લાદવાનો નિર્ણય લીધો છે. જોકે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ભારતને ચેતવણી આપી હતી કે આગામી સમયમાં આ ક્ષેત્રો પર પણ નવા ટેરિફ લાદવામાં આવશે. નવા ટેરિફ લાગુ થવાથી ભારત પર મોટી અસર પડશે.
રશિયા સાથે વેપાર કરવાનો દંડ?
તમને જણાવી દઈએ કે, અમેરિકાએ ગત 7 ઓગસ્ટના રોજ ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો. બાદમાં રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ અને લશ્કરી સાધનો ખરીદવા પર દંડ તરીકે 27 ઓગસ્ટથી 25 ટકા વધારાની ડ્યુટી લાદવાની જાહેરાત કરી હતી. ભારત ઉપરાંત, બ્રાઝિલ એકમાત્ર US ટ્રેડિંગ પાર્ટનર છે, જે 50 ટકા આયાત ડ્યૂટીનો સામનો કરી રહ્યું છે.
ભારત પર રશિયન તેલ વેચીને નફાખોરી કરવાનો આરોપ
વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે આ મહિનાની શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે, US રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે ભારત પર પ્રતિબંધો લાદ્યા છે. US નાણામંત્રી સ્કોટ બેસન્ટે ભારત પર રશિયન તેલ વેચીને નફાખોરી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
"મોદી તેમની સામે દિવાલની જેમ ઉભા રહેશે" : PM મોદી
બીજી તરફ વડાપ્રધાન મોદીએ ટેરિફ વિશે કહ્યું કે, ભારત ક્યારેય ખેડૂતોના હિત સામે ઝુકશે નહીં. આપણા દેશના ખાદ્ય પ્રદાતાઓએ આપણને આત્મનિર્ભર બનાવ્યા છે. આપણા દેશની સૌથી મોટી પ્રાથમિકતા ખેડૂતો, પશુપાલકો અને માછીમારો છે. આ લોકો સાથે સંબંધિત કોઈપણ નીતિને સમર્થન આપવામાં આવશે નહીં, જે નુકસાનકારક છે. જો આવું થશે, તો મોદી તેમની સામે દિવાલની જેમ ઉભા રહેશે.
આ પણ વાંચો...