શાહરૂખ ખાન હોસ્ટ કરશે ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025, જાણો ક્યારે યોજાશે
આગામી સમયમાં અમદાવાદ ખાતે યોજાનાર ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025 ને મનીષ પોલ અને કરણ જોહર સાથે બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર શાહરુખ ખાન પણ હોસ્ટ કરશે.
By ANI
Published : October 1, 2025 at 7:36 AM IST|
Updated : October 1, 2025 at 10:48 AM IST
મુંબઈ : આગામી સમયમાં ગુજરાતના આંગણે ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મહત્વની વાત છે કે મનીષ પોલ અને કરણ જોહર સાથે બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર શાહરુખ ખાન પણ ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025 ને હોસ્ટ કરશે.
શાહરૂખ ખાન હોસ્ટ કરશે ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ
આ અંગે ફિલ્મફેરના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર અપડેટ શેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં લખ્યું હતું કે "ધ સુપરસ્ટાર, ધ આઇકોન, ધ એનિગ્મા તમારા હૃદયને પકડી રાખો, કારણ કે એકમાત્ર શાહરૂખ ખાન સૌથી વધુ રાહ જોવાતા 70મા હ્યુન્ડાઇ ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025 નું કો-હોસ્ટિંગ કરવા માટે આગળ વધી રહ્યા છે, જે 11 ઓક્ટોબરના રોજ અમદાવાદના એકા એરેના ખાતે યોજાશે."
ફિલ્મ એવોર્ડ્સ 2025
ફિલ્મ એવોર્ડ્સ 2025 આગામી 11 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ અમદાવાદના કાંકરિયા તળાવના એકા એરેના ખાતે યોજાશે. નોંધનીય છે કે, ઓગસ્ટ માસમાં ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની હાજરીમાં ટુરિઝમ કોર્પોરેશન ઓફ ગુજરાત લિમિટેડ (TCGL) અને વર્લ્ડવાઇડ મીડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વચ્ચે 70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025 નું આયોજન કરવા માટે એક MoU પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.
મનોરંજન રોકાણો માટે પસંદગીનું સ્થળ બન્યું ગુજરાત
TCGL મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પ્રભાવ જોશી અને વર્લ્ડવાઇડ મીડિયાના રોહિત ગોપાકુમાર દ્વારા આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. સિનેમેટિક ટુરિઝમ પોલિસી 2022 હેઠળ, ગુજરાત ફિલ્મ ઉદ્યોગ માટે એક કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ગુજરાતના CMO તરફથી પ્રેસ રિલીઝ મુજબ, ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સનું આયોજન આ યાત્રામાં એક સીમાચિહ્નરૂપ રહેશે.
આ પ્રસંગે, મુખ્યમંત્રીએ પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મફેર ટ્રોફી - ધ બ્લેક લેડીનું પણ અનાવરણ કર્યું. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ભાર મૂક્યો કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ, ગુજરાતને આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વિકાસમાં એક નવી દિશા મળી છે, જેના કારણે તે મનોરંજન રોકાણો માટે એક પસંદગીનું સ્થળ બન્યું છે.
'વોકલ ફોર લોકલ'ને પ્રોત્સાહન
તેમણે ભાર મૂક્યો કે ફિલ્મ ઉદ્યોગ સ્વદેશી (સ્વદેશી ઉત્પાદન) અને આત્મનિર્ભરતા (સ્વનિર્ભરતા) ને મજબૂત રીતે પ્રોત્સાહન આપી શકે છે. ગુજરાતમાં પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સનું આયોજન કરવાથી સ્થાનિક અર્થતંત્રને વેગ મળશે અને રોજગારીનું સર્જન થશે, પરંતુ સ્થાનિક ઉત્પાદનોની ખરીદી અને વેચાણને પણ પ્રોત્સાહન મળશે, જે પ્રધાનમંત્રીના 'વોકલ ફોર લોકલ'ના આહ્વાનને પૂર્ણ કરશે અને સ્વદેશી વસ્તુઓ અને સેવાઓને અપનાવવાને મજબૂત બનાવશે.
