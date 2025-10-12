ETV Bharat / entertainment

Filmfare Awards: 70મા ફિલ્મફેરમાં 'લાપતા લેડિઝ' છવાઈ, કાર્તિક આર્યન, અભિષેક અને આલિયાને પણ એવોર્ડ મળ્યો

ફિલ્મફેર કાર્યક્રમમાં હિન્દી ફિલ્મ અભિનેત્રી ઝિનત અમાનને લાઇફ ટાઈમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ મળ્યો હતો.

ફિલ્મફેરમાં લાપતા લેડિઝને 13 એવોર્ડ મળ્યા
Published : October 12, 2025 at 12:09 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના કાંકરિયા ખાતે એકા ક્લબ ખાતે આયોજિત 70માં ફિલ્મ ફેર એવોર્ડમાં લાપતા લેડિઝ ફિલ્મ છવાઈ ગઈ હતી. હિન્દી ફિલ્મ અભિનેત્રી ઝિનત અમાનને લાઇફ ટાઈમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ મળ્યો હતો. શાહરૂખ ખાન અને અક્ષય કુમાર સહિત બોલિવૂડ કલાકારોને જોવા માટે અનેકો ચાહક સ્થળ પાસે ઉમટ્યા હતા.

શાહરૂખ ખાન, અક્ષય કુમાર અને મનીષ પોલ હોસ્ટ બની કાર્યક્રમમાં ચાર ચાંદ લગાવ્યા
70માં ફિલ્મ ફેર એવોર્ડ નાઈટનું મુખ્ય આકર્ષણ સ્ટેજ પરથી શાહરુખ ખાન, અક્ષય કુમાર અને મનીષ પોલના એન્કરિંગ અને હોસ્ટિંગ રહ્યું. શાહરૂખ ખાને 18 વર્ષ બાદ ફિલ્મ ફેર એવોર્ડનું હોસ્ટિંગ કર્યું હતું. અક્ષય કુમારે ગુજરાતી ગીત ગાઈ અને પરફોર્મ કરી ઉપસ્થિત લોકોના દિલ જીતી લીધા હતા. એવોર્ડ ફંકશનમાં ગુજરાતના મુખીમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પર્યટન મંત્રી મુળુ બેરા સહિત અનેક અધિકારીઓ નેતા રંગારંગ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ફિલ્મફેરમાં એક્ટર જેકી શ્રોફે લોકોને અમદાવાદમાં ખમણ ક્યાં મળે છે તેવું મીડિયાને પૂછ્યું હતું.

અમદાવાદમાં 70મો ફિલ્મફેર એવોર્ડ યોજાયો
ફિલ્મફેરમાં લાપતા લેડીઝ બની ટોપ પરફોર્મર
મહિલા કેન્દ્રિત ફિલ્મ લાપતા લેડીઝ ફિલ્મ 70માં ફિલ્મ ફેરમાં છવાઈ ગઈ હતી. ફિલ્મ ફેર એવોર્ડ સમારંભમાં 24 કેટેગરીમાં નોમિનેટ થયેલ લાપતા લેડીસ ફિલ્મને 13 એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયા છે. લાપતા લેડીસના દિગ્દર્શક કિરણ રાવ છે.

ગુજરાતી આર્ચિત ઠક્કરને પ્રાપ્ત થયો આર. ડી. બર્મન એવોર્ડ
ફિલ્મ ફેર સમારંભમાં ગુજરાતી સંગીતકાર અર્ચિત ઠક્કરને આર. ડી. બર્મન એવોર્ડ મળતા સૌ ખુશ થયા હતા. સંગીત ક્ષેત્રે આર. ડી. બર્મન એવોર્ડ નામાંકિત છે. 70માં ફિલ્મ ફેર એવોર્ડ વિતરણ સમારંભમાં જાનકી બોડીવાલા અને પ્રતીક ગાંધીને એવોર્ડ મળશે એવી આશા હતી. કારણ તેઓ ફિલ્મ ફેર માટે નોમિનેટ થયા હતા.

એવોર્ડ સમારોહમાં પહોંચલી એક્ટ્રેસ મૂનમૂન દત્તા
ફિલ્મફેર સમારંભમાં અમિતાભ બચ્ચનના જન્મ દિવસની શુભેચ્છા અપાઈ
સુપરસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચનની 84મી બર્થ ડે 70માં ફિલ્મ ફેર એવોર્ડ સમારંભમાં સ્ટેજથી ઉજવાઈ હતી. અમિતાભ બચ્ચન સમારંભ સમયે પોતે શૂટિંગમાં વ્યસ્ત હતા. અભિષેક બચ્ચન, જયા બચ્ચન, પુત્રી શ્વેતા તેની દીકરી સાથે ફિલ્મફેર એવોર્ડ સમારંભમાં સહભાગી થયા હતા. સ્ટેજ પરથી શાહરૂખ ખાને અમિતાભને જન્મ દિવસની શુભેચ્છા પાઠવી, જેને લઈ જયા બચ્ચન સહિત બચ્ચન પરિવાર રંગમાં આવી ગયો હતો. શાહરૂખ ખાને હેપ્પી બર્થડે ગીત ગાઈને અમિતાભ બચ્ચનની 84મી બર્થ ડે ઉજવી હતી.

એક્ટ્રેસ એલનાઝ નોરૌઝી
ફિલ્મ ફેરમાં કોઈને ખુશી, કોઈને ગમ
કુનાલ ખેમુને બેસ્ટ ડેબ્યુ ડાયરેક્ટર એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો હતો. એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરી કુનાલ ખેમુએ મીડિયા સમક્ષ મહેનત અને જે ટ્રોફી સ્ક્રીન પર જોતા એ આજે પોતાને નામે છે એ કહી પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. સારા અલી ખાન આ ટ્રોફીથી ખુશ થશે કહી કુનાલ ખેમુએ મઝગાવ એક્સપ્રેસ ફિલ્મથી ડાયરેક્ટર તરીકેની નવી ઇનિંગનો ધામેકદાર આરંભ કર્યો છે.

ગત જમાનાની જાજરમાન અભિનેત્રી નૂતનને મળ્યો સિને આઈકોન એવોર્ડ

હિન્દી ફિલ્મના જાજરમાન અભિનેત્રી નૂતનને પણ ફિલ્મ ફેર સમારંભમાં તેમના હિન્દી ફિલ્મમાં યોગદાન માટે સિને આઈકોન એવોર્ડ એનાયત કરાયો છે. સ્વ. નૂતનનો એવોર્ડ તેમના અભિનેતા પુત્ર મોહનિશ બહલે સ્વકાર્યો હતો.

એક્ટર સની સિંહ
ફિલ્મ ફેર એવોર્ડ સમારંભમાં ગુજરાતી કલાકારોની હાજરી ફેન્સને ખુશ કર્યા
ફિલ્મ ફેર એવોર્ડ વિતરણ સમારંભમાં ગુજરાતી કલાકારોમાં પ્રતીક ગાંધી, વિશાલ જેઠવા, મનોજ જોશી, જાનકી બોડીવાળા સહિત જે. ડી. મજીઠીયાએ ફેન્સને ખુશ કર્યા હતા. આ સાથે સમારંભમાં પાર્થિવ ગોહિલ અને ગત વર્ષે રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર વિજેતા માનસી પારેખની હાજરી પણ સૌ એ નોંધમાં લીધી હતી.

એક્ટ્રેસ જાનકી બોડીવાલા
એવોર્ડ સમારંભ રહ્યો રસપ્રદ
ફિલ્મફેર એવોર્ડ વિતરણ સમારંભ રસપ્રદ રહ્યો. સંગીતમય પ્રદર્શન અને શાહરૂખ ખાન તથા અક્ષય કુમારના એન્કરિંગથી સમારંભમાં તાજગી અને વિવિધતા આવી હતી. શાહરૂખ ખાન અને કરણ જોહરે 'કલ હો ના હો' ગીત પર ગુજરાતી ડાન્સ કર્યો હતો. તો કાજલ અને શાહરુખ ખાને 'દિલ વાલે દુલ્હનિયા લે જાયેંગે'ના ગીત 'લડકી બડી અનજાની હૈ' પર ડાન્સ કરી સૌને મોહી લીધા હતા. એવોર્ડ વિતરણ પ્રસંગના આરંભે અક્ષય કુમારે ગુજરાતી ગીત ચકડોળ ચાલે... ચાલે.. પર પરફોર્મ કરી શોમાં જોશ પૂરી દીધું હતું. આલિયા ભટ્ટને જીગરા ફિલ્મ માટે એવોર્ડ મળ્યો પણ આલિયા ભટ્ટ હાજર નહોતી. રાજ કુમાર રાવને પણ તેમના ફિલ્મ શ્રીકાંતમાં પરફોર્મન્સ માટે એવોર્ડ મળ્યો હતો.

સંગીતકાર અનુ મલિક
અભિષેક બચ્ચન અને કાર્તિક આર્યનને પણ એવોર્ડ
અભિષેક બચનની ફિલ્મ I WANT TO SAY ફિલ્મ માટે બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ મળ્યો હતો. જ્યારે કાર્તિક આર્યનને ચંદુ ચેમ્પિયન ફિલ્મ માટે એવોર્ડ મળ્યો હતો. કાર્યક્રમમાં 'તારક મહેતા કા ઉલટા ચશ્મા'ના બબીતા જીએ સૌને ઘેલા કર્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં રવિ કિશન, રમેશ સિપ્પી, ગાયક જાવેદ અલી હાજર હતા.

70માં ફિલ્મ ફાર્મા ઉમટ્યા બોલિવુડ સિતારા
અમદાવાદ ખાતે શુક્રવાર અને શનિવાર બોલિવૂડ સિતારાઓનો જમાવડો રહ્યો. શાહરૂખ ખાન, અક્ષય કુમાર, અભિષેક બચ્ચન વહેલા પહોંચી હોસ્ટિંગની પ્રેક્ટિસ કરી હતી. 70માં ફિલ્મ ફેરમાં શાહરૂખ ખાન, અક્ષય કુમાર, અભિષેક બચ્ચન, કાજોલ, જેકી શ્રોફ, જયા બચ્ચન, પૂનમ ધિલ્લોન, સની લિયોની, પદ્મિની કોલ્હાપુરી, રિયા સેન, રમેશ સિપ્પી, દિગ્દર્શક કિરણ રાવ સહિત સંગીતકાર અનુ મલિક, માનસી પારેખ, જાનકી બોડીવાલા સહિત અનેક બોલિવૂડ દિગ્ગજો પહોંચ્યા હતા.

એક્ટર મોહનીશ બહલ
આરંભમાં અક્ષય કુમારની એન્ટ્રી સાથે ગુજરાતી ગીતે દર્શકોના મન જીતી લીધા હતા. સૌ બોલિવુડ કલાકારો ગુજરાતના વિકાસ, અમદાવાદ શહેરના ઇન્ફ્રાસ્ટકચર અને ગુજરાતી ફૂડના ઘેલા બની વખાણ કર્યા હતા. ગુજરાતી કલાકાર પ્રતીક ગાંધી, મનોજ જોશી પણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 1970ના દાયકાથી 2000 સુધી અભિનય થકી લોકોના દિલમાં વસેલી ઝિન્નત અમાનને લાઇફ ટાઈમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ અપાયો હતો. જયા બચ્ચન, અભિષેક બચ્ચન અને દોહિત્રી નવ્યા નંદા સાથે, પૂનમ ધિલ્લોન, પદ્મિની કોલ્હાપુરી અને મોસમી ચેટર્જી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ફિલ્મફેર એવોર્ડ વિજેતા
ફિલ્મફેર એવોર્ડ વિજેતા
ફિલ્મફેર એવોર્ડ વિજેતા
એક્ટ્રેસ ગાયત્રી ભારદ્વાજ
