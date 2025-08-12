હૈદરાબાદ: સદીના સૌથી લોકપ્રિય ક્વિઝ શો કૌન બનેગા કરોડપતિના મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચનની 17મી સીઝન 11 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ ગઈ છે. 25 વર્ષથી વધુ જૂના આ શોમાં અમિતાભ બચ્ચન ફરી એકવાર ઉત્સાહમાં જોવા મળ્યા હતા. શોની નવી સીઝનમાં, સ્વતંત્રતા દિવસ 2025 માટે એક ખાસ એપિસોડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં તાજેતરના ઓપરેશન સિંદૂરના બહાદુર સૈન્ય અધિકારીઓ જોવા મળશે. શોએ આ દેશભક્તિના એપિસોડનો પ્રોમો પણ રિલીઝ કર્યો છે.
ઓપરેશન સિંદૂરના સૂત્રધાર:
કર્નલ સોફિયા કુરેશીએ કહ્યું, પાકિસ્તાન આવું કરી રહ્યું હતું, તેથી જવાબ આપવો યોગ્ય હતો સાહેબ. આ પછી વિંગ કમાન્ડર વ્યોમિકા સિંહે કહ્યું, 'પછી રમત 1.05 વાગ્યાથી 1.30 વાગ્યા સુધી 25 મિનિટમાં સમાપ્ત થઈ ગઈ. પછી કમાન્ડર પ્રેરણા દેવસ્થલી કહે છે, 'લક્ષ્યને નિશાન બનાવ્યું અને તેમને નષ્ટ કરી દીધા, પરંતુ કોઈ નાગરિકને નુકસાન પહોંચાડ્યું નહીં, આ એક નવું ભારત છે જેમાં નવી વિચારસરણી છે'. પછી અમિતાભ બચ્ચને ભારત માતા કી જયનો નારા લગાવ્યો. પ્રોમોનું કેપ્શન છે, આ સ્વતંત્રતા દિવસ મહા સ્પેશિયલ ઉત્સવ એપિસોડ, 15 ઓગસ્ટ રાત્રે 9 વાગ્યે.
KBC 17 ના પ્રથમ સ્પર્ધક
તમને જણાવી દઈએ કે, કૌન બનેગા કરોડપતિ 17 ના પહેલા એપિસોડમાં, લખનૌનો રહેવાસી અને બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં કામ કરતો માનવપ્રીત હોટ સીટ પર પહોંચ્યો હતો. અત્યાર સુધી તેણે 25 લાખ રૂપિયા જીતી લીધા છે અને હવે તેની કાર 50 લાખ રૂપિયાના પ્રશ્ન પર અટવાઈ ગઈ છે અને વિચાર કર્યા પછી, તેણે રમત છોડી દેવાનો નિર્ણય કર્યો અને 25 લાખ લઈને ઘરે પાછો ફર્યો. 50 લાખ રૂપિયાનો પ્રશ્ન તેમને પૂછવામાં આવ્યો હતો, પ્રશ્ન: રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે તેમનો કાવ્યસંગ્રહ 'પૂરબી' કયા દક્ષિણ અમેરિકન લેખકને સમર્પિત કર્યો હતો? તેના વિકલ્પો છે A. ગેબ્રિએલા મિસ્ટ્રલ B. વિક્ટોરિયા ઓકામ્પો C. મારિયા લુઇસા બોમ્બલ D. ટેરેસા ડે લા પેરા. તેનો સાચો જવાબ વિકલ્પ B છે.
