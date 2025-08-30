ETV Bharat / entertainment

અલ્લુ અર્જુનના દાદીનું 94 વર્ષની વયે નિધન, 'પુષ્પા' સ્ટાર શૂટિંગ રદ કરીને ઘરે પહોંચ્યા, આજે અંતિમ સંસ્કાર - ALLU ARJUN GRANDMOTHER

અલ્લુ અર્જુનના ફુવા અને મેગાસ્ટાર ચિરંજીવી પણ તેમના ઘરે પહોંચ્યા અને દાદીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

અલ્લુ અર્જુનના દાદીનું 94 વર્ષની વયે નિધન
અલ્લુ અર્જુનના દાદીનું 94 વર્ષની વયે નિધન (ANS/Enadu)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2025 at 10:35 AM IST

1 Min Read

હૈદરાબાદ: દિગ્ગજ દિવંગત તેલુગુ અભિનેતા પદ્મશ્રી અલ્લુ રામલિંગાઈના પત્ની અને ટોલીવુડ સ્ટાર અલ્લુ અર્જુનના દાદી અલ્લુ કનકારત્નમનું શનિવારની મોડી રાતે 1.45 વાગ્યે નિધન થયું છે. અલ્લુ અર્જુનના દાદીએ 94 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેઓ વય સંબંધિત રોગોથી પીડાતા હતા. ટોલીવુડ સ્ટાર્સે આ દુઃખદ સમાચાર પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તમામ સ્ટાર્સ અલ્લુ અર્જુનના દાદીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે તેમના ઘરે પહોંચી રહ્યા છે. અલ્લુ અર્જુનના ફુવા અને મેગાસ્ટાર ચિરંજીવી પણ તેમના ઘરે પહોંચ્યા છે અને તેમની દાદીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

પવન કલ્યાણ, નાગા બાબુ જે આજે જાહેર સભા માટે વિઝાગમાં અલ્લુ અર્જુનના ઘરે પહોંચવાના છે. આજે અલ્લુ અર્જુનની દાદીના અંતિમ સંસ્કાર કોકાપેટમાં કરવામાં આવશે. અલ્લુ અર્જુન અને રામ ચરણે તેમના શૂટિંગ રદ કર્યા છે. અલ્લુ અર્જુન મુંબઈથી હૈદરાબાદ તેમના ઘરે પહોંચી ગયા છે, જ્યારે રામ ચરણ મૈસુરથી તેમનું શૂટિંગ રદ કર્યા પછી હૈદરાબાદ પહોંચી રહ્યા છે.

નોંધનીય છે કે આ વર્ષે માર્ચ મહિનામાં, અલ્લુ અર્જુનના દાદીને હૈદરાબાદની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. બે વર્ષ પહેલાં, અલ્લુ રામલિંગૈયાના 100 વર્ષ જૂની યાદોને ઉજાગર કરતા એક કાર્યક્રમ દરમિયાન, તેમને વ્હીલચેરમાં સ્ટેજ પર લાવવામાં આવ્યા હતા.

  1. ઈન્ડિયન આર્મી અને ઈન્ડિયન ઓઇલમાં કરી નોકરી, '3 ઈડિયટ્સ'ના 'પ્રોફેસર'નું 91 વર્ષની વયે નિધન
  2. તમિલ અભિનેતા મધન બૉબનું નિધન, 71 વર્ષની વયે લીધા અંતિમ શ્વાસ

હૈદરાબાદ: દિગ્ગજ દિવંગત તેલુગુ અભિનેતા પદ્મશ્રી અલ્લુ રામલિંગાઈના પત્ની અને ટોલીવુડ સ્ટાર અલ્લુ અર્જુનના દાદી અલ્લુ કનકારત્નમનું શનિવારની મોડી રાતે 1.45 વાગ્યે નિધન થયું છે. અલ્લુ અર્જુનના દાદીએ 94 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેઓ વય સંબંધિત રોગોથી પીડાતા હતા. ટોલીવુડ સ્ટાર્સે આ દુઃખદ સમાચાર પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તમામ સ્ટાર્સ અલ્લુ અર્જુનના દાદીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે તેમના ઘરે પહોંચી રહ્યા છે. અલ્લુ અર્જુનના ફુવા અને મેગાસ્ટાર ચિરંજીવી પણ તેમના ઘરે પહોંચ્યા છે અને તેમની દાદીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

પવન કલ્યાણ, નાગા બાબુ જે આજે જાહેર સભા માટે વિઝાગમાં અલ્લુ અર્જુનના ઘરે પહોંચવાના છે. આજે અલ્લુ અર્જુનની દાદીના અંતિમ સંસ્કાર કોકાપેટમાં કરવામાં આવશે. અલ્લુ અર્જુન અને રામ ચરણે તેમના શૂટિંગ રદ કર્યા છે. અલ્લુ અર્જુન મુંબઈથી હૈદરાબાદ તેમના ઘરે પહોંચી ગયા છે, જ્યારે રામ ચરણ મૈસુરથી તેમનું શૂટિંગ રદ કર્યા પછી હૈદરાબાદ પહોંચી રહ્યા છે.

નોંધનીય છે કે આ વર્ષે માર્ચ મહિનામાં, અલ્લુ અર્જુનના દાદીને હૈદરાબાદની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. બે વર્ષ પહેલાં, અલ્લુ રામલિંગૈયાના 100 વર્ષ જૂની યાદોને ઉજાગર કરતા એક કાર્યક્રમ દરમિયાન, તેમને વ્હીલચેરમાં સ્ટેજ પર લાવવામાં આવ્યા હતા.

  1. ઈન્ડિયન આર્મી અને ઈન્ડિયન ઓઇલમાં કરી નોકરી, '3 ઈડિયટ્સ'ના 'પ્રોફેસર'નું 91 વર્ષની વયે નિધન
  2. તમિલ અભિનેતા મધન બૉબનું નિધન, 71 વર્ષની વયે લીધા અંતિમ શ્વાસ

For All Latest Updates

TAGGED:

KANAKARATNAMMA PASSES AWAYALLU ARJUN GRANDMOTHER PASSES AWAYALLU KANAKARATNAMMA PASSES AWAYALLU KANAKARATNAMMAALLU ARJUN GRANDMOTHER

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.