આ ડિવાઈસ તમને ફક્ત 15 સેકન્ડમાં જણાવી દેશે કે તમારા હાર્ટમાં કોઈ સમસ્યા છે કે નહીં

ઉપકરણ તમને ફક્ત 15 સેકન્ડમાં જણાવી દેશે કે તમારા હૃદયમાં કોઈ સમસ્યા છે કે નહીં
Published : September 8, 2025 at 7:07 PM IST

જરા કલ્પના કરો, જો તમારા ડૉક્ટર કલાકોને બદલે થોડીક સેકન્ડમાં તમારા હૃદય રોગ શોધી કાઢે તો કેવું લાગશે. આશ્ચર્ય પામશો નહીં, કારણ કે હવે આ ફક્ત કાલ્પનિક નથી, પરંતુ વાસ્તવિકતા બનવા જઈ રહ્યું છે. હા! હવે AI ની મદદથી, હૃદય રોગો થોડીક સેકન્ડમાં શોધી શકાય છે. દરેક ક્ષેત્રમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) નો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. તાજેતરના સમયમાં, તબીબી ક્ષેત્રમાં પણ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) નો ઉપયોગ વધ્યો છે. આનાથી રોગો ઓળખવાનું સરળ બન્યું છે.

ઇમ્પિરિયલ કોલેજ લંડનના સંશોધકોએ હવે એક સ્ટેથોસ્કોપ વિકસાવ્યો છે જે AI ની મદદથી માત્ર 15 સેકન્ડમાં ત્રણ રોગો શોધી શકે છે ( આ અભ્યાસ બ્રિટિશ હાર્ટ ફાઉન્ડેશનની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે ). ચાલો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ...

AI સંચાલિત સ્ટેથોસ્કોપ કયા રોગો શોધી શકે છે?

AI સંચાલિત સ્ટેથોસ્કોપ માત્ર 15 સેકન્ડમાં ત્રણ રોગો શોધી શકે છે. આમાં હૃદયની નિષ્ફળતા, ધમની ફાઇબ્રિલેશન અને વાલ્વ્યુલર હૃદય રોગનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે જૂનું સ્ટેથોસ્કોપ ફક્ત દર્દીના ધબકારા અથવા શ્વાસ લેવાનો અવાજ સાંભળી શકતું હતું, ત્યારે AI સંચાલિત સ્ટેથોસ્કોપ હૃદયના ધબકારા અથવા રક્ત પ્રવાહમાં નાના ફેરફારો પણ શોધી શકે છે.

આ સાથે, તે દર્દીનો ECG કરવામાં પણ સક્ષમ છે. તમને જણાવી દઈએ કે, સ્ટેથોસ્કોપનો ઉપયોગ સૌપ્રથમ 1816માં કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી, ડોકટરો તેનો ઉપયોગ શરીરના આંતરિક અવાજો સાંભળવા માટે કરી રહ્યા છે. પરંતુ હવે, AI સંચાલિત નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને લાખો લોકોના જીવ બચાવી શકાય છે.

AI સંચાલિત સ્ટેથોસ્કોપ કેવી રીતે કામ કરે છે?

ECG માટે, દર્દીની છાતી પર AI સ્ટેથોસ્કોપ મૂકવામાં આવે છે. તે હૃદયમાંથી નીકળતા વિદ્યુત સંકેતોને રેકોર્ડ કરે છે, જ્યારે તેની સાથે જોડાયેલ માઇક્રોફોન હૃદય તરફ વહેતા લોહીના અવાજને રેકોર્ડ કરે છે. આ પછી, AI અલ્ગોરિધમ આ ડેટાનું વિશ્લેષણ કરે છે. આ અલ્ગોરિધમ એવા ફેરફારો પણ રેકોર્ડ કરી શકે છે જે ડોકટરો શોધી શકતા નથી.

આ પ્રક્રિયા પછી, સમગ્ર ડેટા સ્માર્ટફોન એપ્લિકેશન પર મોકલવામાં આવે છે, જે દર્દીના હૃદયના સ્વાસ્થ્ય પર નજર રાખી શકે છે. પરીક્ષણો દર્શાવે છે કે આ ઉપકરણ આગામી 12 મહિનામાં વ્યક્તિને હૃદય સંબંધિત કઈ બીમારી થઈ શકે છે તેની આગાહી કરી શકે છે. તેના આધારે, તમારી દિનચર્યામાં ફેરફાર કરવા ઉપરાંત, તે તેની સારવાર પણ શરૂ કરી શકે છે.

સંશોધકો શું કહે છે?

સંશોધકો કહે છે કે, આ ઉપકરણ 'ગેમ ચેન્જર' સાબિત થઈ શકે છે અને દર્દીઓને ઝડપથી સારવાર મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે. આ ઉપકરણને સમગ્ર યુકેમાં લાગુ કરવાની યોજના છે. ઇમ્પિરિયલ કોલેજ લંડન અને ઇમ્પિરિયલ કોલેજ હેલ્થકેર NHS ટ્રસ્ટ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા આ અભ્યાસમાં યુએસ ફર્મ ઇકો હેલ્થ દ્વારા ઉત્પાદિત AI સ્ટેથોસ્કોપનો ઉપયોગ કરીને 96 સર્જરી કરાવનારા 12,000 થી વધુ દર્દીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.

તેમણે આ દર્દીઓની સરખામણી 109 જનરલ પ્રેક્ટિશનરોની સર્જરી કરાવનારા દર્દીઓ સાથે કરી હતી જેમણે આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો ન હતો. સંશોધકો કહે છે કે જ્યારે AI સ્ટેથોસ્કોપથી તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે, હૃદયની નિષ્ફળતા ધરાવતા લોકોમાં 12 મહિનામાં નિદાન થવાની શક્યતા 2.33 ગણી વધુ હતી.

કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) ધરાવતા સ્ટેથોસ્કોપ અસામાન્ય હૃદય લય શોધવાની શક્યતા 3.5 ગણી વધારે હતી, જે લક્ષણોનું કારણ નથી પરંતુ સ્ટ્રોકનું જોખમ વધારે છે. ઉપરાંત, તેઓ હૃદયના વાલ્વની સમસ્યાઓ શોધવાની શક્યતા 1.9 ગણી વધારે હતી. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે કે 200 વર્ષ પહેલાં શોધાયેલ એક સરળ સ્ટેથોસ્કોપને 21મી સદી માટે કેવી રીતે અપડેટ કરી શકાય છે.

(અસ્વીકરણ: આ અહેવાલમાં તમને આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને સલાહ ફક્ત સામાન્ય માહિતી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ, તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિકોની સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ. તમારે તેના વિશે વિગતવાર જાણવું જોઈએ. જો તમે આ પદ્ધતિ અથવા પ્રક્રિયા અપનાવવા માંગતા હો, તો લાયક તબીબી વ્યાવસાયિકની સલાહ લેવી વધુ સારું રહેશે.)

