જો તમારી ઉંમર 30 વર્ષ છે, તો આ ટેસ્ટ ચોક્કસ કરાવો, તમને ઘણી ગંભીર બીમારીઓથી છૂટકારો મળશે
ત્રીસ વર્ષની ઉંમર પછી અમુક રોગોનું જોખમ વધી જાય છે. તેથી, કેટલાક પરીક્ષણો કરાવવા મહત્વપૂર્ણ છે. આ ગંભીર બીમારીઓને રોકવામાં મદદ કરી શકે છે...
Published : September 29, 2025 at 8:05 PM IST
કહેવાય છે કે સ્વાસ્થ્ય એક અમૂલ્ય આશીર્વાદ છે. જોકે, આજની જીવનશૈલીને કારણે, મોટાભાગના લોકો ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે. 30 વર્ષની ઉંમર એ દરેકના જીવનમાં એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કો છે. કારકિર્દી અને વ્યક્તિગત જીવન માટે આ ખૂબ જ વ્યસ્ત સમય છે. વ્યસ્ત જીવનશૈલીને કારણે, ઘણા લોકો આ ઉંમરે સ્વાસ્થ્ય વિશે વિચારતા નથી. તેઓ તેને અવગણે છે, કારણ કે આ તે સમય છે જ્યારે શરીરમાં કેટલાક ફેરફારો શરૂ થાય છે.
તેથી, આ ઉંમરે વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃત રહેવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ડૉ. તરંગ કૃષ્ણના મતે, આ ઉંમરે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ તબીબી પરીક્ષણો નિયમિતપણે કરાવવા જોઈએ. 30 વર્ષની ઉંમર પછી, દરેક વ્યક્તિએ કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પરીક્ષણો કરાવવા જોઈએ. આ ભવિષ્યમાં ગંભીર રોગોને રોકવામાં મદદ કરે છે.
બ્લડ પ્રેશર અને કોલેસ્ટ્રોલ ટેસ્ટ : બ્લડ પ્રેશર અને કોલેસ્ટ્રોલ બે સમસ્યાઓ છે જે આજકાલ ઘણા લોકોને પરેશાન કરે છે. બંનેને સાયલન્ટ કિલર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમના કોઈ શરૂઆતના લક્ષણો દેખાતા નથી. જોકે, બંને હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોક જેવા જીવલેણ રોગો તરફ દોરી શકે છે. ત્રીસ વર્ષની ઉંમર પછી, તણાવ, ખરાબ આહાર અને શારીરિક પ્રવૃત્તિના અભાવને કારણે બંને સમસ્યાઓ ઝડપથી વધે છે. તેથી, તમારે નિયમિતપણે તમારા બ્લડ પ્રેશરની તપાસ કરાવવી જોઈએ. વધુમાં, દરેક વ્યક્તિએ તેમના કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર નક્કી કરવા માટે લિપિડ પ્રોફાઇલ ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ.
ડાયાબિટીસ ટેસ્ટ : આજકાલ ઘણા લોકો ડાયાબિટીસથી પીડાઈ રહ્યા છે. ઘણા લોકો નાની ઉંમરે જ આ રોગનો ભોગ બને છે. તણાવપૂર્ણ જીવનશૈલી અને બિનઆરોગ્યપ્રદ ખાવાની આદતો આ રોગનું જોખમ વધારે છે. જો તમારા પરિવારમાં કોઈ સભ્ય ડાયાબિટીસથી પીડાય છે. અથવા તમારું વજન વધારે છે, તો તમારે ચોક્કસપણે તમારા ખાંડના સ્તરની તપાસ કરાવવી જોઈએ. ખાસ કરીને, તમારે તમારા લોહીમાં ખાંડનું સ્તર તપાસવું જોઈએ.
ખાલી પેટે (ઉપવાસ દરમિયાન બ્લડ સુગર ટેસ્ટ) અને ખાધા પછી તમારા લોહીમાં ખાંડનું સ્તર તપાસવું મહત્વપૂર્ણ છે. આ પરીક્ષણો તમને ડાયાબિટીસ પહેલાના સમયને શોધવામાં મદદ કરે છે, પરંતુ સમયસર જરૂરી ફેરફારો કરવામાં પણ મદદ કરે છે.
લીવર અને કિડની ટેસ્ટ : લીવર અને કિડની માનવ શરીરમાં બે મહત્વપૂર્ણ અંગો છે. તેઓ શરીરમાંથી ઝેરી તત્વો દૂર કરવાનું કામ કરે છે. દારૂ, ખરાબ આહાર અને વધુ પડતી દવાઓ લીવર અને કિડની પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે. તેથી, લીવર અને કિડની ટેસ્ટ જરૂરી છે. લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ (LFT) અને કિડની ફંક્શન ટેસ્ટ (KFT) કરાવવાની ખાતરી કરો. આ કિડની અને લીવરના સ્વાસ્થ્યને નક્કી કરવામાં મદદ કરી શકે છે. જો કોઈ સમસ્યા જોવા મળે, તો નાની ઉંમરે સારવાર શરૂ કરી શકાય છે.
વિટામિન ડી અને બી12 ટેસ્ટ : વિટામિન ડી અને બી12 શરીર માટે જરૂરી વિટામિન છે. જોકે, ભારતમાં ઘણા લોકો વિટામિન ડી અને બી12 ની ઉણપથી પીડાય છે. વિટામિન ડી હાડકાંને મજબૂત બનાવે છે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. વિટામિન બી12 નર્વસ સિસ્ટમ અને લાલ રક્તકણો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. બંનેમાં ઉણપ થાક, હાડકામાં દુખાવો અને ન્યુરોલોજીકલ સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. ડૉ. તરંગ સલાહ આપે છે કે આ વિટામિન્સનું પરીક્ષણ ફક્ત ડૉક્ટરની સલાહ પર જ કરવું જોઈએ.
કેન્સર સ્ક્રીનીંગ : જો કેન્સરનું વહેલું નિદાન થાય, તો સ્વસ્થ થવાની શક્યતા ઘણી વધારે હોય છે. તેથી, 30 વર્ષની ઉંમર પછી કેન્સર સ્ક્રીનીંગ કરાવવું મહત્વપૂર્ણ છે.
સ્ત્રીઓ માટે
- પેપ સ્મીયર: આ ટેસ્ટ સર્વાઇકલ કેન્સર શોધવા માટે કરવામાં આવે છે.
- સ્તન તપાસ: તમારા ડૉક્ટર પાસે નિયમિતપણે સ્તન તપાસ કરાવો. સ્તનોમાં ગાંઠો છે કે નહીં તે તપાસવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે.
પુરુષો માટે
- PSA: આ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની તપાસ માટે કરવામાં આવે છે.
આ બધા પરીક્ષણો વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ, કૌટુંબિક ઇતિહાસ અને જીવનશૈલી પર આધાર રાખે છે. કોઈપણ પરીક્ષણ કરાવતા પહેલા ડૉક્ટરની સલાહ લો અને તમારા સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપો.
(આ વેબસાઇટ પર તમને આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને તબીબી સલાહ ફક્ત તમારા માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ, તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિક સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ, પરંતુ જો તમે તેમના પર કાર્યવાહી કરતા પહેલા તમારા વ્યક્તિગત ડૉક્ટરની સલાહ લો તો તે વધુ સારું રહેશે.)
