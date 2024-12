ETV Bharat / entertainment

સલમાન ખાને પોતાની માતાને ખાસ અંદાજમાં જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી, જુઓ વીડિયો

સલમાન ખાનની આ સુંદર પોસ્ટ પર સેલેબ્સ અને ફેન્સે ઘણો પ્રેમ વરસાવ્યો છે. સાથે જ સલમાને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. વરુણ ધવન, બોબી દેઓલ, સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા, ગૌહર ખાન સહિત ઘણા સેલેબ્સ અભિનંદન અને પ્રેમ વરસાવનારાઓની યાદીમાં સામેલ છે. એક ચાહકે લખ્યું છે કે, 'હેપ્પી બર્થડે માતાજી, તમારા દ્વારા આપવામાં આવેલા મૂલ્યોને કારણે, સુપરસ્ટાર સલમાન ખાન સર આજે સૌથી મોટા સુપરસ્ટાર્સમાંથી એક છે. બહુ ગર્વની વાત છે.

ફિટનેસ કોચ ડીન પાંડે સલમાન ખાનના નજીકના પારિવારિક મિત્ર છે. એક દિવસ પહેલા તેમણે સલમા ની પાર્ટીની ઝલક બતાવી હતી. તેણીએ તેની પુત્રીઓ અર્પિતા ખાન અને અલવીરા ખાન અગ્નિહોત્રી સહિત તેના બાળકો દ્વારા ઘેરાયેલી કેક કાપતી સલમાન ખાનની માતા તસવીર શેર કરી હતી. તસવીર શેર કરતી વખતે ડીને કેપ્શનમાં લખ્યું , 'Happy Birthday To Salma Aunty You are like my mom too,love you so much. Such a blast we have had today & always.

આ પણ વાંચો: