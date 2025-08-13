આગ્રા: ફિલ્મ ઉદયપુર ફાઇલ્સના નિર્માતા અમિત જાની અને કન્હૈયાલાલનો પરિવાર બુધવારે બપોરે આગ્રા પહોંચ્યા. આગ્રા મથુરા હાઇવે પર સ્થિત એસઆરકે મોલમાં તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
ઉદયપુર ફાઇલ્સ 500 લોકોને મફત બતાવવામાં આવી: ફિલ્મના નિર્માતા અમિત જાની અને કન્હૈયાલાલના પરિવારનું ભાજપ યુવા મોરચાના કાર્યકરો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ભાજપ યુવા મોરચા વતી 500 થી વધુ વિદ્યાર્થીનીઓને ઉદયપુર ફાઇલ્સ મફત બતાવવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન મોલમાં ભારત માતા કી જય, જય શ્રી રામ અને હર હર મહાદેવના નારા ગુંજી ઉઠ્યા.
ઉદયપુરમાં દરજી કન્હૈયા લાલ સાહુની હત્યા: વર્ષ 2022 માં રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં દરજી કન્હૈયા લાલ સાહુની હત્યા કરવામાં આવી હતી. અમિત જાનીએ આ ફિલ્મ પર ઉદયપુર ફાઇલ્સ નામની ફિલ્મ બનાવી છે. બુધવારે ભાજપના નેતાઓએ 500 થી વધુ છોકરીઓ અને અન્ય લોકોને આ ફિલ્મ મફતમાં બતાવી. આગ્રામાં, ફિલ્મ નિર્માતા અમિત જાનીએ કહ્યું કે ભારતમાં સૌથી ક્રૂર હત્યા કન્હૈયા લાલની હતી.
ફિલ્મ રોકવા માટે મદરેસાઓ પાસેથી દાન લેવામાં આવ્યું: જેહાદીઓએ તેમની ફિલ્મ રોકવા માટે મદરેસાઓ પાસેથી દાન લીધું હતું. કપિલ સિબ્બલને વકીલ બનાવવામાં આવ્યા હતા. મેં હિંમત હાર્યો નહીં. કન્હૈયા લાલના પરિવાર સાથે સંબંધ બંધાયો છે. રક્ષાબંધન પર, કન્હૈયા લાલની પત્નીએ મને રાખડી બાંધી. જ્યાં સુધી તેને ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી હું આ લડાઈ લડીશ.
ફિલ્મની કમાણીનો 25% ભાગ કન્હૈયા લાલના પરિવારને જશે: અમિત જાનીએ કહ્યું કે ફિલ્મ જે પણ કમાણી કરે છે, તેમાંથી 25% ભાગ કન્હૈયા લાલના પરિવારને જશે. આનાથી પરિવાર તેમની લડાઈ ચાલુ રાખી શકશે. અમિત જાનીએ કહ્યું કે તેમને ગ્રેનાઈટ અને ખાણોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળી રહી છે. ફિલ્મનો હેતુ આતંકવાદના મૂળને ઓળખવાનો છે.
પરિવાર ત્રણ વર્ષથી ન્યાયની માંગ કરી રહ્યો છે: કન્હૈયા લાલના પુત્ર યશ સાહુએ કહ્યું કે ફિલ્મ બનાવવાનો હેતુ એ છે કે અમારો પરિવાર છેલ્લા 3 વર્ષથી ન્યાય માટે લડી રહ્યો છે. અમને હજુ સુધી ન્યાય મળ્યો નથી. આ ફિલ્મમાં આખી ઘટના બતાવવામાં આવી છે. તે બતાવે છે કે જેહાદી માનસિકતા ધરાવતા લોકો કેવી રીતે કામ કરે છે.
જેહાદી માનસિકતા ધરાવતા લોકો જેહાદ વિરુદ્ધ ભાજપનું જાગૃતિ અભિયાન: ભાજપ યુવા મોરચાના મંત્રી ગૌરવ રાજાવતે કહ્યું કે બુધવારે 500 થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓને ઉદયપુર ફાઇલ્સ બતાવવામાં આવી હતી. આ જેહાદ વિરુદ્ધ ભાજપનું જાગૃતિ અભિયાન છે.
આ હિન્દુ છોકરીઓને મફતમાં બતાવવામાં આવશે. હિન્દુઓએ એક થવાની જરૂર છે. ઉદયપુર ફાઇલ્સ જેહાદનો પર્દાફાશ કરે છે. લોકોએ આ ફિલ્મમાંથી શીખવું જોઈએ અને જેહાદીઓ વિરુદ્ધ એક થઈને અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ.
