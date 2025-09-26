'ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ' વિરુદ્ધ માનહાનિના કેસમાં સમીર વાનખેડેને ઝટકો, કોર્ટે કહ્યું- કેસ સુનાવણી યોગ્ય નહીં
વેબ સિરીઝ સંબંધિત માનહાનિ કેસમાં સમીર વાનખેડેને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. કોર્ટે વાનખેડેને તેમની અરજીમાં સુધારો કરવા કહ્યું છે.
Published : September 26, 2025 at 2:53 PM IST
નવી દિલ્હી: અભિનેતા શાહરૂખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાનના નેટફ્લિક્સ શો "ધ બેડ્સ ઓફ બોલીવુડ" સામેના માનહાનિના કેસમાં આજે સમીર વાનખેડેને દિલ્હી હાઈકોર્ટ તરફથી કોઈ રાહત મળી નથી. કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે આ કેસ સુનાવણી યોગ્ય નથી. જોકે, કોર્ટે વાનખેડેને તેમની અરજીમાં સુધારો કરવા અને ફરીથી ફાઇલ કરવાની મંજૂરી આપી.
2 કરોડની માનહાનિનો દાવો
નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના ભૂતપૂર્વ અધિકારી સમીર વાનખેડેએ આર્યન ખાન ડ્રગ્સ કેસ સંબંધિત વેબ સિરીઝમાં તેમના ચિત્રણ અંગે નેટફ્લિક્સ, શાહરૂખ ખાન અને વેબ સીરિઝ "ધ બેડ્સ ઓફ બોલીવુડ" ના નિર્માતાઓ સામે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં દાવો દાખલ કર્યો હતો. વાનખેડેએ શાહરૂખ ખાન, તેમની પત્ની ગૌરી ખાનની કંપની રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટ અને અન્ય પક્ષો પાસેથી ₹2 કરોડનું નુકસાન માંગ્યું હતું. સમીર વાનખેડેએ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો હતો, પરંતુ શુક્રવારે, તેમને દિલ્હી હાઈકોર્ટ તરફથી કોઈ રાહત મળી નથી, જેણે ચુકાદો આપ્યો કે આ કેસ સુનાવણી યોગ્ય નથી.
વાનખેડેએ શાહરૂખ ખાન અને ગૌરી ખાનની માલિકીની રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, OTT પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ અને અન્ય કંપનીઓ સામે કાયમી અને ફરજિયાત મનાઈ હુકમ, ઘોષણાત્મક રાહત અને નુકસાનીની માંગ કરી હતી. રેડ ચિલીઝ દ્વારા નિર્મિત અને ટેલિવિઝન સીરિઝ "ધ બેડ બોયઝ ઓફ બોલીવુડ" ના ભાગ રૂપે નેટફ્લિક્સ પર પ્રસારિત થયેલા ખોટા, દુર્ભાવનાપૂર્ણ અને બદનક્ષીભર્યા વિડિઓમાંથી ઉદ્ભવતા નુકસાનને કારણે આ દાવો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.
અરજીમાં સમીર વાનખેડેએ શું આરોપ લગાવ્યો?
અરજીમાં, સમીર વાનખેડેએ જણાવ્યું હતું કે, "ધ બેડ બોયઝ ઓફ બોલીવુડ" ના પહેલા એપિસોડમાં, સમીર વાનખેડેથી પ્રેરિત એક પાત્ર બોલીવુડ પાર્ટીની બહાર આવે છે અને ડ્રગ્સનું સેવન કરતા લોકોને શોધે છે. વાનખેડેએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે "ધ બેડ બોય્ઝ ઓફ બોલીવુડ" "ઇરાદાપૂર્વક બનાવવામાં આવ્યું હતું અને પક્ષપાતી રીતે તેમની છબીને દૂષિત કરવાના હેતુથી રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું." નિવેદનમાં, વાનખેડેએ વધુમાં કહ્યું હતું કે, તેમના પાત્રને અભદ્ર હાવભાવ કરતું પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે, ખાસ કરીને જ્યારે તે "સત્યમેવ જયતે" ના નારા લગાવતી વખતે મિડલ ફીંગર બતાવે છે, જે રાષ્ટ્રીય પ્રતીકનો ભાગ છે. આ કૃત્ય રાષ્ટ્રીય સન્માનના અપમાન નિવારણ અધિનિયમ, 1971 ની જોગવાઈઓનું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે, જેમાં કાનૂની દંડની જોગવાઈ છે.
