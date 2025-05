ETV Bharat / entertainment

Miss World 2025: રામોજી ફિલ્મ સિટીના મુગલ ગાર્ડનમાં પહોંચી 108 દેશની સુંદરીઓ, શાહી અંદાજમાં સ્વાગત - MISS WORLD 2025

રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે મિસ વર્લ્ડ 2025 સ્પર્ધકો ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 17, 2025 at 7:14 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 8:45 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED મિસ વર્લ્ડ 2025 સ્પર્ધકનું શાહી સ્વાગત મુઘલ ગાર્ડન પહોંચેલી મિસ વર્લ્ડ 2025 ની સ્પર્ધકનું શાહી શૈલીમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ સમય દરમિયાન, વિદેશી સુંદરીઓ ભારતીય સંસ્કૃતિને તેમના મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ કરતી જોવા મળી. મિસ વર્લ્ડ 2025 સ્પર્ધકનું શાહી સ્વાગત (ETV Bharat) મિસ વર્લ્ડ 2025 સ્પર્ધકોનું ગ્રુપ ફોટોશૂટ મુઘલ ગાર્ડન પહોંચતાની સાથે જ મિસ વર્લ્ડ 2025 ના સ્પર્ધકોએ ગ્રુપ ફોટોશૂટ કરાવ્યું. આ સમય દરમિયાન, કાર્યક્રમના આયોજકોએ આ સુંદરીઓને સ્થળ વિશે માહિતી પણ આપી. મિસ વર્લ્ડ 2025 સ્પર્ધકોનું ગ્રુપ ફોટોશૂટ (ETV Bharat) મુઘલ ગાર્ડન્સ ખાતે મિસ વર્લ્ડ 2025 સ્પર્ધકો બાહુબલી સેટનો આનંદ માણ્યા પછી, મિસ વર્લ્ડ 2025 ના સ્પર્ધકો મુઘલ ગાર્ડન પહોંચી ગયા છે. અહીં, તેમનું સ્વાગત શાહી રીતે કરવામાં આવ્યું છે. બાહુબલીના સેટ પર નંદિની ગુપ્તા મિસ વર્લ્ડ 2025માં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહેલી નંદિની ગુપ્તા બાહુબલી સેટ પર મજા માણતી જોવા મળી હતી. આ સમય દરમિયાન, તેણે પોતાના મોબાઈલમાં ઘણા ફોટા કેદ કર્યા. બાહુબલીના સેટ પર નંદિની ગુપ્તા (ETV Bharat) બાહુબલી સેટ પર મિસ વર્લ્ડ 2025 સ્પર્ધકો મિસ વર્લ્ડ 2025 માં ભાગ લેનાર સ્પર્ધકોએ બાહુબલીના સેટ પર એક ગ્રુપ ફોટો ક્લિક કરાવ્યો. આ દરમિયાન, બધા સ્પર્ધકોએ બાહુબલીનો નારા 'જય જય મહેશમતી' લગાવ્યા. બાહુબલી સેટ પર મિસ વર્લ્ડ 2025 સ્પર્ધકો (ETV Bharat) બાહુબલીના સેટ પર 108 દેશોની સુંદરીઓ પહોંચી મિસ વર્લ્ડ 2025 માં ભાગ લેનારા સ્પર્ધકો રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં સ્થિત બાહુબલીના સેટ પર પહોંચી ગયા છે. બધા સ્પર્ધકો આ ક્ષણને પોતાના મોબાઈલ ફોનમાં કેદ કરતા જોવા મળ્યા. ફોટો ક્લિક કરાવતી સ્પર્ધક (ETV Bharat) બાહુબલી સેટ જોવા માટે સ્પર્ધકો નીકળી ગયા મિસ વર્લ્ડ 2025 ના સ્પર્ધકો રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં બાહુબલીના સેટ જોવા માટે રવાના થઈ ગયા છે. મુઘલ ગાર્ડન્સ ખાતે મૂવી મેજિક ટૂર બાહુબલી સેટ પરથી ફિલ્મનો જાદુ જોયા પછી, સ્પર્ધકો માટે મુઘલ ગાર્ડન્સમાં રાત્રિભોજન અને મનોરંજન માટે ફિલ્મ મેજિક ટૂરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રામોજી ફિલ્મ સિટી (ETV Bharat)

