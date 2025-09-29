ETV Bharat / entertainment

'કાંતારા: ચેપ્ટર 1' એડવાન્સ બુકિંગ: 'ઓજી' અને 'વોર 2' ને પાછળ છોડી, ફિલ્મે રિલીઝ પહેલા કરોડો રૂપિયાની કમાણી કરી

ફિલ્મનું એડવાન્સ બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે, અને ચાલો જાણીએ કે એડવાન્સ બુકિંગમાં અત્યાર સુધી 'કાંતારા: ચેપ્ટર 1' એ કેટલી કમાણી કરી છે.

કાંતારા: ચેપ્ટર 1' એડવાન્સ બુકિંગ
કાંતારા: ચેપ્ટર 1' એડવાન્સ બુકિંગ (પોસ્ટર)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2025 at 10:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: 'કાંતારા: ચેપ્ટર 1' ની રિલીઝ માટે માત્ર બે દિવસ બાકી છે, આ ફિલ્મ 2 ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધી જયંતિ અને દશેરાના દિવસે વિશ્વભરમાં રિલીઝ થવાની છે. ઋષભ શેટ્ટી અભિનીત આ રહસ્યમય નાટકનો પ્રિકવલ બનાવવામાં ત્રણ વર્ષ લાગ્યા. પહેલો ભાગ, કાંતારા, 2022 માં રિલીઝ થયો હતો અને ફિલ્મ ઉદ્યોગના મોટા નામોને પણ હચમચાવી નાખ્યો હતો. તેથી, આગામી ભાગ માટે રાહ જોવી ખૂબ જ વધી ગઈ છે. ફિલ્મનું એડવાન્સ બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે, અને ચાલો જાણીએ કે એડવાન્સ બુકિંગમાં 'કાંતારા: ચેપ્ટર 1' એ અત્યાર સુધી કેટલી કમાણી કરી છે.

કંતારા પ્રકરણ 1 એડવાન્સ બુકિંગ

કંતારા પ્રકરણ 1 માટે 28મી તારીખે ઉત્તર ભારતમાં એડવાન્સ બુકિંગ શરૂ થયું. કેરળમાં પણ એડવાન્સ બુકિંગ શરૂ થયું છે. આ ફિલ્મ અનેક ભાષાઓમાં રિલીઝ થશે, અને બધી ભાષાઓમાં એડવાન્સ બુકિંગ ચાલુ છે. કંતારાએ સમગ્ર ભારતમાં 5,788 શો માટે 171,450 ટિકિટ વેચી છે, જેનાથી ₹5.73 કરોડની કમાણી થઈ છે. ફિલ્મની એડવાન્સ બુકિંગ બ્લોક સીટ કમાણી ₹7.93 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે.

ફિલ્મે અત્યાર સુધીમાં કન્નડમાં 1,284 2D શો માટે 149,769 ટિકિટ વેચી છે, જેનાથી ₹51,878,328 કમાણી થઈ છે. તેલુગુમાં, 40 2D શો માટે 638 ટિકિટ વેચાઈ છે, જેનાથી ₹144,698 કમાણી થઈ છે. હિન્દી 2D શોમાં, ફિલ્મે 3,439 શો માટે 15,845 ટિકિટ વેચીને ₹4330,402 કમાણી કરી છે. તમિલમાં, ફિલ્મે અત્યાર સુધીમાં 180 શોમાંથી 1,05,441 રૂપિયાની કમાણી કરી છે. મલયાલમમાં, ફિલ્મે 845 શોમાંથી 4477 ટિકિટ વેચીને 8,46,479 રૂપિયાની કમાણી કરી છે.

આ ફિલ્મોના તૂટેલા રેકોર્ડ

કાંતારા ચેપ્ટર 1 રિલીઝ થવામાં હજુ થોડો સમય બાકી છે, અને તેણે તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી પવન કલ્યાણ અને ઇમરાન હાશ્મી અભિનીત ફિલ્મ ઓજી અને ઋત્વિક રોશન અને જુનિયર એનટીઆર અભિનીત ફિલ્મ વોર ૨ ના એડવાન્સ બુકિંગ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. કાંતારા ચેપ્ટર 1 એ કંતારા (2022) ના આજીવન કલેક્શન રેકોર્ડને સરળતાથી તોડી શકે છે. કાંતારા (2022) એ વિશ્વવ્યાપી બોક્સ ઓફિસ પર ₹400 કરોડથી વધુની કમાણી કરી, ભારતમાં તેનું ચોખ્ખું કલેક્શન ₹309.64 કરોડ હતું. SACNILC અનુસાર, કાંતારાનું બજેટ ₹16 કરોડ હતું, જ્યારે કાંતારા ચેપ્ટર 1 નું બજેટ ₹125 કરોડ છે.

કાંતારા પ્રકરણ 1 વિશે

ઋષભ શેટ્ટીએ વાર્તા લખી છે અને તે દિગ્દર્શક અને મુખ્ય અભિનેતા પણ છે. આ ફિલ્મમાં રુક્મિણી વસંત, જયરામ અને ગુલશન દેવૈયા મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મ 2 ઓક્ટોબરના રોજ રિલીઝ થવાની છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

KANTARA CHAPTER 1KANTARA CHAPTER 1 PRE SALESKANTARA CHAPTER 1 ADVANCE BOOKINGKANTARAKANTARA CHAPTER 1

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.