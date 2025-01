ETV Bharat / entertainment

"All We Imagine As Light" એ જીત્યો મોટો એવોર્ડ, રાજામૌલી પછી પાયલ કાપડિયાને મળ્યું આ સમ્માન - ALL WE IMAGINE AS LIGHT

All We Imagine As Light ( film poster )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : 2 minutes ago

મુંબઈ: પાયલ કપાડિયાની 'All We Imagine As Light' એ હવે સમગ્ર વિશ્વમાં ખૂબ જ ધૂમ મચાવી છે. ફિલ્મને ઘણા બધા ફિલ્મ ફેસ્ટીવલમાં વખાણવામાં આવી આ સાથે તેણે ઘણા એવોર્ડ્સ પણ પોતાના નામે કર્યા. સૌથી મોટી સિદ્ધિ એ છે કે, તેને ઓસ્કરમાં એન્ટ્રી મળી, ત્યારે જ પાયલ કપાડીયાના નામે એક બીજી સિદ્ધિ. રાજામૌલી પછી પાયલ બીજી ડિરેક્ટર છે જેના નામે આ સિદ્ધિ છે. પાયલની ફિલ્મે જીત્યો આ એવોર્ડ 'RRR' ડિરેક્ટર એસએસ રાજામૌલી પછી, ફિલ્મ નિર્માતા પાયલ કાપડિયાએ ન્યૂયોર્ક ફિલ્મ ક્રિટિક્સ સર્કલ એવોર્ડમાં શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ફીચર જીત્યું છે. આ ઇવેન્ટની ડિરેક્ટરની એક તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. પાયલે આ એવોર્ડ તેની ફિલ્મ All We Imagine As Light માટે જીત્યો છે.