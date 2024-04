સિતારવાદક પંડિત રવિશંકરની પુત્રીએ ભારતનું ગૌરવ વધાર્યું, ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી મળશે આ ખાસ ડિગ્રી - SITARIST ANOUSHKA SHANKAR

મુંબઈ: પ્રસિદ્ધ સિતારવાદક, નિર્માતા, સંગીતકાર અને ગ્રેમી એવોર્ડ માટે 9 વખત નોમિનેટ થયેલી અનુષ્કા શંકરને ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી તરફથી માનદ ડિગ્રી આપવામાં આવશે. તેણે આને તેની કારકિર્દીની ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ ગણાવી. અનુષ્કા 'ભારત રત્ન'થી સન્માનિત સિતારવાદક પંડિત રવિશંકરની પુત્રી છે.

અનુષ્કાએ કહ્યું: અનુષ્કાને સંગીત ઉદ્યોગમાં તેની ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિઓને કારણે આ સન્માન આપવામાં આવી રહ્યું છે, જે સંગીતના ક્ષેત્રમાં તેનો ઊંડો પ્રભાવ અને તેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. અનુષ્કાએ કહ્યું, 'આ ખરેખર મારી કારકિર્દીની ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને ખુશીની ક્ષણ છે, મેં સપનામાં પણ વિચાર્યું ન હતું કે મને આટલું સન્માન મળશે. આ માનદ પદવી આપવા બદલ હું ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીનો ખૂબ આભારી છું.

અનુષ્કાને 19 જૂને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવશે: તેણીએ કહ્યું, 'હું મારા તમામ ભૂતપૂર્વ શિક્ષકોનો પણ આભાર માનું છું જેઓ મને આ સ્થાને લઈ ગયા. હું ભાગ્યશાળી છું કે 13 વર્ષની ઉંમર પછી મારી કારકિર્દીમાં મારા પિતાના માર્ગદર્શન હેઠળ અને મારી માતાના કોચિંગ અને સપોર્ટ હેઠળ સૌથી મૂલ્યવાન સંગીત શિક્ષણ મેળવ્યું. આ બધું તેમનું યોગદાન છે. અનુષ્કાને 19 જૂને યુનિવર્સિટીના વાર્ષિક એન્કેનિયા એકેડેમિક સમારોહમાં ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવશે.

કયા આલ્બમ રજૂ કર્યા: 9 વખત ગ્રેમી-નોમિનેટેડ સંગીતકારે તેની મિની-આલ્બમ ચેપ્ટર-1:, Forever, for now ગયા વર્ષે ઑક્ટોબરમાં રિલીઝ કર્યા છે, ત્યારપછી ચેપ્ટર-2: How dark it is. આ વર્ષે એપ્રિલમાં રજૂ કર્યું. માર્ચ 2024 માં, છ વખતના ગ્રેમી પુરસ્કાર વિજેતા બ્રિટિશ સંગીતકાર જેકબ કોલિયર સાથેનું તેમનું ગીત A Rock Somewhere તેમના નવીનતમ આલ્બમ જેસી વોલ્યુમ 4 ના ભાગ રૂપે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.