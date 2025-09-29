'ધ રાજા સાબ' ટ્રેલર લોન્ચ: ભૂતિયા હવેલીમાં ફસાયો પ્રભાસ, કોમેડી, હોરર અને એક્શનનો ત્રિપલ ડોઝ
રાજા સાબ 9 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે.
Published : September 29, 2025 at 9:59 PM IST
હૈદરાબાદ: સાઉથના સુપરસ્ટાર પ્રભાસ અભિનીત રોમેન્ટિક હોરર કોમેડી ફિલ્મ "ધ રાજા સાબ" નું ટ્રેલર આજે, 29 સપ્ટેમ્બર, સાંજે 6 વાગ્યે રિલીઝ થયું. પ્રભાસના ચાહકો આ ફિલ્મની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, અને ટ્રેલરે તેમની ઉત્સુકતા વધારી દીધી છે. ગઈકાલે, નિર્માતાઓએ પ્રભાસ અને સંજય દત્ત દર્શાવતું પોસ્ટર રિલીઝ કરીને ફિલ્મની રિલીઝ તારીખની જાહેરાત કરી હતી. આ પોસ્ટરમાં પ્રભાસ અને સંજય દત્તનો એક અલગ અવતાર દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. હવે જ્યારે "ધ રાજા સાબ" નું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે, તો ચાલો જાણીએ કે તેમાં શું ખાસ છે.
ફિલ્મનું ટ્રેલર કેવું છે?
"ધ રાજા સાબ" નું 3:30 મિનિટનું ટ્રેલર હોરરથી શરૂ થાય છે અને પછી કોમેડીમાં ફેરવાય છે. ટ્રેલરમાં માલવિકા મોહનન અને નિધિ અગ્રવાલની સુંદરતા દર્શાવવામાં આવી છે, અને પ્રભાસની હાસ્ય શૈલી પણ સ્પષ્ટ છે. ટ્રેલરમાં કેટલાક હોરર દ્રશ્યો પણ છવાયેલા છે, અને સંજય દત્તનું ઉગ્ર રૂપ પણ જોવા મળે છે. આ સમગ્ર ખેલ એક હવેલીની અંદર થાય છે, જે માયાવી છે અને આ માયા સાથે છે એક ભૂતિયા શક્તિ, જેનો સામનો પ્રભાસ અને તેની ટીમ કરે છે. અંતે, પ્રભાસનો "ધ રાજા સાબ"વાળો તે સીન સામે આવે છે જેમાં તે લોકોને એક પળ સાથે હવામાં ઉડાવી શકે છે. "ધ રાજા સાબ" ના જાદુઈ પરાક્રમનું સાચું સ્વરૂપ ફિલ્મ જોયા પછી જ બહાર આવશે.
"ધ રાજા સાબ" ક્યારે રિલીઝ થશે?
આ ફિલ્મનું નિર્માણ પીપલ મીડિયા ફેક્ટરીના ટીજી વિશ્વા પ્રસાદ અને કૃતિ પ્રસાદ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન મારુતિ દાસારી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. વાર્તા એક યુવાન વારસદારની આસપાસ ફરે છે જે, તેના શાહી વારસા અને બળવાખોર ભાવનાથી સત્તા પર આવે છે અને પછી, "ધ રાજા સાબ" તરીકે, તેના શાસનકાળ દરમિયાન અભૂતપૂર્વ નિયમો લાગુ કરે છે. ફિલ્મની સ્ટાર કાસ્ટમાં પ્રભાસ, સંજય દત્ત, માલવિકા મોહનન, નિધિ અગ્રવાલ, રિદ્ધિ કુમાર અને યોગી બાબુનો સમાવેશ થાય છે. આ ફિલ્મ 9 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ પોંગલના પ્રસંગે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે.
