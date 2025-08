ETV Bharat / entertainment

તમિલ અભિનેતા મધન બૉબનું નિધન, 71 વર્ષની વયે લીધા અંતિમ શ્વાસ - ACTOR MADHAN BOB DEATH

તમિલ અભિનેતા મધન બૉબનું 71 વર્ષની વયે નિધન ( ANI )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : August 3, 2025 at 10:11 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 11:02 AM IST 2 Min Read

હૈદરાબાદ: તમિલ અભિનેતા મધન બૉબનું 71 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેમના પરિવારના નજીકના સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી પીડાતા હતા. તેમણે 2 ઓગસ્ટની સાંજે તેમના અડ્યાર નિવાસસ્થાને અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેઓ તેમના હાસ્ય અને કૉમિક ટાઈમિંગ માટે જાણીતા હતા. મધન બૉબ તરીકે જાણીતા એસ કૃષ્ણમૂર્તિ તેમના પરિવારના આઠમા સંતાન હતા. તેમણે કમલ હાસન, રજનીકાંત, અજિત, સૂર્યા અને વિજય જેવા સુપરસ્ટાર સાથે કામ કર્યું હતું. એક ટીવી શોમાં જજ તરીકે પણ જોવા મળ્યા હતા માધવન તેનાલી ફિલ્મમાં ડાયમંડ બાબુ અને ફ્રેન્ડ્સમાં મેનેજર સુંદરેશનની તેમની ભૂમિકા દર્શકોને ખૂબ પસંદ આવી હતી. હાસ્ય કલાકાર તરીકે તેમણે દર્શકોને હસાવી-હસાવીને લોટપોટ કરી દીધા હતા. મધન બૉબ સન ટીવીના લોકપ્રિય કોમેડી શો "અસાથા પોવથુ યારુ?" માં જજ તરીકે દેખાયા હતા. તેઓ બહુ-પ્રતિભાશાળી અભિનેતા હતા. આ ઉપરાંત, તેઓ એક સંગીત નિર્દેશક પણ હતા. તેમણે ફિલ્મોમાં સંગીત આપ્યું કે નહીં તે જાણી શકાયું નથી, પરંતુ તેમને સંગીતમાં રસ હતો. તેઓ ઘણીવાર ફિલ્મના સેટ પર, સ્ટુડિયોમાં વિવિધ સંગીતનાં સાધનો વગાડતા જોવા મળતા હતા. તેમના નિધનથી તેમના ચાહકોમાં ખૂબ જ નિરાશા અને શોક પ્રસરી ગયો છે, તેમણે જે રીતે પોતાના પાત્રને જીવ્યું તે એક ઉદાહરણ તરીકે દર્શાવી શકાય છે.

