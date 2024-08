ETV Bharat / entertainment

'છાવા' Vs 'પુષ્પા 2', કોની ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર કરશે રાજ , વિકી કૌશલ કે અલ્લુ અર્જુન, જાણો અહીં - Chhaava vs Pushpa 2 the Rule

By ETV Bharat Entertainment Team Published : 18 hours ago

છાવા' Vs 'પુષ્પા 2 ( (Movie Poster) )

હૈદરાબાદ: બોલિવૂડનો હેન્ડસમ સ્ટાર વિકી કૌશલ ફિલ્મ 'બેડ ન્યૂઝ' બાદ પોતાના ફેન્સ માટે સારા સમાચાર લઈને આવ્યો છે. વિકીએ આજે ​​રક્ષાબંધન પર તેની પીરિયડ ડ્રામા ફિલ્મ 'છાવા'નું ટીઝર રિલીઝ કર્યું છે અને તેની રિલીઝ ડેટની જાહેરાત કરી છે. 'છાવા'નું ટીઝર રિલીઝ થતાની સાથે જ વિકી કૌશલ ફરી એકવાર તેના ચાહકોમાં લોકપ્રિય થઈ ગયો છે. 'છાવા'ના ટીઝરમાં વિકી કૌશલનું મરાઠા યોદ્ધાનું પાત્ર ખૂબ જ દમદાર છે. 'સ્ત્રી 2'ના નિર્માતાઓની ફિલ્મ 'છાવા'નું નિર્દેશન લક્ષ્મણ ઉતેકરે કર્યું છે. આ પહેલા વિકી અને લક્ષ્મણ ફેમિલી કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ 'જરા હટા જરા બચકે' આપી ચૂક્યા છે. શું વિકી-લક્ષ્મણની આ જોડી ફરી એકવાર બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી શકશે, કારણ કે 'છાવા' માટે બોક્સ ઓફિસ પર કમાણી કરવી મુશ્કેલ બની શકે છે. તે એટલા માટે કારણ કે સાઉથના સુપરસ્ટાર અલ્લુ અર્જુનની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ 'પુષ્પા 2 ધ રૂલ' છાવા સાથે બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે.

વિકી કૌશલ-અલ્લુ અર્જુન બૉક્સ ઑફિસ પર ટક્કર: વાસ્તવમાં, વિકી કૌશલ અને રશ્મિકા મંદન્ના સ્ટારર ફિલ્મ 'છાવા'ની રિલીઝ ડેટ 6 ડિસેમ્બર 2024 છે. તે જ સમયે, આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે સાઉથ સુપરસ્ટાર અલ્લુ અર્જુન અને રશ્મિકા મંદન્ના અભિનીત મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ 'પુષ્પા 2 ધ રૂલ' પણ આ દિવસે રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, વિકી અને અર્જુન 6 ડિસેમ્બરે બોક્સ ઓફિસ પર પોતપોતાની ફિલ્મો સાથે ટક્કર કરતા જોવા મળશે. જાણો કોણ કોનાથી આગળ રહેશે?: ચાલો આપણે એ પણ જાણીએ કે, 'પુષ્પા 2' અને 'છાવા'માંથી કોણ બોક્સ ઓફિસ પર પછાડશે. પહેલા વાત કરીએ વિકી કૌશલની 'છાવા' વિશે. 'છાવા' એક ફ્રેશ ફિલ્મ છે, જેમાં વિકી કૌશલ વાસ્તવિક જીવનના યોદ્ધા છત્રપતિ સંભાજી મહારાજના રોલમાં જોવા મળશે. દરમિયાન, રશ્મિકા આ ​​ફિલ્મમાં છત્રપતિ સંભાજી મહારાજની પત્ની યેસુબાઈ ભોંસલેની ભૂમિકા ભજવશે. અક્ષય ખન્ના 'ઔરંગઝેબ'ના રોલમાં હશે, આશુતોષ રાણા 'સરસેનાપતિ હમ્બીરાવ મોહિતે'ના રોલમાં અને અભિનેત્રી દિવ્યા દત્તા 'સૂર્યાબાઈ'ના રોલમાં હશે. ફિલ્મમાં એઆર રહેમાનનું સંગીત છે. તે જ સમયે, વિકીએ છેલ્લી ફિલ્મ 'બેડ ન્યૂઝે' કમાલ કરી હતી અને હવે 'છાવા'નું ટીઝર જોઈને તેના ચાહકો ચોંકી ગયા છે. આવી સ્થિતિમાં, વિકીની ફિલ્મ 'છાવા'ના દર્શકો અભિનેતાના યોદ્ધા અવતારને ચૂકવા માંગશે નહીં. જાણો કોની વધુ માંગ હશે?: 'પુષ્પા 2 ધ રૂલ' વિશે વાત કરીએ તો તેની લાંબા સમયથી રાહ જોવાઈ રહી છે. તમને જણાવી દઈએ કે, અગાઉ 'પુષ્પા 2' 15 ઓગસ્ટે 'છાવા' મેકર્સની ફિલ્મ 'સ્ત્રી 2' સાથે સ્પર્ધા કરવાની હતી, પરંતુ 'પુષ્પા 2'ની રિલીઝ ડેટ 6 ડિસેમ્બરે મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી. હવે 6 ડિસેમ્બરે 'પુષ્પા 2'ની ટક્કર 'સ્ત્રી 2'ના નિર્માતાઓ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી ફિલ્મ 'છાવા' સાથે થશે. પુષ્પા 2 એ વર્ષ 2024 ની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ છે, જેમાં અલ્લુ અર્જુનનો રોલ 'પુષ્પારાજ' વિશ્વ પ્રસિદ્ધ છે. તમને જણાવી દઈએ કે, 'પુષ્પા ધ રુલ' (2021) પછી અલ્લુ અર્જુનના ફેન્સ 'પુષ્પા 2 ધ રૂલ'ની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં 'છાવા' અને 'પુષ્પા 2 ધ રૂલ' બોક્સ ઓફિસ પર એકબીજાને ટક્કર આપતા જોવા મળશે.