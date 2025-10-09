કરવા ચોથ 2025: પ્રિયંકા ચોપરાએ શરૂ કરી તૈયારી, હાથમાં મૂકી પતિ નિકના નામની મહેંદી
ગ્લોબલ સ્ટાર પ્રિયંકા ચોપરાએ કરવા ચોથની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. તેણીએ સોશિયલ મીડિયા પર તેની તૈયારીઓની ઝલક શેર કરી છે.
Published : October 9, 2025 at 5:06 PM IST
હૈદરાબાદ: ગ્લોબલ સ્ટાર પ્રિયંકા ચોપરા તેના પતિ, હોલીવુડ ગાયક નિક જોનસ સાથે કરવા ચૌથની ઉજવણી કરવા માટે તૈયાર છે. તેના વ્યસ્ત ફિલ્મ શેડ્યૂલ છતાં, દેશી ગર્લએ આ તહેવારની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. આજે, 9 ઓક્ટોબરે, તેણે સોશિયલ મીડિયા પર તેની તૈયારીઓની એક ઝલક શેર કરી, જેમાં તેની પુત્રી માલતી ઉજવણીનો આનંદ માણી રહી છે.
પ્રિયંકા ચોપરા દર વર્ષે યુએસમાં તેના પરિવાર સાથે કરવા ચોથની ઉજવણી કરતી આવી છે. ગુરુવારે, તેણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેની કરવા ચોથની તૈયારીઓની એક ઝલક શેર કરી, જેમાં તેણીની મહેંદી દેખાઈ.
વીડિયોમાં, ગ્લોબલ સ્ટાર તેની મહેંદીથી શણગારેલી હથેળી બતાવતી જોવા મળે છે. ડિઝાઇનમાં નિકનું નામ, નિકોલસ, હિન્દીમાં લખેલું દેખાય છે. વીડિયો શેર કરતાં તેણે કેપ્શન આપ્યું, "શિરીન ચરનિયા આ કરવા ચોથ પર પોતાનું કામ કરી રહી છે."
તેની પુત્રી, માલતી મેરી ચોપરા જોનાસ પણ આ ઉત્સવમાં જોડાઈ. તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીની આગલી સ્લાઇડમાં, પ્રિયંકાએ તેની પુત્રી માલતી મેરીના હાથ સાથે તેના હાથ દર્શાવતો ફોટો પોસ્ટ કર્યો. બંને હાથ મહેંદી ડિઝાઇનથી શણગારેલા છે.
પ્રિયંકા અને નિકે ડિસેમ્બર 2018 માં જોધપુરના ઉમેદ ભવન પેલેસમાં ખ્રિસ્તી અને હિન્દુ વિધિઓ અનુસાર લગ્ન કર્યા હતા. જાન્યુઆરી 2022 માં, આ દંપતીએ સરોગસી દ્વારા તેમની પુત્રી માલતીનું સ્વાગત કર્યું.
કામના મોરચે, પ્રિયંકા હાલમાં એસએસ રાજામૌલીની સાહસિક ફિલ્મનું શૂટિંગ કરી રહી છે, જે મહેશ બાબુ અને પૃથ્વીરાજ અભિનીત છે. આ ખૂબ જ અપેક્ષિત પ્રોજેક્ટનો પહેલો લુક નવેમ્બરમાં રિલીઝ થવાની ધારણા છે. વધુમાં, તેને "ક્રિશ 4" માટે સાઇન કરવામાં આવી છે, જે ઋત્વિક રોશનના દિગ્દર્શન હેઠળની પહેલી ફિલ્મ છે.
આ પણ વાંચો: