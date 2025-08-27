ETV Bharat / entertainment

બિગ બોસ 19: કોણ છે તાન્યા મિત્તલ, જે સલમાન ખાનના શોમાં 800થી વધુ સાડીઓ લઈને ગઈ છે - BIGG BOSS 19

'બિગ બોસ 19' માં એક સ્પર્ધક 800 થી વધુ સાડીઓ સાથે શોમાં ગઈ છે. ચાલો જાણીએ તે સ્પર્ધક વિશે...

તાન્યા મિત્તલ
તાન્યા મિત્તલ (IANS)
Published : August 27, 2025 at 10:21 PM IST

મુંબઈ: ભારતનો સૌથી મોટો રિયાલિટી ટીવી શો, 'બિગ બોસ 19', 24 ઓગસ્ટના રોજ પ્રીમિયર થયો. આ શોમાં 16 સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો છે. 'ઘરવાલો કી સરકાર' થીમ પર આધારિત, આ સીઝન તેના મજબૂત સ્પર્ધકોને કારણે ઘણી હેડલાઇન્સ બનાવી રહી છે. તાજેતરમાં, એક સ્પર્ધકે ખુલાસો કર્યો છે કે તે શોમાં 800 થી વધુ સાડીઓ લાવી છે. આ સ્પર્ધક બીજું કોઈ નહીં પણ તાન્યા મિત્તલ છે.

પોતાની એન્ટ્રી વિશે વાત કરતા, તાન્યાએ કહ્યું, 'હું મારી લક્ઝરી લાઈફ પાછળ છોડી રહી નથી, હું મારા ઘરેણાં, એસેસરીઝ અને 800 થી વધુ સાડીઓ ઘરની અંદર લઈ જઈ રહી છું. મેં દરરોજ 3 સાડીઓ પસંદ કરી છે જે હું દિવસભર બદલતી રહીશ.' તે માને છે કે સાડી ફક્ત એક ડ્રેસ નથી પણ એક ઓળખ છે. તે શોમાં તેને પોતાનું સ્ટાઇલ સ્ટેટમેન્ટ બનાવવા માટે કટિબદ્ધ છે.

'ઘરવાલોં કી સરકાર' થીમ પર આધારિત, આ સીઝનમાં ગૌરવ ખન્ના, અમલ મલિક, આવાઝ દરબાર, અશનૂર કૌર, મૃદુલ તિવારી, નગ્મા મિરાજકર, કુનિકા સદાનંદ, બસીર અલી, અભિષેક બજાજ, તાન્યા મિત્તલ, ઝીશાન કાદરી, નેહલ ચુડાસમા, નતાલિયા જાનોઝેક, પ્રણિત મોરે, ફરહાના ભટ્ટ અને નીલમ ગિરી છે.

તાન્યા મિત્તલ કોણ છે?
ભારતીય વસ્ત્રો પ્રત્યેના તેના જુસ્સા અને પરંપરાગત હસ્તકલાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જાણીતી, તાન્યા મિત્તલ એક ઉદ્યોગસાહસિક, સામાજિક કાર્યકર અને ફેશન ઈન્ફ્લુએન્સર છે. તાન્યા મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયરની રહેવાસી છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, તેનો જન્મ 27 સપ્ટેમ્બર, 2000 ના રોજ થયો હતો, જેના કારણે તેને બાળપણમાં ઘણી સર્જરી કરાવવી પડી હતી. તાન્યાએ ચંદીગઢ યુનિવર્સિટીમાંથી આર્કિટેક્ચરની ડિગ્રી મેળવી હતી. જોકે, તેણે એક ઉદ્યોગસાહસિક તરીકે સફળતા મેળવી.

તેણે 19 વર્ષની ઉંમરે માત્ર 500 રૂપિયાથી પોતાની ઉદ્યોગસાહસિક યાત્રા શરૂ કરી હતી. બાદમાં, તેણે લેબલ, હેન્ડમેડ લવની લોકપ્રિયતા પછી તેણે સૌથી નાની ઉંમરના કરોડપતિ ઉદ્યોગસાહસિકનો ખિતાબ મેળવ્યો. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેની અંદાજિત કુલ સંપત્તિ લગભગ 2 કરોડ રૂપિયા છે. આ ઉપરાંત, તાન્યા મિત્તલને મિસ એશિયા ટુરિઝમ યુનિવર્સ 2018નો તાજ પણ પહેરાવવામાં આવ્યો હતો અને બાદમાં વારસાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉત્તર પ્રદેશ અને મધ્ય પ્રદેશ ટુરિઝમ સાથે સહયોગ કર્યો હતો.

તાન્યાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ બાયોમાં ગર્વથી પોતાની સિદ્ધિનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેણીએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ બાયોમાં 'મિસ એશિયા 2018, ઉદ્યોગસાહસિક, પોડકાસ્ટર, સંસ્કૃતિ સંશોધક અને આધ્યાત્મિક વાર્તાકાર' નો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

