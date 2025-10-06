વૈજ્ઞાનિકો મેરી ઇ. બ્રેન્કો, ફ્રેડ રેમ્સડેલ અને શિમોન સાકાગુચીને મેડિસિનમાં નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યો
મેરી ઇ. બ્રુન્કો, ફ્રેડ રેમ્સડેલ અને શિમોન સાકાગુચીને પેરિફેરલ ઇમ્યુન ટોલરન્સ સંબંધિત તેમની શોધ બદલ મેડિસિનમાં નોબેલ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : October 6, 2025 at 6:59 PM IST
નોબેલ પુરસ્કારોની જાહેરાત શરૂ થઈ ગઈ છે. દર વર્ષની જેમ, 2025માં, આ પ્રતિષ્ઠિત સન્માનો એવા વૈજ્ઞાનિકો અને વિચારકોને એનાયત કરવામાં આવશે જેમણે દવા, ભૌતિકશાસ્ત્ર, સાહિત્ય અને શાંતિ સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપ્યું છે. 6 ઓક્ટોબર, સોમવારથી શરૂ થયેલી નોબેલ પુરસ્કારની જાહેરાત 13 ઓક્ટોબર સુધી ચાલુ રહેશે.
આ વર્ષનો મેડિસિનમાં નોબેલ પુરસ્કાર સંયુક્ત રીતે ત્રણ વૈજ્ઞાનિકોને એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. વૈજ્ઞાનિકો મેરી બ્રુન્કો, ફ્રેડ રેમ્સડેલ અને શિમોન સાકાગુચીને સોમવાર, 6 ઓક્ટોબરના રોજ "પેરિફેરલ ઇમ્યુન ટોલરન્સ સંબંધિત તેમની શોધો " માટે ફિઝિયોલોજી અથવા મેડિસિનમાં 2025નો નોબેલ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. પુરસ્કાર આપતી સંસ્થાએ જણાવ્યું હતું. સ્ટોકહોમમાં કેરોલિન્સ્કા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ખાતેના એક પેનલે છ પુરસ્કારોની શ્રેણીમાં પ્રથમ, મેડિસિનમાં નોબેલ પુરસ્કારની જાહેરાત કરી હતી.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025
The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr
નોબેલ પુરસ્કાર સમિતિએ સોમવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેમની શોધોએ સંશોધનના નવા ક્ષેત્રનો પાયો નાખ્યો છે અને કેન્સર અને સ્વયંપ્રતિરક્ષા રોગો જેવા રોગો માટે નવી સારવારના વિકાસને પ્રેરણા આપી છે. 1901 થી 2024ની વચ્ચે, દવામાં નોબેલ પુરસ્કાર 229 નોબેલ વિજેતાઓને 115 વખત એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.
ગયા વર્ષે, આ પુરસ્કાર અમેરિકન વિક્ટર એમ્બ્રોઝ અને ગેરી રુવકુનને માઇક્રોઆરએનએની શોધ બદલ સંયુક્ત રીતે એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ વાર્ષિક પુરસ્કારો ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણ વિજ્ઞાન, સાહિત્ય અને શાંતિના ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિઓને માન્યતા આપે છે. આ પુરસ્કારમાં આશરે $1.2 મિલિયનની ઇનામ રકમ અને તાત્કાલિક ખ્યાતિનો સમાવેશ થાય છે.
ભૌતિકશાસ્ત્રના નોબેલ પુરસ્કારોની જાહેરાત મંગળવારે, રસાયણ વિજ્ઞાનના નોબેલ પુરસ્કાર બુધવારે અને સાહિત્ય અને શાંતિના નોબેલ પુરસ્કારોની જાહેરાત ગુરુવારે કરવામાં આવશે. નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત શુક્રવારે કરવામાં આવશે. જ્યારે અર્થશાસ્ત્રના નોબેલ મેમોરિયલ પુરસ્કારની જાહેરાત 13 ઓક્ટોબરે કરવામાં આવશે.
નોબેલ પુરસ્કારો દર વર્ષે 10 ડિસેમ્બરે એનાયત કરવામાં આવે છે, જે તેમના સ્થાપક, સ્વીડિશ રસાયણશાસ્ત્રી અને શોધક આલ્ફ્રેડ નોબેલના મૃત્યુની વર્ષગાંઠ છે. આ દિવસે 1896માં આલ્ફ્રેડ નોબેલનું અવસાન થયું હતું અને 1901માં પ્રથમ નોબેલ પુરસ્કાર સમારોહ યોજાયો હતો. નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર અને આલ્ફ્રેડ નોબેલનો ઇતિહાસ વર્ણવવામાં આવ્યો છે.
કેટલાક પ્રખ્યાત નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતાઓમાં વૈજ્ઞાનિકો આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન, નીલ્સ બોહર અને મેરી ક્યુરી, લેખકો અર્નેસ્ટ હેમિંગ્વે અને આલ્બર્ટ કામુ અને નેલ્સન મંડેલા, માર્ટિન લ્યુથર કિંગ જુનિયર અને મધર ટેરેસા જેવા અગ્રણી નેતાઓનો સમાવેશ થાય છે.
આ પણ વાંચો...