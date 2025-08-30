હૈદરાબાદ: દિગ્ગજ દિવંગત તેલુગુ અભિનેતા પદ્મશ્રી અલ્લુ રામલિંગાઈના પત્ની અને ટોલીવુડ સ્ટાર અલ્લુ અર્જુનના દાદી અલ્લુ કનકારત્નમનું શનિવારની મોડી રાતે 1.45 વાગ્યે નિધન થયું છે. અલ્લુ અર્જુનના દાદીએ 94 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેઓ વય સંબંધિત રોગોથી પીડાતા હતા. ટોલીવુડ સ્ટાર્સે આ દુઃખદ સમાચાર પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તમામ સ્ટાર્સ અલ્લુ અર્જુનના દાદીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે તેમના ઘરે પહોંચી રહ્યા છે. અલ્લુ અર્જુનના ફુવા અને મેગાસ્ટાર ચિરંજીવી પણ તેમના ઘરે પહોંચ્યા છે અને તેમની દાદીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.
પવન કલ્યાણ, નાગા બાબુ જે આજે જાહેર સભા માટે વિઝાગમાં અલ્લુ અર્જુનના ઘરે પહોંચવાના છે. આજે અલ્લુ અર્જુનની દાદીના અંતિમ સંસ્કાર કોકાપેટમાં કરવામાં આવશે. અલ્લુ અર્જુન અને રામ ચરણે તેમના શૂટિંગ રદ કર્યા છે. અલ્લુ અર્જુન મુંબઈથી હૈદરાબાદ તેમના ઘરે પહોંચી ગયા છે, જ્યારે રામ ચરણ મૈસુરથી તેમનું શૂટિંગ રદ કર્યા પછી હૈદરાબાદ પહોંચી રહ્યા છે.
નોંધનીય છે કે આ વર્ષે માર્ચ મહિનામાં, અલ્લુ અર્જુનના દાદીને હૈદરાબાદની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. બે વર્ષ પહેલાં, અલ્લુ રામલિંગૈયાના 100 વર્ષ જૂની યાદોને ઉજાગર કરતા એક કાર્યક્રમ દરમિયાન, તેમને વ્હીલચેરમાં સ્ટેજ પર લાવવામાં આવ્યા હતા.