ETV Bharat / entertainment

જુઓ: 'થેંક યુ બપ્પા', 'ભૂલ ભુલૈયા 3'ની રિલીઝ પર કાર્તિકે સિદ્ધિવિનાયકના આશીર્વાદ લીધા

મુંબઈ: કાર્તિક આર્યનની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ 'ભૂલ ભૂલૈયા 3' આખરે 1 નવેમ્બરે રિલીઝ થઈ ગઈ છે. એડવાન્સ બુકિંગમાં ફિલ્મે સારી કમાણી કરી હતી અને ફિલ્મનું પ્રથમ દિવસનું કલેક્શન પણ સારું રહ્યું છે. આ કારણે કાર્તિક આર્યન ફિલ્મના પહેલા જ દિવસે સિદ્ધિવિનાયક મંદિરમાં ગયો હતો અને આશિર્વાદ લીધા હતા અને બાપ્પાનો આભાર માન્યો હતો.

કાર્તિકે બાપ્પાનો આભાર વ્યક્ત કર્યો: કાર્તિક આર્યનએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક તસવીર પોસ્ટ કરી છે જેમાં તે મંદિરમાં બાપ્પાના દર્શન કરી રહ્યો છે. તસવીર પોસ્ટ કરતી વખતે તેણે કેપ્શન લખ્યું, Thank you Bappa for My biggest Friday. કાર્તિકની આ પોસ્ટ પર ફેન્સે ઘણી કોમેન્ટ કરી, એકે લખ્યું- રૂહ બાબા રોક્સ, એક યુઝરે કમેન્ટ કરી- ભૂલ ભુલૈયા 3 બ્લોકબસ્ટર બનશે. એકે લખ્યું- બાપ્પા તમને ખૂબ આશીર્વાદ આપે અને તમારી ફિલ્મ સુપર ડુપર હિટ બને. એકે લખ્યું- હું તમારી ફિલ્મનો ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો જોઈને આવ્યો છું. વાહ શું ફિલ્મ છે. એકે લખ્યું- તમે તેનાથી પણ વધુ લાયક છો.