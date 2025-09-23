ETV Bharat / entertainment

કેટરિના કૈફે પ્રેગ્નન્સીની કરી જાહેરાત, પતિ વિકી કૌશલ સાથે બેબી બમ્પનો ફોટો સોશિયલ મીડિયામાં કર્યો શેર

વિકી કૌશલ તેની પત્ની કેટરિનાના બેબી બમ્પને પ્રેમ કરતો જોવા મળે છે. સેલેબ્સ અને ચાહકો હવે આ પોસ્ટ પર તેમને અભિનંદન આપી રહ્યા છે.

કેટરિના કૈફે પ્રેગ્નન્સીની કરી જાહેરાત
કેટરિના કૈફે પ્રેગ્નન્સીની કરી જાહેરાત
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2025 at 4:29 PM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: વિકી કૌશલ અને કેટરિના કૈફે આજે, 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમના ચાહકોને એક સારા સમાચાર આપ્યા છે. આ દંપતીએ નવરાત્રીના બીજા દિવસે તેમની પ્રેગ્નન્સીની જાહેરાત કરી. કેટરિના કૈફ અને વિકી કૌશલે એક ફોટો પણ શેર કર્યો છે.

આ ફોટો કેટરિના કૈફનો બેબી બમ્પ દર્શાવે છે. વિકી કૌશલ પણ તેની પત્ની કેટરિનાના બેબી બમ્પને પ્રેમ કરતો જોવા મળે છે. સેલેબ્સ અને ચાહકો હવે આ પોસ્ટ પર તેમને અભિનંદન આપી રહ્યા છે. લગ્નના ત્રણ વર્ષ પછી વિકી અને કેટરિના તેમના પહેલા બાળકના માતાપિતા બનવા જઈ રહ્યા છે.

કેટરિના કૈફ માતા બનશે

કેટરિના અને વિકીએ આજે ​​એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં તેમની પ્રેગ્નન્સીની જાહેરાત કરી. આ પોસ્ટના કેપ્શનમાં લખ્યું છે, "અમે આનંદ અને કૃતજ્ઞતા સાથે અમારા જીવનનો શ્રેષ્ઠ અધ્યાય શરૂ કરવાના માર્ગ પર છીએ." વિકી અને કેટરિના દ્વારા શેર કરાયેલ ફોટો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ છે. વિકી અને કેટરિના એકબીજાને પકડીની ઉભા છે. આ ફોટામાં તેમના હાથ દેખાય છે. બેબી બમ્પ ફોટોમાં કેટરિના અને વિકી હસતા દેખાય છે, જે બંને માટે આ યાદગાર ક્ષણ બનાવે છે. હવે, ચાહકો અને સેલિબ્રિટીઓ કેટરિના અને વિકી કૌશલને તેમની પ્રેગ્નન્સીની પોસ્ટ પર અભિનંદન આપી રહ્યા છે.

સેલિબ્રિટીઓ આપી રહ્યા છે અભિનંદન:

આયુષ્માન ખુરાના, રિયા કપૂર, સિદ્ધાંત ચતુર્વેદી, નેહા ધૂપિયા, શર્વરી વાઘ, સિદ્ધાંત કપૂર, જિબ્રાન ખાન, ઝોયા અખ્તર, મીની માથુર, મહિપ કપૂર, શિબાની દાંડેકર, અંગદ બેદી, સબા પટૌડી, અંશુલા કપૂર, જાહ્નવી કપૂર, રેણુકા શહાણે, અનન્યા પાંડે, સોનમ કપૂર, રાજકુમાર રાવ, વરુણ ધવન, કુશા કપિલા, ઓરી, વાણી કપૂર, હુમા કુરેશી, રકુલ પ્રીત સિંહ અને મૃણાલ ઠાકુર સહિત સમગ્ર બોલિવૂડ ઉદ્યોગ આ કપલને અભિનંદન આપી રહ્યો છે. વિકી અને કેટરિનાએ 2021 માં રાજસ્થાનમાં ભવ્ય લગ્ન કર્યા હતા, અને તેમના લગ્નના ત્રણ વર્ષ પછી, આ કપલે ચાહકો સાથે સારા સમાચાર શેર કર્યા છે. ડિસેમ્બરમાં આ દંપતીના લગ્નને ચાર વર્ષ થશે.

