કરિશ્મા કપૂરનો ક્રેઝ, રીવામાં કરિશ્માને જોઈને ઘેલા થયા ચાહકો, અહીંથી જ શરૂ થઈ હતી દાદા રાજ કપૂરની લવસ્ટોરી - KARISMA KAPOOR IN REWA

મધ્યપ્રદેશના રીવામાં એક ખાનગી જ્વેલરી શોપના ઉદ્ધાટન કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા આવેલી અભિનેત્રી કરિશ્મા કપૂરની એક ઝલક જોવા માટે ચાહકો ઉમટી પડ્યાં હતાં.

કરિશ્મા કપૂરનો ક્રેઝ
કરિશ્મા કપૂરનો ક્રેઝ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2025 at 8:12 PM IST

3 Min Read

રેવા, મધ્યપ્રદેશ: 90ના દાયકાની પ્રસિદ્ધ ફિલ્મ અભિનેત્રી અને લોકોના દિલ પર રાજ કરનારી કરિશ્મા કપૂર રવિવારે સાંજે રેવા પહોંચી હતી. આ એ જ જગ્યા છે જ્યાં તેના દાદા રાજ કપૂરને પ્રેમ થયો હતો. અહીં કરિશ્મા કપૂર એક જ્વેલરી શોપના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. કરિશ્મા પહેલીવાર રેવા પહોંચી હતી, જેના કારણે ચાહકોની ભીડ તેની એક ઝલક જોવા માટે એકઠી થઈ હતી. કરિશ્માએ રેવા અને રેવાના લોકોની પણ પ્રશંસા કરી અને તેમની વિનંતી પર સ્ટેજ પર ડાન્સ કર્યો.

એક ચાહકે કરિશ્માને તેનું સ્કેચ પેઈન્ટિંગ ભેટમાં આપ્યું

કાર્યક્રમ દરમિયાન, કરિશ્માના એક ચાહકે તેને પોતાની કલા દ્વારા બનાવેલ સ્કેચ પેઇન્ટિંગ ભેટમાં આપીને તેનું દિલ જીતી લીધું. આ દરમિયાન, કરિશ્માએ સ્ટેજ પર તેના એક પ્રખ્યાત ગીત પર ડાન્સ કર્યો અને તેના ચાહકોને પણ નાચવા માટે મજબૂર કર્યા. કરિશ્મા ભલે પહેલી વાર રેવા આવી હોય પરંતુ આ પહેલા તેના પિતા અભિનેતા રણધીર કપૂર પણ બે વાર રેવા આવી ચૂક્યા છે.

કરિશ્મા કપૂરની એક ઝલક જોવા માટે ચાહકો ઉમટી પડ્યાં
કરિશ્મા કપૂરની એક ઝલક જોવા માટે ચાહકો ઉમટી પડ્યાં (Etv Bharat)

કરિશ્માનો રેવા સાથે છે ઊંડો સંબંધ

કરિશ્મા કપૂરને રેવા સાથે ઊંડો સંબંધ છે. ખરેખર, કરિશ્મા કપૂરના દાદા રાજ કપૂર અને દાદી કૃષ્ણા રાજ કપૂરના લગ્ન રેવામાં થયા હતા. આ ખાસ ક્ષણને સાચવવા માટે, ભવ્ય અને સુંદર કૃષ્ણા રાજ કપૂર ઓડિટોરિયમ એ જ લગ્ન સ્થળ પર બનાવવામાં આવ્યું છે. 'ગ્રેટ શોમેન' તરીકે ઓળખાતા રાજ કપૂરની રેવા સાથે ખૂબ જ રસપ્રદ વાર્તા જોડાયેલી છે. ફિલ્મી દુનિયા ઉપરાંત, રાજ કપૂરના અંગત જીવનમાં પણ રેવા સાથે જોડાયેલી ઘણી કહાનીઓ છે. તેઓ નાટકો કરવા માટે અહીં આવતા હતા અને તેમની પ્રેમકથા અહીંથી શરૂ થઈ હતી.

રાજ કપૂરના પિતા તેમને નાટક માટે રેવા મોકલતા હતા

ફિલ્મ જગતના દિગ્ગજ અભિનેતા રાજ કપૂરનો જન્મ ૧૪ ડિસેમ્બર ૧૯૨૪ના રોજ પેશાવર (હાલના પાકિસ્તાન) સ્થિત કપૂર હવેલીમાં થયો હતો. રાજ કપૂરના પિતા પૃથ્વીરાજ કપૂરના બાળપણના મિત્ર કરતારનાથ મલ્હોત્રા પેશાવરમાં રહેતા હતા. સમય જતાં, પૃથ્વીરાજ કપૂર ભારતના મુંબઈ શહેરમાં આવ્યા અને અહીં એક થિયેટર સ્થાપ્યું. જ્યારે તેમના મિત્ર કરતારનાથ મલ્હોત્રા ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં પોલીસ વિભાગમાં ફરજ બજાવ્યા પછી રેવા પહોંચ્યા. અહીં તેઓ આઈજીના પદ પર હતા.

જ્વેલરી શોપના ઉદ્ધાટન કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા આવી કરિશ્મા કપૂર
જ્વેલરી શોપના ઉદ્ધાટન કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા આવી કરિશ્મા કપૂર (Etv Bharat)

કરિશ્મા કપૂરે એક જ્વેલરી શોપના ઉદ્ઘાટનમાં હાજરી આપી

પૃથ્વીરાજ કપૂર દેશના ઘણા શહેરોમાં નાટકોનું મંચન કરતા હતા. આ સંદર્ભમાં, તેઓ એક વખત તેમની થિયેટર ટીમ સાથે રેવા પહોંચ્યા હતા. રેવામાં પૃથ્વીરાજ કપૂરની સુરક્ષાની જવાબદારી તત્કાલીન આઈજી અને તેમના મિત્ર કરતારનાથ મલ્હોત્રાને સોંપવામાં આવી હતી. અહીં પૃથ્વીરાજ કપૂર તેમના બાળપણના મિત્રને મળ્યા અને જૂની યાદો તાજી કરી. ત્યાર બાદ પૃથ્વીરાજ કપૂરે રાજ કપૂરને નાટકો માટે રેવા મોકલવાનું શરૂ કર્યું. તે સમયે રાજ કપૂર માત્ર 22 વર્ષના હતા.

કરિશ્માના દાદા રાજકપૂરનો રેવા સાથે ગાઢ સંબંધ
કરિશ્માના દાદા રાજકપૂરનો રેવા સાથે ગાઢ સંબંધ (Etv Bharat)

રાજ કપૂરને તેમના પિતાના મિત્રની પુત્રી સાથે થયો પ્રેમ

રાજ કપૂર, જે ઘણીવાર નાટકના પ્રદર્શન માટે રેવા આવતા હતા, તેમણે તેમના પિતાના મિત્ર આઈજી કરતાર નાથને મળવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે તેઓ પહેલી વાર આઈજી કરતાર નાથને મળવા ગયા, ત્યારે રાજ કપૂરે તેમની પુત્રી કૃષ્ણા મલ્હોત્રાને જોઈ. ત્યારબાદ તેમની નજર કૃષ્ણા મલ્હોત્રા પર જ અટકી ગઈ. રાજ કપૂરને પહેલી નજરમાં જ કૃષ્ણા સાથે પ્રેમ થઈ ગયો.

એવું પણ કહેવાય છે કે પિતા પૃથ્વીરાજ કપૂર અને આઈજી કરતાર નાથે પહેલાથી જ તેમની મિત્રતાને સંબંધમાં ફેરવવાનું નક્કી કરી લીધું હતું. પરંતુ જ્યારે પૃથ્વીરાજ કપૂરને તેમના પુત્ર રાજ કપૂરની પ્રેમકથા વિશે ખબર પડી, ત્યારે તેમણે એક દિવસ રાજ અને કૃષ્ણા સમક્ષ લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. આ સાંભળીને રાજ કપૂર કોઈ પણ વિલંબ કર્યા વિના એક ક્ષણમાં સંમત થઈ ગયા. બીજી તરફ, કૃષ્ણા મલ્હોત્રા પણ લગ્ન માટે સંમત થઈ ગયા.

કૃષ્ણા રાજ કપૂર ઓડિટોરિયમ
કૃષ્ણા રાજ કપૂર ઓડિટોરિયમ (Etv Bharat)

ટ્રેન દ્વારા રીવા પહોંચી હતી રાજ કપૂરની જાન

13 મે 1946ના રોજ રાજ કપૂર અને કૃષ્ણા મલ્હોત્રાના લગ્ન થયા. રાજ કપૂરની જાન મુંબઈથી બોમ્બે હાવડા ટ્રેનમાં બેસીને રીવા પહોંચી. તેમના લગ્નમાં ઘણી પ્રતિષ્ઠિત હસ્તીઓ હાજર રહી હતી અને લગ્ન આઈજી બંગલામાં ભવ્ય રીતે યોજાયા હતા. રાજ કપૂર અને કૃષ્ણાના લગ્નના બરાબર 72 વર્ષ પછી, 2018માં, ભવ્ય કૃષ્ણા રાજ કપૂર ઓડિટોરિયમ તે જ જગ્યાએ બનાવવામાં આવ્યું હતું જ્યાં બંનેના લગ્ન થયા હતા.

