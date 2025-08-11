ETV Bharat / entertainment

'રૂમમાં બંધ રાખ્યો, ખોટી દવાઓ આપી', ફૈઝલ ખાનના આરોપો પર આમિર ખાનના પરિવારે મૌન તોડ્યું, કહ્યું- 'મુશ્કેલ સમય..' - FAISAL KHAN

આમિર ખાનના પરિવારે મીડિયાને તેમના ભાઈ ફૈઝલ ખાન સામેના દુર્વ્યવહારના આરોપો પર સહાનુભૂતિ દર્શાવવા વિનંતી કરી છે.

ફૈઝલ ખાન અને આમિર ખાન
ફૈઝલ ખાન અને આમિર ખાન (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read

હૈદરાબાદ: બોલીવુડ સુપરસ્ટાર આમિર ખાન અને તેમના પરિવારનું અંગત જીવન ફરી એકવાર સમાચારમાં છે. આમિર ખાનના પરિવારે મીડિયાને પરિવારના સભ્ય ફૈઝલ ખાન દ્વારા કરવામાં આવેલા ગેરવર્તનના આરોપો પર સહાનુભૂતિ દર્શાવવા વિનંતી કરી છે. ફૈઝલ ખાને અભિનેતા અને તેમના પરિવાર પર તેમના શારીરિક, માનસિક અને નાણાકીય સ્વાસ્થ્યને બગાડવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, અભિનેતા અને તેમના પરિવારે પત્રકારોને તેમની કોઈપણ અંગત બાબતોને 'અશ્લીલ, ભડકાઉ અને નુકસાનકારક ગપસપ' તરીકે રજૂ ન કરવા કહ્યું.

આમિર ખાનના પરિવારનું નિવેદન

આ નિવેદન પર આમિર, ઝીનત તાહિર હુસૈન, જુનૈદ ખાન, રીના દત્તા, ફરહત દત્તા, રાજીવ દત્તા, કિરણ રાવ, સંતોષ હેગડે, સહર હેગડે, મન્સૂર ખાન, નુઝહત ખાન, ઇમરાન ખાન, ટીના ફોન્સેકા, જૈન મેરી ખાન અને પાબ્લો ખાન દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. પરિવારના નિવેદનમાં ફૈઝલની માતા ઝીનત, બહેન નિખત અને ભાઈ આમિર વિશેની ટિપ્પણીઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને લખ્યું છે કે, 'અમે મીડિયાને સહાનુભૂતિ દર્શાવવા અને ખાનગી બાબતને અશ્લીલ, ભડકાઉ અને નુકસાનકારક ગપસપમાં ફેરવવાનું ટાળવા વિનંતી કરીએ છીએ.'

પરિવારે વધુમાં કહ્યું, 'ફૈઝલ દ્વારા તેની માતા ઝીનત તાહિર હુસૈન, બહેન નિખત હેગડે અને તેના ભાઈ આમિર વિશે આપવામાં આવેલા દુઃખદ અને ભ્રામક નિવેદનથી અમને આઘાત લાગ્યો છે, કારણ કે આ પહેલી વાર નથી જ્યારે તેણે આ ઘટનાઓને ખોટી રીતે રજૂ કરી હોય, તેથી અમને લાગે છે કે આપણા ઇરાદા સ્પષ્ટ કરવા અને એક પરિવાર તરીકે આપણી એકતાને ફરીથી સ્થાપિત કરવી મહત્વપૂર્ણ છે'.

તમને જણાવી દઈએ કે, તાજેતરમાં ફૈઝલે એક ઇન્ટરવ્યુમાં દાવો કર્યો હતો કે આમિરે તેની સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો હતો. તેણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે આમિરે તેને એક વર્ષ સુધી ઘરમાં બંધ રાખ્યો હતો, તેને દવાઓ આપી હતી અને દાવો કર્યો હતો કે તેને સ્કિઝોફ્રેનિયા છે. તેણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓવાળા દર્દીઓ સાથેના જનરલ વોર્ડમાં 20 દિવસ સુધી દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.

આમિર ખાનના પરિવારે સ્પષ્ટતા કરી કે ફૈઝલ અંગેના બધા નિર્ણયો એકસાથે લેવામાં આવ્યા હતા. એ જણાવવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ફૈઝલ અંગેનો દરેક નિર્ણય પરિવાર દ્વારા સામૂહિક રીતે, અનેક તબીબી વ્યાવસાયિકો સાથે પરામર્શ કરીને લેવામાં આવ્યો છે અને પ્રેમ, કરુણા અને તેમની ભાવનાત્મક અને માનસિક સુખાકારીને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે. આ કારણોસર, અમે અમારા પરિવાર માટે આ પીડાદાયક અને મુશ્કેલ સમયની જાહેરમાં ચર્ચા કરવાનું ટાળ્યું છે.

આ પહેલા, આમિર ખાનની પુત્રી ઇરા ખાને પણ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ સાથેના પોતાના સંઘર્ષ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી હતી. તેણીએ કહ્યું હતું કે તેના પરિવારમાં માનસિક સમસ્યાઓ સામાન્ય છે અને તે ક્લિનિકલ ડિપ્રેશન સામે ઝઝૂમી રહી છે. ત્યારબાદ ઇરાએ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સહાય પૂરી પાડવા માટે અગસ્થુ ફાઉન્ડેશન શરૂ કર્યું, જેના સલાહકાર બોર્ડમાં આમિર અને તેની માતા રીના દત્તા પણ શામેલ હતા. તેણીએ આ ફાઉન્ડેશન શરૂ કરવા માટે તેના પિતાને શ્રેય આપ્યો, જ્યાં સુધી તેણીને વધુ ભંડોળ ન મળ્યું.

ફૈઝલ વિશે વાત કરીએ તો, ફૈઝલ (58) 2000 માં આમિર ખાન અને ટ્વિંકલ ખન્ના સાથેની ફિલ્મ 'મેલા' માટે જાણીતા છે. તેમણે 2003 માં 'બોર્ડર હિન્દુસ્તાન કા' અને 'બસ્તી' માં પણ કામ કર્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. એડવાન્સ બુકિંગ અપડેટ: ઋતિક રોશન-જુનિયર એનટીઆર પર ભારી પડ્યા રજનીકાન્ત, એક ક્લિકમાં બંને ફિલ્મોના પ્રી-સેલ જાણો
  2. ગુજરાતી ફિલ્મોના એવોર્ડમાં વ્હાલા દવલાની નીતિ? હિતેને કુમારે કર્યા સણસણતા આક્ષેપ

હૈદરાબાદ: બોલીવુડ સુપરસ્ટાર આમિર ખાન અને તેમના પરિવારનું અંગત જીવન ફરી એકવાર સમાચારમાં છે. આમિર ખાનના પરિવારે મીડિયાને પરિવારના સભ્ય ફૈઝલ ખાન દ્વારા કરવામાં આવેલા ગેરવર્તનના આરોપો પર સહાનુભૂતિ દર્શાવવા વિનંતી કરી છે. ફૈઝલ ખાને અભિનેતા અને તેમના પરિવાર પર તેમના શારીરિક, માનસિક અને નાણાકીય સ્વાસ્થ્યને બગાડવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, અભિનેતા અને તેમના પરિવારે પત્રકારોને તેમની કોઈપણ અંગત બાબતોને 'અશ્લીલ, ભડકાઉ અને નુકસાનકારક ગપસપ' તરીકે રજૂ ન કરવા કહ્યું.

આમિર ખાનના પરિવારનું નિવેદન

આ નિવેદન પર આમિર, ઝીનત તાહિર હુસૈન, જુનૈદ ખાન, રીના દત્તા, ફરહત દત્તા, રાજીવ દત્તા, કિરણ રાવ, સંતોષ હેગડે, સહર હેગડે, મન્સૂર ખાન, નુઝહત ખાન, ઇમરાન ખાન, ટીના ફોન્સેકા, જૈન મેરી ખાન અને પાબ્લો ખાન દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. પરિવારના નિવેદનમાં ફૈઝલની માતા ઝીનત, બહેન નિખત અને ભાઈ આમિર વિશેની ટિપ્પણીઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને લખ્યું છે કે, 'અમે મીડિયાને સહાનુભૂતિ દર્શાવવા અને ખાનગી બાબતને અશ્લીલ, ભડકાઉ અને નુકસાનકારક ગપસપમાં ફેરવવાનું ટાળવા વિનંતી કરીએ છીએ.'

પરિવારે વધુમાં કહ્યું, 'ફૈઝલ દ્વારા તેની માતા ઝીનત તાહિર હુસૈન, બહેન નિખત હેગડે અને તેના ભાઈ આમિર વિશે આપવામાં આવેલા દુઃખદ અને ભ્રામક નિવેદનથી અમને આઘાત લાગ્યો છે, કારણ કે આ પહેલી વાર નથી જ્યારે તેણે આ ઘટનાઓને ખોટી રીતે રજૂ કરી હોય, તેથી અમને લાગે છે કે આપણા ઇરાદા સ્પષ્ટ કરવા અને એક પરિવાર તરીકે આપણી એકતાને ફરીથી સ્થાપિત કરવી મહત્વપૂર્ણ છે'.

તમને જણાવી દઈએ કે, તાજેતરમાં ફૈઝલે એક ઇન્ટરવ્યુમાં દાવો કર્યો હતો કે આમિરે તેની સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો હતો. તેણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે આમિરે તેને એક વર્ષ સુધી ઘરમાં બંધ રાખ્યો હતો, તેને દવાઓ આપી હતી અને દાવો કર્યો હતો કે તેને સ્કિઝોફ્રેનિયા છે. તેણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓવાળા દર્દીઓ સાથેના જનરલ વોર્ડમાં 20 દિવસ સુધી દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.

આમિર ખાનના પરિવારે સ્પષ્ટતા કરી કે ફૈઝલ અંગેના બધા નિર્ણયો એકસાથે લેવામાં આવ્યા હતા. એ જણાવવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ફૈઝલ અંગેનો દરેક નિર્ણય પરિવાર દ્વારા સામૂહિક રીતે, અનેક તબીબી વ્યાવસાયિકો સાથે પરામર્શ કરીને લેવામાં આવ્યો છે અને પ્રેમ, કરુણા અને તેમની ભાવનાત્મક અને માનસિક સુખાકારીને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે. આ કારણોસર, અમે અમારા પરિવાર માટે આ પીડાદાયક અને મુશ્કેલ સમયની જાહેરમાં ચર્ચા કરવાનું ટાળ્યું છે.

આ પહેલા, આમિર ખાનની પુત્રી ઇરા ખાને પણ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ સાથેના પોતાના સંઘર્ષ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી હતી. તેણીએ કહ્યું હતું કે તેના પરિવારમાં માનસિક સમસ્યાઓ સામાન્ય છે અને તે ક્લિનિકલ ડિપ્રેશન સામે ઝઝૂમી રહી છે. ત્યારબાદ ઇરાએ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સહાય પૂરી પાડવા માટે અગસ્થુ ફાઉન્ડેશન શરૂ કર્યું, જેના સલાહકાર બોર્ડમાં આમિર અને તેની માતા રીના દત્તા પણ શામેલ હતા. તેણીએ આ ફાઉન્ડેશન શરૂ કરવા માટે તેના પિતાને શ્રેય આપ્યો, જ્યાં સુધી તેણીને વધુ ભંડોળ ન મળ્યું.

ફૈઝલ વિશે વાત કરીએ તો, ફૈઝલ (58) 2000 માં આમિર ખાન અને ટ્વિંકલ ખન્ના સાથેની ફિલ્મ 'મેલા' માટે જાણીતા છે. તેમણે 2003 માં 'બોર્ડર હિન્દુસ્તાન કા' અને 'બસ્તી' માં પણ કામ કર્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. એડવાન્સ બુકિંગ અપડેટ: ઋતિક રોશન-જુનિયર એનટીઆર પર ભારી પડ્યા રજનીકાન્ત, એક ક્લિકમાં બંને ફિલ્મોના પ્રી-સેલ જાણો
  2. ગુજરાતી ફિલ્મોના એવોર્ડમાં વ્હાલા દવલાની નીતિ? હિતેને કુમારે કર્યા સણસણતા આક્ષેપ

For All Latest Updates

TAGGED:

FAISAL KHANAAMIR KHANFAISAL KHAN

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.