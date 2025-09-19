જાણીતા બોલિવૂડ સિંગર જુબીન ગર્ગનું નિધન, સિંગાપોરમાં સ્કૂબા ડાઇવિંગ દરમિયાન દુર્ઘટનામાં ગયો જીવ
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગાયિકા ઝુબીન ગર્ગના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આ સમાચારથી તેમને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો છે.
Published : September 19, 2025 at 10:24 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રખ્યાત બોલિવૂડ સિંગર ઝુબીન ગર્ગનું સિંગાપોરમાં સ્કુબા ડાઇવિંગ અકસ્માતમાં અવસાન થયું. તેમની ઉંમર 52 વર્ષ હતી. તેઓ નોર્થ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા ફેસ્ટિવલમાં ભાગ લેવા માટે સિંગાપોર આવ્યા હતા. ફેસ્ટિવલના એક પ્રતિનિધિએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, સ્કુબા ડાઇવિંગ કરતી વખતે તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હતી. અકસ્માત પછી તેમને દરિયામાંથી બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ હોસ્પિટલમાં પહોંચતા જ તેમને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
શુક્રવાર, 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ, પીએમ મોદીએ તેમના ટ્વિટર હેન્ડલ દ્વારા ઝુબીન ગર્ગના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમની પોસ્ટમાં, તેમણે કેપ્શનમાં લખ્યું, "લોકપ્રિય સિંગર ઝુબીન ગર્ગના અચાનક નિધનથી આઘાત લાગ્યો. સંગીતમાં તેમના સમૃદ્ધ યોગદાન માટે તેમને યાદ કરવામાં આવશે. તેમનું સિંગિંગ જીવનના તમામ ક્ષેત્રોના લોકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય હતું. તેમના પરિવાર અને ચાહકો પ્રત્યે સંવેદના. ઓમ શાંતિ."
Shocked by the sudden demise of popular singer Zubeen Garg. He will be remembered for his rich contribution to music. His renditions were very popular among people across all walks of life. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.— Narendra Modi (@narendramodi) September 19, 2025
ઝુબીન ગર્ગના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કરનાર અન્ય હસ્તીઓમાં આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમા, કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી, અરમાન મલિક, વિશાલ મિશ્રા, જુબીન નૌટિયાલ અને આદિલ હુસૈનનો સમાવેશ થાય છે. આ હસ્તીઓએ ગાયકના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરવા સોશિયલ મીડિયા પર લીધો હતો.
ઉત્તરપૂર્વ ભારત મહોત્સવ તરફથી સત્તાવાર નિવેદન
નોર્થઈસ્ટ ઈન્ડિયા ફેસ્ટિવલે ઝુબીનના મૃત્યુ અંગે એક સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ઝુબીન ગર્ગને સ્કુબા ડાઇવિંગ કરતી વખતે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી. તેમને તાત્કાલિક CPR આપવામાં આવ્યું અને પછી સિંગાપોર જનરલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. તેમને જીવિત કરવાના તમામ પ્રયાસો છતાં, તેમને લગભગ 2:30 વાગ્યે ICUમાં મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા." સિંગાપોર સત્તાવાળાઓએ અકસ્માતની પરિસ્થિતિઓની તપાસ શરૂ કરી છે.
Renowned singer Zubeen Garg dies in Singapore, say organisers of Northeast Festival pic.twitter.com/uwZ08Gmxho— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
ઝુબીન ઉત્તરપૂર્વ ભારત મહોત્સવ માટે સાંસ્કૃતિક બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર હતા
ઝુબીન આસામના સૌથી પ્રભાવશાળી સંગીત કલાકારોમાંના એક હતા. તેમણે અનેક બોલિવૂડ ગીતો પણ ગાયા હતા. ગાયક ભારતીય હાઈ કમિશન દ્વારા આયોજિત ઉત્તરપૂર્વ ભારત મહોત્સવ માટે સાંસ્કૃતિક બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે સિંગાપોરમાં હતા.
કોણ હતા ઝુબીન ગર્ગ?
ઝુબીન ગર્ગને "ઉત્તરપૂર્વના રોકસ્ટાર" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેઓ ત્રણ દાયકાથી વધુ સમયથી આસામી અને ભારતીય સંગીતમાં સૌથી પ્રભાવશાળી અવાજોમાંના એક રહ્યા છે. આસામી સંગીત અને ફિલ્મોમાં પોતાની ઓળખ સ્થાપિત કર્યા પછી, ઝુબીને ચાર્ટ-ટોપિંગ હિન્દી બોલીવુડ ગીતોમાં પણ પોતાને સ્થાપિત કર્યા છે.
ઝુબીને આસામી, બંગાળી અને બોલીવુડ ફિલ્મો માટે સંગીત આપ્યું છે. તેમના કેટલાક સૌથી લોકપ્રિય ગીતોમાં 2006 ની બોલીવુડ ફિલ્મ "ગેંગસ્ટર" નું "યા અલી" અને ઋત્વિક રોશનની "ક્રિશ 3" નું "દિલ તુ હી બાતા" શામેલ છે.
તેમની ગાયકી પ્રતિભા ઉપરાંત, ઝુબીન ગર્ગને 2008 માં ફિલ્મોમાં પણ મોટો બ્રેક મળ્યો. ઝુબીને ઢોલ, ડ્રમ્સ, ગિટાર, હાર્મોનિયમ, મેન્ડોલિન અને કીબોર્ડ સહિત વિવિધ સંગીતનાં સાધનો પણ વગાડ્યા. આસામમાં ઝુબીનનું યોગદાન અજોડ રહ્યું છે.
તેમના ભાવનાત્મક ગીતો, આધુનિક ફ્યુઝન ટ્રેક અને સદાબહાર બિહુ ગીતોએ તેમને ઘર-ઘરમાં જાણીતું નામ બનાવ્યું છે. તેમણે આસામી, બંગાળી, હિન્દી અને અંગ્રેજી સહિત અનેક ભાષાઓમાં 40,000 થી વધુ ગીતો રેકોર્ડ કર્યા છે. તેઓ દેશના સૌથી સફળ ગાયકોમાંના એક છે.