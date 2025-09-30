'ધ તાજ સ્ટોરી' પોસ્ટર વિવાદ, પરેશ રાવલે કહ્યું - તાજમહેલની અંદર શિવ મંદિર...

ETV Bharat / entertainment

'ધ તાજ સ્ટોરી'ના પોસ્ટરને લઈને થયેલા વિવાદ બાદ, બોલિવૂડ અભિનેતા પરેશ રાવલે અને નિર્માતાઓએ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 5:01 PM IST

મુંબઈ : બોલીવુડના દિગ્ગજ અભિનેતા પરેશ રાવલે તાજેતરમાં તેમની આગામી ફિલ્મ 'ધ તાજ સ્ટોરી'નું એક અદભુત પોસ્ટર રિલીઝ કર્યું. તુષાર અમરીશ ગોયલ દ્વારા લખાયેલ અને દિગ્દર્શિત, આ ફિલ્મ હવે તેના લેટેસ્ટ પોસ્ટરને કારણે સમાચારમાં છે.

'ધ તાજ સ્ટોરી' પોસ્ટર વિવાદ

ફિલ્મ 'ધ તાજ સ્ટોરી' માં પરેશ રાવલ, ઝાકિર હુસૈન, અમૃતા ખાનવિલકર, સ્નેહા વાઘ અને નમિત દાસ દ્વારા શક્તિશાળી અભિનય દર્શાવવામાં આવ્યો છે. જોકે, ફિલ્મના લેટેસ્ટ પોસ્ટરે વિવાદ ઉભો કર્યો છે. વધતા વિવાદ વચ્ચે, 'ધ તાજ સ્ટોરી'ના નિર્માતાઓ અને મુખ્ય અભિનેતા પરેશ રાવલે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે.

29 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે પરેશ રાવલે તેમના ટ્વિટર હેન્ડલ પર 'ધ તાજ સ્ટોરી'ના નિર્માતાઓ દ્વારા જારી કરાયેલ નિવેદન શેર કર્યું. નિવેદનમાં, નિર્માતાઓએ લખ્યું, "ડિસ્ક્લેમર: 'ધ તાજ સ્ટોરી' ના નિર્માતાઓ સ્પષ્ટ કરે છે કે આ ફિલ્મ કોઈ ધાર્મિક મુદ્દાને સંબોધતી નથી, ન તો તે દાવો કરે છે કે તાજમહેલમાં શિવ મંદિર છે. તે ફક્ત ઐતિહાસિક તથ્યો પર આધારિત છે. અમે તમને ફિલ્મ જોવા અને તમારો પોતાનો અભિપ્રાય બનાવવા વિનંતી કરીએ છીએ. આભાર, સ્વર્ણિમ ગ્લોબલ સર્વિસીસ પ્રા. લી.."

પોસ્ટરમાં શું છે?

'ધ તાજ સ્ટોરી' ના નિર્માતાઓનું આ નિવેદન ફિલ્મના નવા મોશન પોસ્ટર પછી આવ્યું છે, જેમાં પરેશ રાવલ તાજમહેલની ટોચ અને અંદર ભગવાન શિવની પ્રતિમા પકડી રાખેલા દેખાય છે. આ પોસ્ટર વિવાદને જન્મ આપ્યો છે કારણ કે ફિલ્મ તાજમહેલની આસપાસના ઐતિહાસિક કથા પર સવાલ ઉઠાવે છે, ખાસ કરીને વિવાદાસ્પદ દાવા પર કે તે મૂળરૂપે તેજો મહાલય નામનું એક હિન્દુ મંદિર હતું.

પરેશ રાવલે તેમના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર 'ધ તાજ સ્ટોરી' ના નવા મોશન પોસ્ટરનું અનાવરણ કર્યું અને લખ્યું, "જો તમને જે શીખવવામાં આવ્યું છે તે બધું જ જૂઠું હોય તો શું થશે?" સત્ય ફક્ત છુપાયેલું નથી, તેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે. 31 ઓક્ટોબરે તમારી નજીકના થિયેટરોમાં 'ધ તાજ સ્ટોરી' સાથે તથ્યો ઉજાગર કરો.

"ધ તાજ સ્ટોરી" ફિલ્મનું ટીઝર ઓગસ્ટમાં રિલીઝ થયું હતું, જેમાં પરેશ રાવલ એક આકર્ષક કોર્ટરૂમ દ્રશ્યમાં હતા. આ દ્રશ્ય ફિલ્મને ફક્ત એક ઐતિહાસિક નાટક કરતાં વધુ તરીકે સ્થાપિત કરે છે. આ ફિલ્મ તુષાર અમરીશ ગોયલ દ્વારા લખાયેલી અને દિગ્દર્શિત છે, જેમાં વિકાસ રાધેશ્યામ તેના સર્જનાત્મક નિર્માતા તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. રોહિત શર્મા દ્વારા રચિત આ સાઉન્ડટ્રેક 31 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.

