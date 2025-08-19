જયપુર: રાજસ્થાનની ભૂમિએ ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચ્યો છે. શ્રી ગંગાનગરની પુત્રી મનિકા વિશ્વકર્માને મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા 2025નો તાજ પહેરાવ્યો હતો. હવે તે આ વર્ષના અંતમાં થાઈલેન્ડમાં યોજાનારી 74મી મિસ યુનિવર્સ સ્પર્ધામાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
આ પ્રસંગે મનિકાએે કહ્યું કે, આ રાજસ્થાન માટે ગર્વની ક્ષણ છે. સ્વાભાવિક છે કે, મનિકાએ માત્ર રાજ્ય જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશનું નામ રોશન કર્યું છે. તેમની સફળતાએ સંદેશ આપ્યો છે કે નાના શહેરો અને નગરોમાંથી પણ સપનાઓની મોટી ઉડાન ભરી શકાય છે.
મનિકાની યાત્રા ગંગાનગરથી શરૂ થઈ, દિલ્હીમાં તૈયારીઓ પૂર્ણ
તાજ જીત્યા બાદ જયપુરમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા મનિકા વિશ્વકર્માએ કહ્યું કે, તેમની યાત્રા ગંગાનગર શહેરથી શરૂ થઈ. આ પછી તે દિલ્હી આવી અને સ્પર્ધા માટે તૈયારી કરી. તેમણે યુવાઓને સંદેશ આપ્યો કે આપણે આપણામાં આત્મવિશ્વાસ અને હિંમત જાગૃત કરવાની જરૂર છે.
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Manika Vishwakarma crowned Miss Universe India 2025. She says,— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2025
“Even though I come from a small town, I’ve always had the support of my family and community. I received a good education, and none of this would have been possible without their support.”… pic.twitter.com/f7d9W8ZaTK
આમાં દરેકની મોટી ભૂમિકા હતી. મને મદદ કરનારા અને આ માટે સક્ષમ બનાવનારા બધાનો હું આભાર માનું છું. આ સ્પર્ધા ફક્ત એક ક્ષેત્ર નથી, પરંતુ તે પોતાની એક દુનિયા છે, જે વ્યક્તિના ચારિત્ર્યનું નિર્માણ કરે છે. મનિકા વિશ્વકર્મા હવે મિસ યુનિવર્સ 2025માં ભારતનો પરચમ લહેરાવવાની તૈયારી કરશે.
જ્યુરીમાં સામેલ હતી ઉર્વશી રૌતેલા : બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને ભૂતપૂર્વ મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા ઉર્વશી રૌતેલા પણ આ પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં જ્યુરી સભ્ય તરીકે હાજર હતી. તેણીએ કહ્યું, સ્પર્ધા ખૂબ જ મુશ્કેલ હતી, પરંતુ વિજેતા અમારી સાથે છે. આ મારી 10મી વર્ષગાંઠ પણ છે. મને ખૂબ ખુશી છે કે આપણે આપણી વિજેતા મળી છે. તે ચોક્કસપણે અમને મિસ યુનિવર્સમાં ગર્વ કરાવશે.