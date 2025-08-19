ETV Bharat / entertainment

રાજસ્થાનની મનિકા વિશ્વકર્મા બની મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા 2025, થાઈલેન્ડમાં કરશે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ - MISS UNIVERSE INDIA WINNER

સોમવારે મોડી સાંજે જયપુરમાં મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા સ્પર્ધાના વિજેતા જોવા મળ્યા.

મનિકા વિશ્વકર્મા બની મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા 2025
મનિકા વિશ્વકર્મા બની મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા 2025 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2025 at 11:47 AM IST

1 Min Read

જયપુર: રાજસ્થાનની ભૂમિએ ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચ્યો છે. શ્રી ગંગાનગરની પુત્રી મનિકા વિશ્વકર્માને મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા 2025નો તાજ પહેરાવ્યો હતો. હવે તે આ વર્ષના અંતમાં થાઈલેન્ડમાં યોજાનારી 74મી મિસ યુનિવર્સ સ્પર્ધામાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.

આ પ્રસંગે મનિકાએે કહ્યું કે, આ રાજસ્થાન માટે ગર્વની ક્ષણ છે. સ્વાભાવિક છે કે, મનિકાએ માત્ર રાજ્ય જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશનું નામ રોશન કર્યું છે. તેમની સફળતાએ સંદેશ આપ્યો છે કે નાના શહેરો અને નગરોમાંથી પણ સપનાઓની મોટી ઉડાન ભરી શકાય છે.

મનિકાની યાત્રા ગંગાનગરથી શરૂ થઈ, દિલ્હીમાં તૈયારીઓ પૂર્ણ

તાજ જીત્યા બાદ જયપુરમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા મનિકા વિશ્વકર્માએ કહ્યું કે, તેમની યાત્રા ગંગાનગર શહેરથી શરૂ થઈ. આ પછી તે દિલ્હી આવી અને સ્પર્ધા માટે તૈયારી કરી. તેમણે યુવાઓને સંદેશ આપ્યો કે આપણે આપણામાં આત્મવિશ્વાસ અને હિંમત જાગૃત કરવાની જરૂર છે.

આમાં દરેકની મોટી ભૂમિકા હતી. મને મદદ કરનારા અને આ માટે સક્ષમ બનાવનારા બધાનો હું આભાર માનું છું. આ સ્પર્ધા ફક્ત એક ક્ષેત્ર નથી, પરંતુ તે પોતાની એક દુનિયા છે, જે વ્યક્તિના ચારિત્ર્યનું નિર્માણ કરે છે. મનિકા વિશ્વકર્મા હવે મિસ યુનિવર્સ 2025માં ભારતનો પરચમ લહેરાવવાની તૈયારી કરશે.

જ્યુરીમાં સામેલ હતી ઉર્વશી રૌતેલા : બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને ભૂતપૂર્વ મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા ઉર્વશી રૌતેલા પણ આ પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં જ્યુરી સભ્ય તરીકે હાજર હતી. તેણીએ કહ્યું, સ્પર્ધા ખૂબ જ મુશ્કેલ હતી, પરંતુ વિજેતા અમારી સાથે છે. આ મારી 10મી વર્ષગાંઠ પણ છે. મને ખૂબ ખુશી છે કે આપણે આપણી વિજેતા મળી છે. તે ચોક્કસપણે અમને મિસ યુનિવર્સમાં ગર્વ કરાવશે.

  1. ઉદયપુર ફાઇલ્સના નિર્માતા અમિત જાનીએ કહ્યું- બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની મળી ધમકી , 500 વિદ્યાર્થિનીઓએ મફતમાં ફિલ્મ જોઈ
  2. 71મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારોની જાહેરાત: 'વશ' શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી ફિલ્મ, શાહરુખ અને વિક્રાંત મેસીને બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ

જયપુર: રાજસ્થાનની ભૂમિએ ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચ્યો છે. શ્રી ગંગાનગરની પુત્રી મનિકા વિશ્વકર્માને મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા 2025નો તાજ પહેરાવ્યો હતો. હવે તે આ વર્ષના અંતમાં થાઈલેન્ડમાં યોજાનારી 74મી મિસ યુનિવર્સ સ્પર્ધામાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.

આ પ્રસંગે મનિકાએે કહ્યું કે, આ રાજસ્થાન માટે ગર્વની ક્ષણ છે. સ્વાભાવિક છે કે, મનિકાએ માત્ર રાજ્ય જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશનું નામ રોશન કર્યું છે. તેમની સફળતાએ સંદેશ આપ્યો છે કે નાના શહેરો અને નગરોમાંથી પણ સપનાઓની મોટી ઉડાન ભરી શકાય છે.

મનિકાની યાત્રા ગંગાનગરથી શરૂ થઈ, દિલ્હીમાં તૈયારીઓ પૂર્ણ

તાજ જીત્યા બાદ જયપુરમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા મનિકા વિશ્વકર્માએ કહ્યું કે, તેમની યાત્રા ગંગાનગર શહેરથી શરૂ થઈ. આ પછી તે દિલ્હી આવી અને સ્પર્ધા માટે તૈયારી કરી. તેમણે યુવાઓને સંદેશ આપ્યો કે આપણે આપણામાં આત્મવિશ્વાસ અને હિંમત જાગૃત કરવાની જરૂર છે.

આમાં દરેકની મોટી ભૂમિકા હતી. મને મદદ કરનારા અને આ માટે સક્ષમ બનાવનારા બધાનો હું આભાર માનું છું. આ સ્પર્ધા ફક્ત એક ક્ષેત્ર નથી, પરંતુ તે પોતાની એક દુનિયા છે, જે વ્યક્તિના ચારિત્ર્યનું નિર્માણ કરે છે. મનિકા વિશ્વકર્મા હવે મિસ યુનિવર્સ 2025માં ભારતનો પરચમ લહેરાવવાની તૈયારી કરશે.

જ્યુરીમાં સામેલ હતી ઉર્વશી રૌતેલા : બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને ભૂતપૂર્વ મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા ઉર્વશી રૌતેલા પણ આ પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં જ્યુરી સભ્ય તરીકે હાજર હતી. તેણીએ કહ્યું, સ્પર્ધા ખૂબ જ મુશ્કેલ હતી, પરંતુ વિજેતા અમારી સાથે છે. આ મારી 10મી વર્ષગાંઠ પણ છે. મને ખૂબ ખુશી છે કે આપણે આપણી વિજેતા મળી છે. તે ચોક્કસપણે અમને મિસ યુનિવર્સમાં ગર્વ કરાવશે.

  1. ઉદયપુર ફાઇલ્સના નિર્માતા અમિત જાનીએ કહ્યું- બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની મળી ધમકી , 500 વિદ્યાર્થિનીઓએ મફતમાં ફિલ્મ જોઈ
  2. 71મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારોની જાહેરાત: 'વશ' શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી ફિલ્મ, શાહરુખ અને વિક્રાંત મેસીને બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ

For All Latest Updates

TAGGED:

MANIKA VISHWAKARMAMISS UNIVERSE INDIA 2025RAJASTHAN GIRL MANIKA VISHWAKARMAMISS UNIVERSE MANIKA VISHWAKARMAMISS UNIVERSE INDIA WINNER

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.