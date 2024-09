ETV Bharat / entertainment

'સ્ત્રી 2' ફિલ્મે ઇતિહાસ રચ્યો : માત્ર 50 કરોડમાં બજેટ, ભારતમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની - Stree 2

By ETV Bharat Gujarati Team

હૈદરાબાદ : શ્રદ્ધા કપૂર અને રાજકુમાર રાવ સ્ટારર હોરર કોમેડી ફિલ્મ સ્ત્રી 2 એ ઇતિહાસ રચ્યો છે. સ્ત્રી 2 ઘરેલુ બોક્સ ઓફિસ પર ભારતીય સિનેમાની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે. 15 ઓગસ્ટના રોજ રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મે 17 સપ્ટેમ્બર સુધી 34 દિવસ પૂર્ણ કર્યા છે.

ભારતમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ : સ્ત્રી 2 આજે 18 સપ્ટેમ્બરે તેના 35 માં દિવસે પણ ચાલી રહી છે. આ 34 દિવસોમાં સ્ત્રી 2 સ્થાનિક બોક્સ ઓફિસ પર ભારતીય સિનેમાની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની છે. જેમાં જવાન, પઠાણ, એનિમલ, ગદર 2, KGF 2 અને બાહુબલી 2 જેવી ફિલ્મોને પછાડીને નંબર વન (Hindustan ki sabse sarvashresth No. 1 Hindi film of all time) ટેગ પોતાના નામે કર્યું છે.