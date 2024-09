ETV Bharat / entertainment

યુટ્યુબર રણવીર અલ્હાબાદિયાની પ્રતિક્રિયા જ્યારે યુટ્યુબ ચેનલ હેક થઈ અને વીડિયો ડિલીટ થઈ ગયો - RANVEER ALLAHBADIA YOUTUBE HACKED

હેકિંગનો શિકાર બન્યા બાદ રણવીર અલ્હાબાદિયાની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. યુટ્યુબરે તેની ઈન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર હેક થયેલી યુટ્યુબ ચેનલનો વીડિયો શેર કર્યો છે. પોસ્ટમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને એલોન મસ્કને ઉત્તર કેરોલિનાના ચાર્લોટથી રણવીરની યુટ્યુબ ચેનલ પર લાઇવ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી રહ્યા છે.

YouTuber રણવીર અલ્હાબાદિયાની પોસ્ટ (Etv Bharat)

આ વીડિયોમાં રણવીરનો એક વીડિયો ઉમેરવામાં આવ્યો છે. જેમાં કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે, 'Me after my channel got hacked'. બીજી પોસ્ટમાં પોતાનું દુઃખ શેર કરતી વખતે, એક ઉદાસી ઇમોજી સાથેનું કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે, 'પ્રિય YouTube ચાહકો' xના જણાવ્યા અનુસાર જ્યારે આ ઘટના બની ત્યારે તે દેશમાં ન હતો પરંતુ સિંગાપોર જઈ રહ્યો હતો જોકે અત્યારે તે મુંબઈમાં છે.

YouTuber રણવીર અલ્હાબાદિયાની પોસ્ટ (Etv Bharat)

આ પહેલા રણવીરે એક સ્ટોરી પણ પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં બર્ગરની તસવીર પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી. પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, 'હું મારી બે મુખ્ય ચેનલના હેકિંગની ઉજવણી કરી રહ્યો છું, તે પણ મારા ફેવરિટ ફૂડ સાથે. વેજ બર્ગર. બીયર બાઈસેપ્સનું મૃત્યુ એ આહારનું મૃત્યુ છે. આ સિવાય તેણે આંખો પર માસ્ક પહેરેલી તસવીર પણ શેર કરી છે. તેણે તેના ચાહકોને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે શું આ તેની યુટ્યુબ કારકિર્દીનો અંત છે.

આ પણ વાંચો: