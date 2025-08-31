ETV Bharat / entertainment

'પવિત્ર રિશ્તા' ફેમ એક્ટ્રેસનું નિધન, અંકિત લોખંડેની ઓનસ્ક્રીન બહેન કેન્સર સામેની જંગ હારી - PRIYA MARATHE PASSES AWAY

રવિવાર, 31 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ, અભિનેત્રી પ્રિયા મરાઠેનું અવસાન થતાં ટેલિવિઝન જગત શોકમાં મુકાઈ ગયું.

Published : August 31, 2025 at 5:23 PM IST

મુંબઈ: લોકપ્રિય ટેલિવિઝન શો 'પવિત્ર રિશ્તા' અને ઘણી મરાઠી ફિલ્મોમાં પોતાની ભૂમિકા માટે પ્રખ્યાત અભિનેત્રી પ્રિયા મરાઠેનું 31 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ અવસાન થયું. કેન્સર સામે ઝઝૂમતી વખતે, તેમણે સવારે 4 વાગ્યે તેમના નિવાસસ્થાને અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેમનું અવસાન થયું ત્યારે તેઓ માત્ર 38 વર્ષના હતા.

રવિવાર, 31 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ, અભિનેત્રી પ્રિયા મરાઠેનું અવસાન થતાં ટેલિવિઝન જગત શોકમાં મુકાઈ ગયું. પ્રિયા મરાઠે એક ભારતીય સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયન અને ટેલિવિઝન અભિનેત્રી હતી. તેમનો જન્મ 23 એપ્રિલ, 1987 ના રોજ મુંબઈમાં થયો હતો.

તેમણે પોતાનું શાળાકીય અને કોલેજનું શિક્ષણ મુંબઈથી જ કર્યું. અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી, તેઓ અભિનયની દુનિયામાં પ્રવેશ્યા. તેમણે મરાઠી સીરિયલ 'યા સુખોનોયા' અને પછી 'ચાર દિવસ સાસુચે' થી ટીવી પર ડેબ્યૂ કર્યું.

પ્રિયા મરાઠેની કારકિર્દી
પ્રિયા મરાઠેએ ઘણા હિન્દી અને મરાઠી ટીવી શોમાં કામ કર્યું હતું. તેણીએ 'કસમ સે' સીરિયલમાં વિદ્યા બાલીની ભૂમિકા પણ ભજવી હતી અને બાદમાં 'કોમેડી સર્કસ'ની પહેલી સીઝનમાં પણ જોવા મળી હતી. ત્યારબાદ તે લોકપ્રિય સીરિયલ 'બડે અચ્છે લગતે હૈ'માં જોવા મળી હતી.

પ્રિયાએ ચાર દિવસ સાસુચે, કસમ સે, પવિત્ર રિશ્તા, ઉત્તરન, તુ તિથે મેં, ભાગે રે મન, સાથ નિભાના સાથીયા, સ્વરાજ્યરક્ષક સંભાજી અને અન્ય જેવા ઘણા હિન્દી અને મરાઠી ટીવી શોમાં અભિનય કર્યો છે.

પ્રિયાની છેલ્લી પોસ્ટ
પ્રિયાએ 2012 માં અભિનેતા શાંતનુ મોઘે સાથે લગ્ન કર્યા હતા. 2024 થી, તે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સક્રિય નથી. તેણે છેલ્લે 11 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી હતી. તેણે તેના પતિ શાંતનુ મોઘે સાથે તેની જયપુર ટ્રીપની તસવીરો શેર કરી હતી.

તેણે તેની ટ્રીપની ઘણી તસવીરો પોસ્ટ કરી હતી. તેની છેલ્લી બીજી પોસ્ટ એક શણગારેલી તસવીર હતી જેમાં તેણે નૌવરી સાડી અને નથ પહેરી હતી. ઘણા લોકોએ અનુમાન લગાવ્યું હતું કે આ સમય દરમિયાન તે કેન્સરની સારવાર લઈ રહી હતી, તેથી તે સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય નહોતી.

