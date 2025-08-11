ETV Bharat / entertainment

એડવાન્સ બુકિંગ અપડેટ: ઋતિક રોશન-જુનિયર એનટીઆર પર ભારી પડ્યા રજનીકાન્ત, એક ક્લિકમાં બંને ફિલ્મોના પ્રી-સેલ જાણો

રજનીકાંતની કુલીએ રિલીઝ પહેલા જ 'વોર 2' ને પાછળ છોડી દીધી છે. ચાલો જાણીએ 'કૂલી' અને 'વોર-2' ના એડવાન્સ બુકિંગ વિશે...

Published : August 11, 2025 at 1:17 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગની બે મોટી ફિલ્મો 'કૂલી' અને 'વોર 2' સ્વતંત્રતા દિવસે બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. બંને વચ્ચેનો મુકાબલો વર્ષના સૌથી મોટા સિનેમેટિક યુદ્ધોમાંનો એક બનવા જઈ રહ્યો છે, પરંતુ શરૂઆતના આંકડા જોતાં, ઋતિક રોશન-જુનિયર એનટીઆર ફિલ્મ માટે રજનીકાંતના સ્ટાર પાવરને હરાવવા મુશ્કેલ લાગે છે. આ બોક્સ ઓફિસ ટક્કરમાં સુપરસ્ટાર રજનીકાંતનો દબદબો સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યો છે.

'વોર 2'નું એડવાન્સ બુકિંગ આજથી શરૂ થાય છે

યશ રાજ ફિલ્મ્સ ફરી એકવાર દર્શકોનું મનોરંજન કરવા માટે તૈયાર છે. નિર્માતાઓએ આજથી, 10 ઓગસ્ટથી વોર 2 ની એડવાન્સ બુકિંગ માટે ટિકિટ કાઉન્ટર ખોલ્યું છે. નિર્માતાઓએ પ્રોમો સાથે આ જાહેરાત કરી છે.

નિર્માતાઓએ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર 'વોર 2'નો નવો પ્રોમો પોસ્ટ કર્યો છે અને કેપ્શનમાં લખ્યું છે, 'શું તમે 14 ઓગસ્ટથી થિયેટરોમાં 'ધ કાર્નેજ' જોવા માટે તૈયાર છો? વોર 2 ની ટિકિટ હમણાં જ બુક કરો અને ચાલો તમને એક એવો અનુભવ આપીએ જે તમને જીવનભર યાદ રહેશે. 'હિન્દી, તેલુગુ અને તમિલ ભાષામાં વિશ્વભરના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ રહી છે.'

SACNILC અનુસાર, 'War 2' માટે હિન્દીમાં એડવાન્સ બુકિંગ રવિવારથી શરૂ થઈ ગયું છે. ફિલ્મના તેલુગુ અને તમિલ વર્ઝન માટે ટિકિટ કાઉન્ટર 11 ઓગસ્ટથી ખુલશે. તેલુગુ રાજ્યો (આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા) માં, ટિકિટના ભાવમાં વધારો કરવાની મંજૂરી મળ્યા પછી, હિન્દી બેલ્ટમાં બુકિંગ 11 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે.

'War 2' નું એડવાન્સ બુકિંગ

SACNILC અનુસાર, 'War 2' એ 10 ઓગસ્ટના રોજ બપોરે 12 વાગ્યા સુધી 10403 ટિકિટના વેચાણમાંથી 37.92 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. 2D ફોર્મેટમાં હિન્દી 34,85,627 રૂપિયા સાથે આગળ છે, ત્યારબાદ તમિલ અને તેલુગુ શબ્દો આવે છે, જેણે અનુક્રમે 134525.14 રૂપિયા અને 84380 રૂપિયાનું યોગદાન આપ્યું છે.

હિન્દી IMAX 2D ફોર્મેટમાં માત્ર 97 ટિકિટોમાંથી 87,3690 રૂપિયાની કમાણી થઈ છે, જે મજબૂત પ્રીમિયમ માંગ દર્શાવે છે. બ્લોક સીટ સાથે, ઋતિક રોશન-જુનિયર એનટીઆર ફિલ્મે 1.33 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે.

અયાન મુખર્જી દ્વારા દિગ્દર્શિત 'વોર 2' 2019ની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'વોર' ની સિક્વલ છે. તે વાયઆરએફ જાસૂસી બ્રહ્માંડની એકબીજા સાથે જોડાયેલી કહાનીને આગળ ધપાવી રહી છે. ઋતિક રોશન એજન્ટ વિક્રમની ભૂમિકામાં પાછો ફર્યો છે. આ વખતે તે કબીરની ભૂમિકામાં જુનિયર એનટીઆર છે. આ ફિલ્મમાં બોલિવૂડ અભિનેત્રી કિયારા અડવાણી પણ છે.

'કુલી'નું એડવાન્સ બુકિંગ

SaccNilc ના ડેટા અનુસાર, કુલીએ 10 ઓગસ્ટના રોજ બપોરે 12 વાગ્યા સુધી ભારતભરમાં વેચાયેલી 5,01,956 ટિકિટોમાંથી 10.42 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરીને મોટી લીડ મેળવી છે. ફિલ્મના તમિલ વર્ઝનમાં જ 10 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કમાણી થઈ છે, જેમાં 498304 ટિકિટો વેચાઈ છે, જે દક્ષિણમાં રજનીકાંતની અજોડ લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે.

હિન્દી વર્ઝનમાં 3012 ટિકિટો વેચાઈ છે અને લગભગ 583491 રૂપિયાની કમાણી થઈ છે, જ્યારે તેલુગુ અને કન્નડ વર્ઝનમાં અનુક્રમે 148702 અને 42,150 રૂપિયાની કમાણી થઈ છે. બ્લોક સીટ સાથે, કુલીએ 16.53 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે.

કુલીમાં રજનીકાંત મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મમાં નાગાર્જુન, શ્રુતિ હસન, સૌબિન શાહિર, ઉપેન્દ્ર, સત્યરાજ અને આમિર ખાનનો ખાસ કેમિયો પણ છે. આ ફિલ્મ 14 ઓગસ્ટના રોજ તમિલ, તેલુગુ, હિન્દી, મલયાલમ અને કન્નડ ભાષામાં થિયેટરોમાં રિલીઝ થવાની છે.

કુલી VS યુદ્ધ 2

કુલીની રેકોર્ડબ્રેક એડવાન્સ બુકિંગ અને વોર 2 ની વધતી સંખ્યા સાથે, બધાની નજર હવે 14 ઓગસ્ટ પર છે કે શું ઋત્વિક રોશન-જુનિયર NTR અને રજનીકાંત વચ્ચેનો મુકાબલો બોક્સ ઓફિસ પર ધમાલ મચાવશે.

