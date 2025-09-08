ETV Bharat / entertainment

Asha Bhonsle Birthday: દિગ્ગજ ગાયિકા આશા ભોંસલેના સદાબહાર ગીતો, જે તમારા ખરાબ મૂડને પણ ખુશ કરી દેશે

આજે સુપ્રસિદ્ધ ગાયિકા આશા ભોંસલેનો જન્મદિવસ છે. આ ખાસ પ્રસંગે, અમે કેટલાક ગીતો લાવ્યા છીએ જે તમારા ખરાબ મૂડને ઠીક કરશે.

આશા ભોંસલે
આશા ભોંસલે (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 4:29 PM IST

1 Min Read

હૈદરાબાદ : 80 વર્ષથી વધુ સમયથી પેઢીઓને મંત્રમુગ્ધ કરનારી સ્ત્રી, દંતકથા, સુવર્ણ અવાજ આજે એક વર્ષ મોટો થયો છે. સેપિયા ટોન યુગથી લઈને 3D યુગ સુધી, બોલીવુડમાં અસંખ્ય ફેરફારો થયા છે, પરંતુ એક અવાજ એવો છે જે સાંભળનાર કોઈપણને મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે. તે બીજું કોઈ નહીં પણ આશા ભોંસલે છે.

આશા ભોંસલેનો મધુર અને સુરીલો અવાજ દાયકાઓથી લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરી રહ્યો છે. તેમના ઘણા ગીતો એવા છે જે તમારા મૂડને નિયંત્રિત કરી શકે છે. આજે, આ ગાયિકાના જન્મદિવસ પર, અમે આવા ગીતોનો સંગ્રહ લાવ્યા છીએ, જે તમારા બગડેલા મૂડને પણ ઠીક કરી શકે છે.

'હું તને મારા સપનામાં મળું છું'

1998માં આવેલી ફિલ્મ 'સત્યા'નું પ્રખ્યાત ગીત 'સપને મેં મિલતી હૈ' તમને નાચવા મજબૂર કરી દેશે. આ ગીત આશા ભોંસલે અને સુરેશ વાડકરે ગાયું હતું. જ્યારે ગીતકાર ગુલઝાર સાહેબ હતા.

'છોટી સી કહાની સે'

ભોંસલે આર.ડી. બુરામના આ શાંત રોમેન્ટિક ગીતમાં વધુ શાંત દેખાય છે (1987ની ફિલ્મ 'ઇજાઝત'માંથી). આ ગીત લગ્ન પછી બે અજાણ્યાઓ વચ્ચે ખીલતા પ્રેમને દર્શાવે છે. આ ગીતના ગીતકાર ગુલઝાર હતા.

'રાત અકેલી હૈ'

આ ગીત 1967ની ફિલ્મ 'જ્વેલ થીફ'નું છે. તેમાં શર્મિલી અને દેવ આનંદ અભિનીત છે. આ ગીત તમારા મૂડને ઉજ્જવળ બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે.

'યે લડકા હી અલ્લાહ'

બોલિવૂડના સૌથી રોમેન્ટિક ગીતોમાંનું એક, 'યે લડકા હી અલ્લાહ' 1977ની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'હમ કિસી સે કમ નહીં' નું છે. આ ગીત પહેલી ડેટ્સની અણઘડતાની ઝલક દર્શાવે છે. આ ક્લાસિક ગીત આર.ડી. બર્મન અને આશા ભોંસલેની અજોડ જોડીનું બીજું એક મહાન ગીત છે.

'ઇન આંખો કી મસ્તી'

આશા ભોંસલેએ 1981માં આવેલી ફિલ્મ 'ઉમરાવ જાન'માં 'ઇન આંખો કે મસ્તી' ગીતને પોતાનો સુરીલો અવાજ આપ્યો હતો. આ ગીતના શબ્દો અને પીઢ અભિનેત્રી રેખાનો અભિનય આજે પણ લોકોના હૃદયને સ્પર્શે છે.

આ પણ વાંચો :

  1. 'પવિત્ર રિશ્તા' ફેમ એક્ટ્રેસનું નિધન, અંકિત લોખંડેની ઓનસ્ક્રીન બહેન કેન્સર સામેની જંગ હારી
  2. કરિશ્મા કપૂરનો ક્રેઝ, રીવામાં કરિશ્માને જોઈને ઘેલા થયા ચાહકો, અહીંથી જ શરૂ થઈ હતી દાદા રાજ કપૂરની લવસ્ટોરી

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHA BHOSLEASHA BHOSLE BIRTHDAYASHA BHOSLE BEST SONGSSINGER ASHA BHOSLEASHA BHOSLE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.