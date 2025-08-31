ETV Bharat / entertainment

રામાનંદ સાગરના પુત્ર પ્રેમ સાગરનું અવસાન, 'રામાયણ'ના 'રામ-લક્ષ્મણ'એ શોક વ્યક્ત કર્યો - RAMANAND SAGARS SON PASSES AWAY

રામાનંદ સાગરના પુત્ર પ્રેમ સાગર હવે આ દુનિયામાં નથી. 'રામાયણ'ના 'લક્ષ્મણ' ઉર્ફે સુનીલ લાહરીએ આ સમાચાર પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે.

પ્રેમ સાગર, અરુણ ગોવિલ સુનીલ લહેરી
પ્રેમ સાગર, અરુણ ગોવિલ સુનીલ લહેરી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2025

મુંબઈ : સુપ્રસિદ્ધ ફિલ્મ નિર્માતા રામાનંદ સાગરના પુત્ર અને નિર્માતા શિવ સાગરના પિતા પ્રેમ સાગરનું આજે, 31 ઓગસ્ટના રોજ 84 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેઓ ભારતીય સિનેમામાં તેમના મહત્વપૂર્ણ યોગદાન અને પ્રતિષ્ઠિત સાગર પરિવારના વારસાને આગળ ધપાવવા માટે જાણીતા હતા. આજે જુહુના પવન હંસ ખાતે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા.

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પ્રેમ સાગર છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા. તેમને સારવાર માટે મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. રવિવારે ડોક્ટરોએ તેમને ઘરે લઈ જવાની સલાહ આપી હતી. આજે સવારે તેમનું અવસાન થયું. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમના અંતિમ સંસ્કાર આજે બપોરે 3 વાગ્યે મુંબઈના પવન હંસ સ્મશાનગૃહમાં કરવામાં આવ્યા હતા.

'રામાયણ'ના 'રામ-લક્ષ્મણ'એ શોક વ્યક્ત કર્યો : 'રામાયણ'માં ભગવાન રામની ભૂમિકા ભજવનારા અરુણ ગોવિલે પ્રેમ સાગરના અવસાન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે પોતાના X (અગાઉ ટ્વિટર) હેન્ડલ પર પ્રેમ સાગરની એક તસવીર શેર કરી છે, અને કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે, "રામાયણ ટીવી સિરિયલનું સ્વરૂપ આપીને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા ભગવાન શ્રી રામની ગરિમા, આદર્શો અને ઉપદેશો લોકો સુધી પહોંચાડનારા સ્વર્ગસ્થ શ્રી રામાનંદ સાગરજીના પુત્ર અને પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા શ્રી પ્રેમ સાગરજીના અવસાનના સમાચાર ખૂબ જ દુઃખદ છે. હું ભગવાન શ્રી રામને પ્રાર્થના કરું છું કે તેઓ દિવંગત આત્માને તેમના ચરણકમળમાં સ્થાન આપે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારને આ ઊંડા દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે. ઓમ શાંતિ."

'રામાયણ' (1987) ફેમ અભિનેતા સુનીલ લહરીએ પ્રેમ સાગરના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર પ્રેમ સાગરની તસવીર શેર કરતા સુનીલ લહરીએ કેપ્શનમાં લખ્યું, 'રામાનંદ સાગરજીના પુત્ર પ્રેમ સાગરજીનું નિધન થયું છે તે દુઃખદ સમાચાર શેર કરતા ખૂબ જ દુઃખ થાય છે. ભગવાન તેમના આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને આ દુઃખની ક્ષણ સહન કરવાની શક્તિ આપે.'

પ્રેમ સાગરનું જીવનચરિત્ર : પ્રેમ સાગર 1968ની ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા (FTII), પુણેના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી હતા. FTII ખાતેની તેમની તાલીમે તેમની કારકિર્દીને આકાર આપ્યો, જેનાથી તેમને ફોટોગ્રાફી અને સિનેમેટોગ્રાફીના ક્ષેત્રમાં ઓળખ મળી. આ કુશળતાથી, તેમણે તેમના જીવનકાળ દરમિયાન ભારતીય મનોરંજન ઉદ્યોગમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું.

સુનીલ લહેરીની પોસ્ટ
સુનીલ લહેરીની પોસ્ટ (Instagram)

પ્રેમ સાગર 'વિક્રમ ઔર બેતાલ' અને 'શ્રી કૃષ્ણ' જેવા ટેલિવિઝન શો માટે પ્રખ્યાત છે. આ ઉપરાંત, તેમણે ધર્મેન્દ્ર અને હેમા માલિની અભિનીત લાલકાર, આંખે અને ચરસ જેવી ફિલ્મોમાં સિનેમેટોગ્રાફર તરીકે પણ કામ કર્યું હતું. પ્રેમે જીતેન્દ્ર અને હેમા માલિની અભિનીત હમ તેરે આશિક હૈ ફિલ્મનું દિગ્દર્શન અને નિર્માણ પણ કર્યું હતું.

જણાવી દઈએ કે, પ્રેમ સાગર વિધુ વિનોદ ચોપરાના સગા છે. તેઓ સાવકા ભાઈઓ છે અને તેમની વચ્ચે લગભગ 35 વર્ષનો ઉંમરનો તફાવત છે. રામાનંદના પિતા ડીએન ચોપરાએ શાંતિ દેવી ચોપરા સાથે લગ્ન કર્યા હતા, જે તેમની પહેલી પત્નીના મૃત્યુ પછી વિધુ વિનોદ ચોપરાની માતા બની હતી.

