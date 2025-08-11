મુંબઈ: બોલિવૂડ, તૈયાર થઈ જાઓ કારણ કે બોલિવૂડ અભિનેતા ટાઇગર શ્રોફ એક્શન સાથે પાછો ફર્યો છે. બોલિવૂડની સૌથી પ્રિય એક્શન ફ્રેન્ચાઇઝીમાંથી એક, 'બાગી' 2025 માં તેના ધમાકેદાર ચોથા ભાગ સાથે પરત ફરવા માટે તૈયાર છે. નડિયાદવાલા ગ્રાન્ડસન એન્ટરટેઈનમેન્ટે 'બાગી 4' નું ટીઝર રિલીઝ કર્યું છે. આ ફિલ્મ એ ફક્ત એક રોમાંચક હિટ ફિલ્મ નથી, પરંતુ સંપૂર્ણ લોહિયાળ અને એક્શનથી ભરપૂર સ્વપ્ન છે.
11 ઓગસ્ટના રોજ નડિયાદવાલા ગ્રાન્ડસન એન્ટરટેઈનમેન્ટે સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર 'બાગી 4'નું ટીઝર રિલીઝ કર્યું છે. પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર ટીઝર શેર કરતા, ટાઇગર શ્રોફે કેપ્શનમાં લખ્યું, 'દરેક પ્રેમી ખલનાયક છે. છટકી શકતો નથી. કોઈ દયા નથી. પોતાને તૈયાર રાખો, એક લોહિયાળ, હિંસક પ્રેમકથા શરૂ થાય છે. બાગી 4નું ટીઝર હવે રિલીઝ થઈ ગયું છે. હર્ષ દ્વારા દિગ્દર્શિત સાજિદ નડિયાદવાલાની બાગી 4, 5 સપ્ટેમ્બર 2025 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.'
કન્નડ સ્ટાર હર્ષ દ્વારા દિગ્દર્શિત 'બાગી 4' એક સંપૂર્ણપણે નવા શક્તિશાળી એક્શન સિક્વન્સ, હિંસા અને ગુસ્સાથી ભરપૂર રોમાંસનું વચન આપે છે. કન્નડ સ્ટાર હર્ષ તેની ગતિશીલ કોરિયોગ્રાફી અને ભજરંગી જેવી એક્શન ફિલ્મો માટે જાણીતો છે.
ટાઇગર શ્રોફ રોની તરીકે તેના અત્યાર સુધીના સૌથી ક્રૂર અવતારમાં પાછો ફર્યો છે. તે બદલો લેવાથી ભરેલો છે, શસ્ત્રોથી સજ્જ છે, અને એવો ગુસ્સો છે જે દુશ્મનને શ્વાસ રોકી દેશે. 1 મિનિટ અને 49 સેકન્ડના ટીઝરમાં ટાઇગર શ્રોફ, સંજય દત્ત, સોનમ બાજવા અને હરનાઝ સંધુને હિંસક અવતારમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તેમની સાથે હરનાઝ સંધુ અને સોનમ બાજવા છે, જે એવા પાત્રો ભજવી રહ્યા છે જે તમે પહેલાં ક્યારેય જોયા નથી.
