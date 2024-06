LOK SABHA ELECTION RESULT 2024 KNOW WHOSE ACTOR WON AND WHO LOST - LOK SABHA ELECTION RESULT 2024

ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Gujarati Team Published : 21 hours ago

હૈદરાબાદઃ લોકસભા ચૂંટણી 2024ના પરિણામ લગભગ બહાર આવી ગયા છે. આ વખતે 10 થી વધુ ફિલ્મી હસ્તીઓએ લોકસભા ચૂંટણી 2024માં પોતાનું નસીબ અજમાવ્યું હતું અને તેમાંથી કેટલીક જીતી છે અને કેટલીક હારની નજીક છે. તે જ સમયે, કંગના રનૌતે તેની પ્રથમ લોકસભા ચૂંટણી જીતી લીધી છે. કંગના રનૌત મંડી લોકસભા સીટ પરથી ચૂંટણી લડી હતી અને જંગી માર્જિનથી જીતી હતી. ચાલો જાણીએ કોણ જીતી રહ્યું છે અને કોણ હારી રહ્યું છે. લોકસભા ચૂંટણી 2024માં આ સિતારાઓનું ભાગ્ય નક્કી થયું (પરિણામ) કંગના રનૌત – મંડી (હિમાચલ પ્રદેશ) – જીતી અરુણ ગોવિલ - મેરઠ (ઉત્તર પ્રદેશ) - (ભાજપ) પાછળ રવિ કિશન - ગોરખપુર (ઉત્તર પ્રદેશ) - (ભાજપ) 44 હજાર મતોથી આગળ. મનોજ તિવારી-(ઉત્તર પૂર્વ દિલ્હી)-(ભાજપ) જીત્યા હેમા માલિની- મથુરા (ઉત્તર પ્રદેશ) - (ભાજપ) જીત્યા સ્મૃતિ ઈરાની - અમેઠી (ઉત્તર પ્રદેશ) - (ભાજપ) (89 હજાર મતોથી પાછળ) સયોની ઘોષ- જાદવપુર- પશ્ચિમ બંગાળ- (TMC) 1 લાખથી વધુ મતોથી આગળ છે. શત્રુઘ્ન સિંહા- આસનસોલ (પં. બંગાળ)-(TMC) 50 હજાર મતોથી આગળ પવન સિંહ- કરકટ (બિહાર) - (અપક્ષ) 58 હજાર મતોથી પાછળ લોકેટ ચેટર્જી - હુગલી (પશ્ચિમ બંગાળ) - (ભાજપ) 33 હજાર મતોથી પાછળ દિનેશ લાલ યાદવ- નિરહુઆ- આઝમગઢ- (ઉત્તર પ્રદેશ)- (ભાજપ) 90 હજારથી વધુ મતોથી પાછળ છે. કાજલ નિષાદ - ગોરખપુર (યુપી) - (સમાજવાદી પાર્ટી) - 43 હજાર મતોથી પાછળ છે. કંગના રનૌત તેની પ્રથમ ચૂંટણી જીતી, મંડી લોકસભા બેઠક પરથી જીતી - LOK SABHA ELECTION 2024 RESULT