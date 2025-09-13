ETV Bharat / international

ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં TTPના હુમલામાં 12 પાકિસ્તાની સૈનિકોના મોત; 35 આતંકવાદીઓ ઠાર

પાકિસ્તાની સેનાએ જણાવ્યું હતું કે પખ્તુનખ્વામાં ટીટીપીના હુમલામાં 12 પાકિસ્તાની સૈનિકો માર્યા ગયા છે. 35 આતંકવાદીઓ પણ માર્યા ગયા છે.

ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં TTPના હુમલામાં 12 પાકિસ્તાની સૈનિકોના મોત
ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં TTPના હુમલામાં 12 પાકિસ્તાની સૈનિકોના મોત (file photo-IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 8:27 PM IST

પેશાવર: પાકિસ્તાનમાં સેના અને તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (ટીટીપી) વચ્ચે એન્કાઉન્ટર અને હુમલાઓનો સિલસિલો અટકી રહ્યો નથી. આ એપિસોડમાં, પાકિસ્તાનના ઉત્તરપશ્ચિમ ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં બે અલગ-અલગ કાર્યવાહીમાં પ્રતિબંધિત તહરીક-એ-તાલિબાન સાથેની અથડામણમાં 12 સૈનિકો અને 35 આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે.

શનિવારે આ અંગે માહિતી આપતા, સેનાની મીડિયા વિંગ ઇન્ટર-સર્વિસિસ પબ્લિક રિલેશન્સ (ISPR) એ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહી છેલ્લા ચાર દિવસમાં કરવામાં આવી હતી.

તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સુરક્ષા દળોએ બાજૌર જિલ્લામાં ગુપ્ત માહિતીના આધારે કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી અને ભીષણ ગોળીબારમાં 22 ટીટીપી આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા. ISPR એ જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણ વઝીરિસ્તાન જિલ્લામાં થયેલા અન્ય એક એન્કાઉન્ટરમાં, 13 TTP આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા અને ભીષણ ગોળીબારમાં 12 સૈનિકો શહીદ થયા હતા.

માહિતી આપવામાં આવી છે કે આતંકવાદીઓ પાસેથી શસ્ત્રો અને દારૂગોળો પણ મળી આવ્યો છે. ISPR એ આ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં અફઘાન નાગરિકોની સંડોવણીનો દાવો કર્યો છે. ISPR એ કહ્યું કે પાકિસ્તાનને આશા છે કે અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાન સરકાર તેની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરશે અને ઇસ્લામાબાદ વિરુદ્ધ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ માટે તેની જમીનનો ઉપયોગ કરવાનો ઇનકાર કરશે.

ISPR એ કહ્યું કે પ્રદેશમાં અન્ય આતંકવાદીઓને ખતમ કરવા માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. તમને જણાવી દઈએ કે નવેમ્બર 2022માં TTPએ સરકાર સાથે યુદ્ધવિરામ કરાર સમાપ્ત કર્યો અને હુમલાઓ વધારવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી ત્યારથી પાકિસ્તાનમાં આતંકવાદમાં વધારો જોવા મળ્યો છે.

આતંકવાદીઓએ એક પાવર કંપનીના છ કર્મચારીઓનું અપહરણ કર્યું હતું

બીજી તરફ, મુશ્કેલીગ્રસ્ત પ્રાંત ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં આતંકવાદીઓએ એક પાવર કંપનીના છ કર્મચારીઓનું અપહરણ કર્યું હતું. આ અંગે માહિતી આપતાં પોલીસે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના શુક્રવારે ઉત્તર વઝીરિસ્તાનને અડીને આવેલા બન્નુ જિલ્લાના પીર દાલ ખેલ વિસ્તારમાં બની હતી.

પેશાવર ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય કંપની (PESCO) ની ટીમ વીજળીની લાઇનનું સમારકામ કરી રહી હતી, તે દરમિયાન સશસ્ત્ર આતંકવાદીઓએ હુમલો કરીને કર્મચારીઓ અને તેમના ડ્રાઇવરનું અપહરણ કરી લીધું હતું. આતંકવાદીઓને શોધવા અને બંધકોને મુક્ત કરાવવા માટે પોલીસ અને સુરક્ષા દળોએ શોધખોળ શરૂ કરી છે.

