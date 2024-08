એક દિવસમાં કેટલા ઈંડા ખાવા જોઈએ? જાણો નિષ્ણાતનો અભિપ્રાય, શું તમે જરદીને ફેંકી દેવાની ભૂલ કરી રહ્યા છો? - HOW MANY EGG TO EAT DAILY

ETV Bharat / health

એક દિવસમાં કેટલા ઈંડા ખાવા જોઈએ? જાણો નિષ્ણાતનો અભિપ્રાય, શું તમે જરદીને ફેંકી દેવાની ભૂલ કરી રહ્યા છો?

Published : 19 hours ago

એક દિવસમાં કેટલા ઈંડા ખાવા જોઈએ? ( (IANS) )

નવી દિલ્હી: ઈંડા પોષક તત્વોથી ભરપૂર એક સુપરફૂડ છે, જેને કેટલાક લોકો શાકાહારી માને છે તો કેટલાક તેને નોન-વેજ માને છે. કારણ કે ઇંડા એ પ્રોટીનનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. આ કારણે તે જિમ જનારાઓની પહેલી પસંદ છે. જોકે, ઈંડાના પીળા ભાગને લઈને ઘણી ચર્ચા છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે તેનું સેવન નુકસાનકારક છે તો કેટલાક કહે છે કે તે શરીર માટે ફાયદાકારક છે. આ કારણે લોકોમાં મૂંઝવણ છે કે ઈંડાની જરદી (પીળો ભાગ) ખાવી જોઈએ કે નહીં. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે પણ આ દુવિધાનો સામનો કરી રહ્યા છો, તો આજે અમે તમારી સમસ્યાનું સમાધાન કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો ચાલો હવે અમે તમને જણાવીએ કે ઈંડાનો પીળો ભાગ, જેને જરદી પણ કહેવામાં આવે છે. ખાવાથી શરીરને નુકસાન થાય છે કે ફાયદો? બ્લડ કોલેસ્ટ્રોલ નથી વધતું: હૈદરાબાદ એપોલો હોસ્પિટલના ન્યુરોલોજિસ્ટ ડૉ. સુધીર કુમારના જણાવ્યા અનુસાર, ઈંડામાં મોટી માત્રામાં પ્રોટીન હોય છે, પરંતુ કેટલાક લોકોને એવો ડર હોય છે કે જરદી ખાવાથી તેમનું કોલેસ્ટ્રોલ વધી શકે છે, પરંતુ આ સાચું નથી. ડો.સુધીર કુમાર કહે છે કે ઈંડામાં કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે, પરંતુ તે ડાયેટરી કોલેસ્ટ્રોલ છે, જેનાથી લોહીનું કોલેસ્ટ્રોલ વધતું નથી.