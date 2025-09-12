ETV Bharat / entertainment

મુંબઈમાં અભિનેત્રી કરિશ્મા શર્મા ટ્રેનમાંથી કૂદી પડી, ગંભીર રીતે ઘાયલ

જોન અબ્રાહમની ફિલ્મ 'એક વિલન રિટર્ન્સ' ફેમ અભિનેત્રીએ ચાલતી ટ્રેનમાંથી કૂદી પડી, જેના કારણે તેને ગંભીર ઈજાઓ થઈ. જાણો તેના સ્વાસ્થ્ય અપડેટ...

કરિશમા શર્મા
કરિશમા શર્મા (IANS)
September 12, 2025

મુંબઈ : જોન અબ્રાહમ અને ઋતિક રોશનની ફિલ્મોમાં કામ કરી ચૂકેલી એક અભિનેત્રીએ મુંબઈમાં ચાલતી ટ્રેનમાંથી કૂદી પડી. આ અભિનેત્રી બીજું કોઈ નહીં પણ કરિશ્મા શર્મા છે. કરિશ્માએ 'એક વિલન રિટર્ન્સ'માં જોન અબ્રાહમ સાથે અને 'સુપર 30'માં ઋતિક રોશન સાથે સ્ક્રીન શેર કરી છે. 11 સપ્ટેમ્બર ગુરુવારના રોજ સમાચાર આવ્યા હતા કે, કરિશ્માએ મુંબઈમાં ચાલતી ટ્રેનમાંથી કૂદી પડી હતી. આ અકસ્માતમાં તેને ગંભીર ઈજાઓ થઈ છે.

ગુરુવારે કરિશ્માએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં તેણે તેના ટ્રેન અકસ્માત વિશે માહિતી આપી. કરિશ્માએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર ઘટનાની વિગતો આપતી એક લાંબી નોંધ લખી.

કરિશ્મા શર્માએ લખ્યું, 'ગઈકાલે, ચર્ચગેટ પર શૂટિંગ માટે જતી વખતે, મેં સાડી પહેરીને ટ્રેન પકડવાનું નક્કી કર્યું. હું ટ્રેનમાં ચઢતાની સાથે જ ટ્રેનની ગતિ વધી ગઈ અને મેં જોયું કે મારો મિત્ર તેને પકડી શકતો નથી. ડરના કારણે, હું કૂદી પડી અને મારી પીઠ પર પડી ગઈ, મારું માથું જમીન પર અથડાતું હતું.'

કરિશમા શર્માની પોસ્ટ
કરિશમા શર્માની પોસ્ટ (ANI)

તેણે પોતાના નિવેદનમાં આગળ લખ્યું, 'મારી પીઠમાં દુખાવો છે, મારું માથું સૂજી ગયું છે, અને મારા શરીર પર ઉઝરડા છે. માથામાં થયેલી ઈજા ખૂબ ગંભીર ન હોય તેની ખાતરી કરવા માટે મને એક દિવસ માટે નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યો છે અને ડોક્ટરોએ મને MRI કરાવવાની સલાહ આપી છે. ગઈકાલથી મને ખૂબ દુખાવો થઈ રહ્યો છે, પરંતુ હું મજબૂત છું. કૃપા કરીને મારા ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરો અને મને તમારો પ્રેમ મોકલો. તે મારા માટે ઘણું મહત્વ ધરાવે છે.'

કરિશમા શર્માના મિત્રોની પોસ્ટ
કરિશમા શર્માના મિત્રોની પોસ્ટ (Instagram)

આ ઘટના પછી, કરિશ્માના મિત્ર, જે તેનો વીડિયો શૂટ કરી રહ્યા હતા, તેમણે હોસ્પિટલમાંથી તેનો ફોટો પોસ્ટ કર્યો અને કેપ્શનમાં લખ્યું, 'વિશ્વાસ નથી થઈ રહ્યો કે આ થયું. મારી મિત્ર ટ્રેનમાંથી પડી ગઈ, અને તેને કંઈ યાદ નથી. અમે તેને જમીન પર શોધી કાઢી અને તરત જ તેને અહીં (હોસ્પિટલ) લાવ્યા. ડૉક્ટરો હજુ પણ તેની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે. કૃપા કરીને તેને તમારી પ્રાર્થનામાં રાખો. જલ્દી સ્વસ્થ થાઓ બેબી.'

કરિશમા શર્માના મિત્રોની પોસ્ટ
કરિશમા શર્માના મિત્રોની પોસ્ટ (Instagram)

કરિશ્મા શર્મા મુંબઈની છે, અને તેણે બોલિવૂડ અને ટીવી બંનેમાં કામ કર્યું છે. રાગિણી એમએમએસ રિટર્ન્સ, પ્યાર કા પંચનામા 2, ઉજદા ચમન, સુપર 30, એક વિલન રિટર્ન્સ તેની કેટલીક લોકપ્રિય ફિલ્મો છે.

