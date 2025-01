ETV Bharat / health

રૂટ કેનાલ પછી દાંતની સંભાળ ખૂબ જ જરૂરી, જાણો કેમ? ( (FREEPIK) )

રુટ કેનાલ પછી દાંતની સંભાળ માત્ર સારવાર કરાયેલા દાંતને જ સ્વસ્થ રાખતી નથી, પરંતુ સમગ્ર મોંની તંદુરસ્તી પણ સુધારે છે. પરંતુ આ પ્રક્રિયા પછી, ડૉક્ટર દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી સાવચેતીઓનું પાલન કરવું અને દાંતની નિયમિત કાળજી લેવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. યાદ રાખો, યોગ્ય દાંતની સંભાળ ફક્ત તમારા સ્મિતને જ નહીં, પણ તમારા એકંદર સ્વાસ્થ્યને પણ સુધારે છે. રુટ કેનાલ પછી દાંતની ખાસ કાળજી જરૂરી છે: રુટ કેનાલ એ દાંતની સામાન્ય પ્રક્રિયા છે, જેનો હેતુ ક્ષતિગ્રસ્ત દાંતની સારવાર અને બચાવ કરવાનો છે અને દુખાવામાં રાહત આપવાનો છે. આ પ્રક્રિયાને લઈને લોકોમાં એક સામાન્ય માન્યતા છે કે રૂટ કેનાલ પછી, દાંત સંપૂર્ણ રીતે સાજા થઈ જાય છે અને તેમની સંભાળની કોઈ જરૂર નથી. પરંતુ વાસ્તવમાં, આ પ્રક્રિયા પછી દાંતને વધારાની સંભાળની જરૂર છે. રૂટ કેનાલ પછી, જો ડૉક્ટર દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી સાવચેતીઓનું પાલન કરવામાં ન આવે તો, દાંતમાં ગંભીર સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. ડૉક્ટર્સ શું કહે છે: ડૉ. સૂરજ ભર્તારી, ડેન્ટિસ્ટ, હેલ્થ કેર ડેન્ટલ કેર ક્લિનિક, થાણે, મુંબઈ, સમજાવે છે કે રુટ કેનાલ એ દાંતની પ્રક્રિયા છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ચેપગ્રસ્ત અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત દાંતને બચાવવાનો છે. જ્યારે દાંતની અંદરની કોમળ પેશીઓ (જેને પલ્પ કહેવાય છે) ચેપ અથવા ઈજાને કારણે નુકસાન થાય છે, ત્યારે ડૉક્ટર તેને દૂર કરે છે અને દાંત સાફ કરે છે. આ પછી, દાંતની અંદરની જગ્યા ભરવામાં આવે છે અને સીલ કરવામાં આવે છે. દાંતને સીલ કરવામાં આવે છે અને તાજ (રક્ષણાત્મક આવરણ) મૂકવામાં આવે છે જેથી દાંત મજબૂત રહે. આ પ્રક્રિયા દાંતને નિષ્કર્ષણમાંથી બચાવવા માટે એક અસરકારક રીત છે. રુટ કેનાલ પછી, ક્ષતિગ્રસ્ત દાંતને દૂર કરવાની કોઈ જરૂર નથી, અને તે લાંબા સમય સુધી ઉપયોગી રહે છે, પરંતુ આ પ્રક્રિયાની કેટલીક આડઅસર પણ છે જેમ કે સારવાર કરાયેલ દાંતની સંવેદનશીલતા ઘટી જાય છે કારણ કે રુટ પછી દાંતની ચેતા. નહેર રહેતી નથી. તે જ સમયે, રૂટ કેનાલ પછી, દાંતની રચના પણ નબળી પડી જાય છે, તેથી તેને સુરક્ષિત રાખવા માટે તાજ મૂકવો જરૂરી છે. તે સમજાવે છે કે, આ પ્રક્રિયા પછી દાંતને ખાસ કાળજીની જરૂર છે. જો આમ ન કરવામાં આવે તો ઘણી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે, જેમ કે રુટ કેનાલ પછી દાંતની યોગ્ય કાળજી ન લેવી, આસપાસના દાંતને પણ અસર થઈ શકે છે, જો યોગ્ય સફાઈ ન કરવામાં આવે તો બેક્ટેરિયા દાંતમાં ઈન્ફેક્શન ફેલાવી શકે છે અને દાંતમાં ચેપ ફેલાવી શકે છે. આજુબાજુના પેઢામાં સોજો અથવા દુખાવો થઈ શકે છે. આ પ્રક્રિયા પછી દાંત નબળા થઈ જતા હોવાથી તેમના દાંત તૂટવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે.

રુટ કેનાલ પછી કાળજી: તે સમજાવે છે કે રુટ કેનાલ સલામત અને અસરકારક પ્રક્રિયા હોવા છતાં, તેના પછી દાંતની વિશેષ કાળજી જરૂરી છે. યોગ્ય કાળજી સાથે, તમે તમારા દાંતને લાંબા સમય સુધી સ્વસ્થ અને મજબૂત રાખી શકો છો. આ માટે, કેટલીક બાબતો અને સાવચેતીઓનું પાલન કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, જેમાંથી કેટલીક છે: દંત ચિકિત્સક દ્વારા નિયમિત ફોલો-અપ કરાવો, તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલી સલાહને અનુસરો અને તમારી દવાઓ સમયસર લો. બરાબર બ્રશ કરો અને ફ્લોસ કરો. આ માટે, હળવા બ્રશનો ઉપયોગ કરો અને ધીમે ધીમે દાંત સાફ કરો. ફ્લોસિંગ વડે દાંતની વચ્ચે પણ સાફ કરો.

મૌખિક સ્વચ્છતાનું ખાસ ધ્યાન રાખો. દિવસમાં બે વાર બ્રશ કરવા ઉપરાંત એન્ટિસેપ્ટિક માઉથવોશનો ઉપયોગ કરવો પણ ફાયદાકારક છે.

સંતુલિત આહારનું ધ્યાન રાખો. પૌષ્ટિક ખોરાક લો, જેમાં કેલ્શિયમ અને વિટામિન ડી વધુ હોય.

બદામ અને બરફ અને મીઠાઈઓ અને અન્ય ચીકણી વસ્તુઓ જેવી સખત વસ્તુઓ ચાવવા અને ખાવાનું ટાળો.

તમારા દાંત પર રક્ષણાત્મક કવર (તાજ) સ્થાપિત કરવાની ખાતરી કરો કારણ કે તાજ રુટ કેનાલ પછી દાંતને તૂટવાથી બચાવવા માટે કામ કરે છે.

દાંત પર વધુ પડતું દબાણ કરતી ટેવો ટાળો, જેમ કે નખ કરડવા, દાંત વડે પેકેટ ખોલવા અને પેન કે પેન્સિલ ચાવવા વગેરે. (નોંધ: તમને અહીં આપવામાં આવેલી તમામ આરોગ્ય સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો ફક્ત તમારી સમજણ માટે છે. અમે કેટલાક અભ્યાસો, તબીબી અને આરોગ્ય વ્યવસાયિક ભલામણોના આધારે આ માહિતી આપી રહ્યા છીએ. પરંતુ, તમારે તમારી સલાહ લેવી તે પહેલાં આ પર કાર્ય કરવું વધુ સારું છે. વ્યક્તિગત ડૉક્ટર.)