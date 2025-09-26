હાઈ બ્લડ પ્રેશરને લઈ WHOએ આપી ચેતવણી, ભારતમાં 21 કરોડ લોકો સમસ્યાથી પીડાય છે
ભારતમાં 30-79 વર્ષની વયના 210.2 મિલિયન પુખ્ત વયના લોકો હાઈ બ્લડ પ્રેશરથી પીડાય છે, જેમાંથી આશરે 173.9 મિલિયન લોકો અનિયંત્રિત બ્લડ પ્રેશર ધરાવે છે.
Published : September 26, 2025 at 6:54 PM IST
ભારતમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર એક ગંભીર સમસ્યા બની ગઈ છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO)ના હાઈ બ્લડ પ્રેશર પરના વૈશ્વિક અહેવાલ મુજબ, 30-79 વર્ષની વયના ભારતની પુખ્ત વસ્તીના ઓછામાં ઓછા 30 ટકા લોકો હાઈ બ્લડ પ્રેશરથી પીડાય છે. જે 210 મિલિયનથી વધુ લોકો છે. આ દર વૈશ્વિક સરેરાશ 34 ટકા કરતા થોડો ઓછો છે. જોકે, ભારતમાં 173 મિલિયનથી વધુ લોકો અનિયંત્રિત હાઈ બ્લડ પ્રેશર ધરાવે છે, કારણ કે ફક્ત 39 ટકા લોકો તેમની સ્થિતિથી વાકેફ છે અને તેમાંથી પણ, ખૂબ ઓછા લોકો તેમના બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરી શકે છે.
આનો અર્થ એમ થયો કે ભારતમાં 30 થી 79 વર્ષની વયના 21 કરોડથી વધુ લોકો આ રોગથી પીડાય છે. આ આંકડો ચિંતાજનક છે, કારણ કે તે દેશની કુલ વસ્તીના 30 ટકાથી વધુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. વધુમાં, ફક્ત 39 ટકા લોકો આ રોગથી વાકેફ છે, અને 83 ટકા લોકો અનિયંત્રિત બ્લડ પ્રેશર ધરાવે છે.
આ અહેવાલ પ્રાથમિક આરોગ્ય સંભાળ સ્તરે હાઈ બ્લડ પ્રેશરની ઓળખ, સારવાર અને નિયંત્રણ વધારવાની તાત્કાલિક જરૂરિયાત પર પ્રકાશ પાડે છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) અનુસાર, બાંગ્લાદેશ, ફિલિપાઇન્સ અને દક્ષિણ કોરિયાએ હાઈ બ્લડ પ્રેશર સંભાળને સાર્વત્રિક આરોગ્ય કવરેજ (UHC)માં એકીકૃત કરી છે. પ્રાથમિક સંભાળમાં રોકાણ અને સમુદાય જોડાણ દ્વારા આ પ્રગતિ પ્રાપ્ત થઈ છે.
ભારતમાં જોખમ પરિબળો
વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO)ના એક અહેવાલ મુજબ, ભારતમાં ઉચ્ચ રક્તચાપ માટે મીઠાનું વધુ પડતું સેવન, તમાકુ અને દારૂનું સેવન અને સ્થૂળતા મુખ્ય જોખમ પરિબળો છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, ભારતમાં 30-79 વર્ષની વયના 210 મિલિયનથી વધુ લોકો ઉચ્ચ રક્તચાપથી પીડાય છે. જેમાંથી મોટાભાગના લોકોનું બ્લડ પ્રેશર નિયંત્રણ નબળું છે. ભારતનો ઉચ્ચ રક્તચાપ નિયંત્રણ દર ફક્ત 17 ટકા છે, જ્યારે વૈશ્વિક સરેરાશ 50 ટકા છે.
ભારતમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસને નિયંત્રિત કરવા માટે લેવામાં આવેલા પગલાં
ભારતમાં આરોગ્ય મંત્રાલયે 30 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી સ્ક્રીનીંગ અને સારવાર ઝુંબેશ શરૂ કરી, જે હેઠળ જાન્યુઆરીથી જૂન 2025 સુધીમાં 1.11 કરોડથી વધુ લોકોને હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને 64 લાખથી વધુ લોકોને ડાયાબિટીસ હોવાનું નિદાન થયું. નિદાન થયેલા તમામ કેસોની સક્રિય સારવાર કરવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે લોકોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થયો છે.
આ રાષ્ટ્રવ્યાપી ઝુંબેશનો ઉદ્દેશ્ય 30 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના 100% લોકોને બિન-ચેપી રોગો (NCDs) માટે સ્ક્રીનીંગ કરવાનો છે. જે 20 ફેબ્રુઆરી, 2025 થી 31 માર્ચ, 2025 સુધી ચાલશે. 770 જિલ્લા NCD ક્લિનિક્સ, 233 હૃદય સંભાળ એકમો અને 6410 સમુદાય આરોગ્ય કેન્દ્ર સ્તરના NCD ક્લિનિક્સ સહિત વ્યાપક માળખાગત સુવિધાઓને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે. જે નિયમિત ફોલો-અપ કાર્યવાહી, કાઉન્સેલિંગ અને મફત દવાઓ પૂરી પાડવા માટે પ્રશિક્ષિત CHO, ASHA અને ANM દ્વારા સમર્થિત છે.
ભારતની પહેલ આશા કાર્યકરો દ્વારા સમુદાય સુધી પહોંચવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જેઓ સમુદાય આધારિત મૂલ્યાંકન ચેકલિસ્ટ (CBAC) સાધનનો ઉપયોગ કરે છે, જે ઝડપી જોખમ મૂલ્યાંકનને સક્ષમ બનાવે છે, જ્યારે તબીબી સ્ટાફ ખાતરી કરે છે કે દર્દીઓને સતત શિક્ષણ, જીવનશૈલીમાં પરિવર્તન અને જરૂર પડ્યે વિશેષ સંભાળ માટે રેફરલ મળે.
વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન ( WHO ) 2024ના અહેવાલ મુજબ, 1.4 અબજ લોકો હાઈ બ્લડ પ્રેશરથી પ્રભાવિત હતા, પરંતુ પાંચમાંથી માત્ર એક જ દવા અથવા જીવનશૈલીમાં ફેરફાર દ્વારા તેને નિયંત્રિત કરી રહ્યો હતો. જ્યારે ઓછી આવક ધરાવતા દેશોમાં માત્ર 28 ટકા લોકો પાસે WHO દ્વારા ભલામણ કરાયેલ દવાઓની પહોંચ હતી.
હાઈ બ્લડ પ્રેશર હૃદયની નિષ્ફળતા, સ્ટ્રોક, ક્રોનિક કિડની રોગ અને ડિમેન્શિયાનું મુખ્ય કારણ છે, અને જીવનશૈલીમાં પરિવર્તન અને દવા દ્વારા તેને અટકાવી શકાય છે અથવા ઉલટાવી શકાય છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) એ ચેતવણી આપી છે કે જો તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો લાખો લોકો અકાળે મૃત્યુ પામી શકે છે, અને દેશોને આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડશે.
વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન અનુસાર, 2011 થી 2025 સુધીમાં, હૃદય અને રક્તવાહિની રોગો (હાઈ બ્લડ પ્રેશર સહિત) ઓછી અને મધ્યમ આવક ધરાવતા દેશોને આશરે US$3.7 ટ્રિલિયનનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે, જે તેમના GDPના લગભગ 2 ટકા છે. WHOના ડિરેક્ટર-જનરલ ડૉ. ટેડ્રોસ અધાનમ ઘેબ્રેયસસે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે દર કલાકે, હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કારણે 1,000 થી વધુ લોકો સ્ટ્રોક અને હાર્ટ એટેકથી મૃત્યુ પામે છે, જેમાંથી મોટાભાગના અટકાવી શકાય છે.
તેમણે કહ્યું કે દેશો પાસે હાઈ બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરવાના સાધનો છે, જેના માટે રાજકીય ઇચ્છાશક્તિ, સતત રોકાણ અને સાર્વત્રિક આરોગ્ય કવરેજ પ્રાપ્ત કરવા માટે આરોગ્ય સેવાઓમાં સુધારાની જરૂર છે. આનાથી લાખો લોકોના જીવન બચી શકે છે.
બ્લડ પ્રેશર નિવારણમાં અવરોધો
આ અહેવાલમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશરના નિવારણ, નિદાન, સારવાર અને લાંબા ગાળાની સંભાળમાં મુખ્ય અંતરાયો પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે. મુખ્ય અવરોધોમાં નબળી આરોગ્ય પ્રમોશન નીતિઓ (દારૂ, તમાકુનો ઉપયોગ, શારીરિક પ્રવૃત્તિ, મીઠું અને ટ્રાન્સ ચરબી જેવા જોખમી પરિબળોને સંબોધવા), પ્રમાણિત બ્લડ પ્રેશર ઉપકરણોની મર્યાદિત ઍક્સેસ, પ્રમાણિત સારવાર પ્રોટોકોલ અને પ્રશિક્ષિત પ્રાથમિક સંભાળ ટીમોનો અભાવ, અવિશ્વસનીય સપ્લાય ચેઇન અને મોંઘી દવાઓ, દર્દીઓ માટે અપૂરતી નાણાકીય સુરક્ષા અને વલણોનું નિરીક્ષણ કરવા માટે અપૂરતી માહિતી પ્રણાલીઓનો સમાવેશ થાય છે.
દેશ-સ્તરની પ્રગતિ
બાંગ્લાદેશ, ફિલિપાઇન્સ અને દક્ષિણ કોરિયાએ હાઈ બ્લડ પ્રેશર કેરને યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજ (UHC)માં એકીકૃત કરીને, પ્રાથમિક આરોગ્ય સંભાળમાં રોકાણ કરીને અને સમુદાયોને જોડીને નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. બાંગ્લાદેશે 2019-2025ની વચ્ચે કેટલાક વિસ્તારોમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર નિયંત્રણ 15 ટકાથી વધારીને 56 ટકા કર્યું છે, જેના દ્વારા હાઈ બ્લડ પ્રેશર સારવાર સેવાઓને તેના આવશ્યક આરોગ્ય સંભાળ પેકેજમાં સમાવીને અને સ્ક્રીનીંગ અને ફોલો-અપ કેરને મજબૂત બનાવવામાં આવી છે.
ફિલિપાઇન્સમાં વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના HEARTS ટેકનિકલ પેકેજને દેશભરમાં સમુદાય-સ્તરની સેવાઓમાં અસરકારક રીતે સામેલ કરવામાં આવ્યું છે. દક્ષિણ કોરિયાએ આરોગ્ય સુધારાઓને એકીકૃત કર્યા છે. જેમાં હાઇપરટેન્શન વિરોધી દવાઓનો ખર્ચ ઘટાડવો અને દર્દીની ફી મર્યાદિત કરવી શામેલ છે. જેના પરિણામે 2022માં રાષ્ટ્રીય બ્લડ પ્રેશર નિયંત્રણ દર 59 ટકાનો થયો છે.
ભારતના પડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાં સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે
દરમિયાન, ભારતના પડોશી દેશો જેમ કે પાકિસ્તાન, ભૂતાન, શ્રીલંકા, નેપાળ તેમની વસ્તીમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશરની ગંભીર સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાનમાં, હાઈ બ્લડ પ્રેશર (30-79 વર્ષની વયના પુખ્ત વયના લોકો) નો વ્યાપ 42 ટકા છે, જ્યારે વૈશ્વિક સરેરાશ 34 ટકા છે. પાકિસ્તાનમાં 30-79 વર્ષની વયના 38.6 મિલિયન પુખ્ત વયના લોકોમાંથી, લગભગ 33.9 મિલિયન પુખ્ત વયના લોકો અનિયંત્રિત સ્થિતિ ધરાવે છે. ભૂટાનમાં, સમાન વય જૂથમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશરનો વ્યાપ 42 ટકા છે. જ્યારે વૈશ્વિક સરેરાશ 34 ટકા છે. 30-79 વર્ષની વયના 166,000 પુખ્ત વયના લોકોમાંથી, લગભગ 1,51,000 પુખ્ત વયના લોકો અનિયંત્રિત સ્થિતિ ધરાવે છે.
શ્રીલંકામાં, સમાન વય જૂથમાં હાઇપરટેન્શનનો વ્યાપ 40 ટકા છે, જ્યારે વૈશ્વિક સરેરાશ 34 ટકા છે. 30-79 વર્ષની વયના 4.7 મિલિયન પુખ્ત વયના લોકોમાંથી, આશરે 3.8 મિલિયન પુખ્ત વયના લોકો અનિયંત્રિત હાઇપરટેન્શન ધરાવે છે. નેપાળમાં, હાઇપરટેન્શનનો વ્યાપ 35 ટકા છે, જ્યારે વૈશ્વિક સરેરાશ 34 ટકા છે. 30-79 વર્ષની વયના 4.8 મિલિયન પુખ્ત વયના લોકોમાંથી, આશરે 4.4 મિલિયન પુખ્ત વયના લોકો અનિયંત્રિત હાઇપરટેન્શન ધરાવે છે.

