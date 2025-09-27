'બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ'ની સીઝન 2 પર કામ શરૂ, આ એક્ટરે કન્ફર્મ કર્યું, કહ્યું- મને આશા છે કે દર્શકો...
આર્યન ખાનની દિગ્દર્શિત પહેલી શ્રેણી 'ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ' તેની બીજી સીઝન સાથે પરત ફરવા માટે તૈયાર છે.
Published : September 27, 2025 at 4:25 PM IST
હૈદરાબાદ : સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાનની દિગ્દર્શિત પહેલી ફિલ્મ "ધ બેડીઝ ઓફ બોલિવૂડ" તેની બીજી સીઝન સાથે પરત ફરવા માટે તૈયાર છે. હિટ સિરીઝમાં જજરાજ સક્સેનાની ભૂમિકા ભજવનાર અભિનેતા રજત બેદીએ તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં આ વાતની પુષ્ટિ કરતા કહ્યું કે, આગામી સીઝન પર કામ ચાલી રહ્યું છે. આ સમાચાર એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે આ સીરીઝ દર્શકો અને વિવેચકો બંનેનું ધ્યાન ખેંચી રહી છે. રજતે એમ પણ કહ્યું કે દર્શકો બીજી સીઝનમાં તેમને વધુ જોશે.
એક ઇન્ટરવ્યુમાં, અભિનેતાએ કહ્યું, "હા, બીજી સીઝન ચાલી રહી છે, તેના પર કામ ચાલી રહ્યું છે. મને આશા છે કે દર્શકો મને બીજી સીઝનમાં વધુ જોશે." શોની લોકપ્રિયતાએ ફક્ત તેમને જ નહીં, પરંતુ તેમના નજીકના લોકોને પણ ચર્ચામાં લાવ્યા છે. આ પ્રેમ અને ધ્યાન પર પોતાના વિચારો શેર કરતા અભિનેતાએ કહ્યું, "તે અદ્ભુત છે, ફક્ત હું જ નહીં, પરંતુ મારા આખા પરિવાર, મારા પુત્ર, મારી પુત્રી, મારી પત્ની, એવું લાગે છે કે ભગવાને આપણને બધું એકસાથે આપ્યું છે."
રજતે આ વિશે પણ વાત કરી. તેમણે કહ્યું, "અચાનક, મારા જીવનમાં યુ-ટર્ન આવી ગયો છે. મને દુનિયાભરમાંથી ખૂબ પ્રેમ મળી રહ્યો છે. એવું લાગે છે કે વરસાદ આખરે બંધ થઈ ગયો છે અને સૂર્ય ચમકી રહ્યો છે. 'બોલિવૂડના ખરાબ દિવસો' એ કારણ છે કે મારી સાથે બીજી કોઈ ઘટના બની નહીં. ભગવાને મારા માટે કંઈક આયોજન કર્યું હતું."
"ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ"માં જજરાજ સક્સેના તરીકેની તેમની ભૂમિકા પણ ખૂબ સફળ રહી છે. તેઓ તાજેતરમાં IMDb ઇન્ડિયા રેન્કિંગમાં 954મા ક્રમેથી નવમા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. શોના કલાકારોમાં લક્ષ્ય લાલવાણી, સહેર બામ્બા, રાઘવ જુયાલ, ગૌતમી કપૂર, મનોજ પાહવા, મોના સિંહ અને અન્યા સિંહનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેમાં શાહરૂખ ખાન, આમિર ખાન, સલમાન ખાન અને કરણ જોહરના કેમિયો પણ છે. "ધ બેડીઝ ઓફ બોલિવૂડ" 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ નેટફ્લિક્સ પર પ્રીમિયર થયું હતું.
આ પણ વાંચો...