ETV Bharat / entertainment

ઝુબીન ગર્ગ મૃત્યુ તપાસ: CIDએ સહ-સંગીતકાર અને સહ-ગાયિકાની ધરપકડ કરી, સિંગાપોર પોલીસે ભારતને ઓટોપ્સી રિપોર્ટ સોંપ્યો

ઝુબીન ગર્ગના મૃત્યુની તપાસમાં વધુ એક અપડેટ સામે આવી છે. CID એ તેમના સહ-સંગીતકાર અને સહ-ગાયકની ધરપકડ કરી છે.

ઝુબીન ગર્ગ મૃત્યુ તપાસ
ઝુબીન ગર્ગ મૃત્યુ તપાસ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગુવાહાટી : ગાયિકા ઝુબીન ગર્ગના મૃત્યુની તપાસ તેજ થઈ ગઈ છે. CID એ આ કેસના સંદર્ભમાં તેમના સહ-સંગીતકાર અને સહ-ગાયિકાની ધરપકડ કરી છે. અગાઉ, ઇવેન્ટ આયોજક અને ઝુબીન ગર્ગના મેનેજરની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. હવે, ચાર લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, સિંગાપોર પોલીસ દળે ઝુબીન ગર્ગનો ઓટોપ્સી રિપોર્ટ ભારતને સોંપી દીધો છે. તેમણે જનતાને ચોક્કસ સલાહ પણ આપી છે.

ગાયિકા ઝુબીન ગર્ગના શંકાસ્પદ મૃત્યુના સંદર્ભમાં, આસામ પોલીસના ગુનાહિત તપાસ વિભાગ (CID) એ ગુરુવાર, 2 ઓક્ટોબરના રોજ તેમના સહ-સંગીતકાર શેખર ગોસ્વામી અને સહ-ગાયિકા અમૃતપ્રભા મહંતની ધરપકડ કરી હતી. આ સાથે આ કેસમાં ધરપકડનો કુલ આંકડો ચાર પર પહોંચી ગયો છે.

સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ના વડા અને CID ના સ્પેશિયલ DGP મુન્ના પ્રસાદ ગુપ્તાએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે SIT/CID એ ઘણા દિવસોની પૂછપરછ બાદ ગુરુવારે રાત્રે ગોસ્વામી અને અમૃતપ્રભા મહંતની ધરપકડ કરી હતી. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને તેમની વિરુદ્ધ કેટલાક પુરાવા મળ્યા છે. તેથી, વધુ તપાસ માટે તેમની ધરપકડ જરૂરી છે."

સિંગાપોર પોલીસ ફોર્સે ઝુબીનનો ઓટોપ્સી રિપોર્ટ ભારતને સોંપ્યો છે

આ દરમિયાન, સિંગાપોર પોલીસ ફોર્સ (SPF) એ ઝુબીન ગર્ગના મૃત્યુ અંગે એક નવું નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. SPF એ જણાવ્યું હતું કે, "સિંગાપોર પોલીસે સ્વર્ગસ્થ ગાયિકા ઝુબીન ગર્ગના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને તેમના મૃત્યુ અંગે SPF ના પ્રાથમિક તારણો ભારતીય હાઈ કમિશનને તેમની વિનંતી પર મોકલી દીધા છે. આ મામલામાં પોલીસ તપાસ ચાલુ છે. મૃતકના સન્માનમાં, જાહેર જનતાને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેમના મૃત્યુના સંજોગો સાથે સંબંધિત કોઈપણ વિડિઓ કે ફોટા શેર ન કરે."

અગાઉ , આસામ પોલીસ CID/SIT એ શ્યામકાનુ મહંત (સિંગાપોરમાં નોર્થ ઈસ્ટ ઈન્ડિયા ફેસ્ટિવલના મુખ્ય આયોજક) અને ઝુબીન ગર્ગના મેનેજર સિદ્ધાર્થ શર્માની ધરપકડ કરી હતી.

કામરૂપ (મેટ્રો) જિલ્લાના મુખ્ય ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટ (CJM) એ શ્યામકાનુ મહંત અને સિદ્ધાર્થ શર્માને 14 દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા. દરમિયાન, CID એ દાખલ કરેલા કેસમાં BNS એક્ટ હેઠળ હત્યાના આરોપો ઉમેર્યા.

ઝુબીન ગર્ગનું અવસાન

આજે સિંગાપોરમાં સ્કુબા ડાઇવિંગ કરતી વખતે મૃત્યુ પામેલા આસામી ગાયક ઝુબીન ગર્ગના મૃત્યુને 15 દિવસ થઈ ગયા છે. તેમનું 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ સિંગાપોરમાં અવસાન થયું હતું. તેમના મૃતદેહને પહેલા દિલ્હી લાવવામાં આવ્યો હતો અને બાદમાં 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુવાહાટી લઈ જવામાં આવ્યો હતો. દરમિયાન, આસામી અભિનેત્રી નિશિતા ગોસ્વામી અને ઝુબીન ગર્ગના સહ-સંગીતકાર, શેખર જ્યોતિ ગોસ્વામી, મૃત્યુની તપાસના સંદર્ભમાં 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ આસામ પોલીસ CID સમક્ષ હાજર થયા હતા. CIDએ શંકાસ્પદ મૃત્યુ અંગે BNS, 2023 ની કલમ 61(2)/105/106(1) હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે.

આ પણ વાંચો...

  1. 'ધ તાજ સ્ટોરી' પોસ્ટર વિવાદ, પરેશ રાવલે કહ્યું - તાજમહેલની અંદર શિવ મંદિર...
  2. 'બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ'ની સીઝન 2 પર કામ શરૂ, આ એક્ટરે કન્ફર્મ કર્યું, કહ્યું- મને આશા છે કે દર્શકો...

For All Latest Updates

TAGGED:

CO MUSICIAN SHEKHAR GOSWAMIZUBEEN GARG DEATH PROBECO SINGER AMRITPRAVA MAHANTAZUBEEN GARGZUBEEN GARG DEATH PROBE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.