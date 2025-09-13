ભારતે પહેલીવાર મેલેરિયાની સ્વદેશી રસી બનાવી, ICMR એ આ 5 કંપનીઓને લાઇસન્સ આપ્યું
ભારતે મેલેરિયા સામેની પ્રથમ સ્વદેશી રસી વિકસાવી છે જે ફક્ત ચેપને અટકાવતી નથી પરંતુ લોહીના પ્રવાહમાં રહેલા પરોપજીવીને પણ મારી નાખે છે.
Published : September 13, 2025 at 8:39 PM IST
ભારતે મેલેરિયા સામેની લડાઈમાં એક ઐતિહાસિક પગલું ભર્યું છે. ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR) એ દેશમાં ઉત્પાદિત પ્રથમ મેલેરિયા રસીને મંજૂરી આપી છે. એડફાલ્સિવેક્સ નામની આ રસી મેલેરિયાના અનેક તબક્કાઓને એકસાથે લક્ષ્ય બનાવે છે અને દર્દીને સુરક્ષિત રાખવાની ક્ષમતા જાળવી રાખે છે. નિષ્ણાતોના મતે, આ રસી 2030 સુધીમાં મેલેરિયા નાબૂદ કરવાના ભારતના લક્ષ્યમાં મોટી મદદરૂપ સાબિત થશે.
એડફાલ્સિવેક્સ નામની આ રસી ભારતની પહેલી રસી છે, જે સૌથી ઘાતક મેલેરિયા પરોપજીવી, પ્લાઝમોડિયમ ફાલ્સીપેરમ સામે રક્ષણ આપવા માટે બનાવવામાં આવી છે. આ રસી ભુવનેશ્વરમાં ICMRના પ્રાદેશિક તબીબી સંશોધન કેન્દ્ર (RMRC) ખાતે વિકસાવવામાં આવી છે. આ રસી એક ખાસ રીતે કામ કરે છે. તે મેલેરિયા પરોપજીવી લોહીમાં પહોંચે તે પહેલાં જ તેને રોકે છે. આ માત્ર વ્યક્તિને મેલેરિયાથી બચાવતું નથી, પરંતુ આ રસી રોગને અન્ય લોકોમાં ફેલાતો પણ અટકાવે છે.
એડાફાલ્સિવેક્સની બીજી ખાસ વાત એ છે કે તેની કિંમત ખૂબ ઓછી છે. તે સરળતાથી મોટી માત્રામાં બનાવી શકાય છે અને ઓરડાના તાપમાને 9 મહિનાથી વધુ સમય સુધી સ્થિર રહી શકે છે. તેથી, આ રસી ગ્રામીણ અને દૂરના વિસ્તારોમાં સરળતાથી ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય છે.
આ રસી કોણ બનાવશે?
ICMR એ 5 ભારતીય કંપનીઓને Adafalcivax બનાવવા માટે લાઇસન્સ આપ્યું છે. આ કંપનીઓ આ રસીનું મોટા પાયે ઉત્પાદન અને અંતિમ પરીક્ષણ પૂર્ણ કર્યા પછી ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ કરાવશે.
- ઇન્ડિયન ઇમ્યુનોલોજિકલ લિમિટેડ
- ટેકઇન્વેન્શન લાઇફકેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
- પેનાક્સિયા બાયોટેક લિમિટેડ
- બાયોલોજિકલ ઈ લિમિટેડ
- ઝાયડસ લાઇફસાયન્સિસ
ભારતનો મેલેરિયા નાબૂદી રોડમેપ
- ભારતે 2027 સુધીમાં દેશમાં નવા મેલેરિયાના કેસોની સંખ્યા શૂન્ય કરવા અને 2030 સુધીમાં આ રોગને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં આ દિશામાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે.
- 2017માં મેલેરિયાના લગભગ 64 લાખ કેસ નોંધાયા હતા.
- 2023માં આ સંખ્યા ઘટીને 20 લાખ થઈ ગઈ.
- 2017માં, મેલેરિયાથી આશરે 11,100 મૃત્યુ થયા હતા.
- 2023માં, આ સંખ્યા ઘટીને 3,500 થશે.
- 2024માં, ભારતને વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO)ની ઉચ્ચ ભારણ ઉચ્ચ અસર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.
આ દર્શાવે છે કે ભારત મેલેરિયા સામેની લડાઈમાં સફળ થઈ રહ્યું છે, અને તેના લક્ષ્યની નજીક પહોંચી રહ્યું છે.
પડકારો
- નોંધપાત્ર સુધારાઓ છતાં, મેલેરિયાને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવું હજુ પણ સરળ નથી.
- ઓડિશા, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ અને ઉત્તરપૂર્વ ભારતના કેટલાક ભાગોમાં મેલેરિયાનો દર હજુ પણ ઊંચો છે.
- આ વિસ્તારોમાં આરોગ્ય સુવિધાઓ મર્યાદિત હોવાથી પડકારો વધુ મોટા છે.
- ચોમાસા પછી દિલ્હી અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં મેલેરિયાના કેસોમાં વધારો થયો છે, સપ્ટેમ્બરમાં જ દિલ્હીમાં 264 કેસ નોંધાયા છે. આ છેલ્લા 4 વર્ષમાં સૌથી વધુ સંખ્યા છે.
એડાફાલ્સિવેક્સ કેમ મહત્વપૂર્ણ છે?
આરોગ્ય નિષ્ણાતોના મતે, એડાફાલ્સિવેક્સ મેલેરિયા સામે એક ક્રાંતિકારી પગલું સાબિત થઈ શકે છે. આ રસી ઘાતક પરોપજીવી પ્લાઝમોડિયમ ફાલ્સીપેરમને અટકાવે છે અને રોગના ફેલાવાને અટકાવે છે.
જો ભારતની હાલની પરીક્ષણ, સારવાર અને દેખરેખ વ્યૂહરચના અને એડાફ્લિસિવેક્સ એકસાથે આવે તો મેલેરિયા નાબૂદીની ગતિ ઝડપી બનશે. માનવીઓ પર આ રસીના ક્લિનિકલ ટ્રાયલ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે અને ડોકટરોને આશા છે કે આ રસી ભારતને સમય પહેલા મેલેરિયા મુક્ત બનાવવામાં મદદ કરશે.
(નોંધ : આ સામાન્ય માહિતી ફક્ત વાંચવાના હેતુ માટે આપવામાં આવી છે. ETV ભારત આ માહિતીની વૈજ્ઞાનિક માન્યતા અંગે કોઈ દાવો કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને નિષ્ણાતની સલાહ લો.)
આ પણ વાંચો :