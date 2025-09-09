ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને ઓળખના દુરુપયોગ અને અશ્લીલ AI છબીઓને લઈને દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં કરી અરજી
ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને છેતરપીંડી કરનાર કંપનીઓ અને AI દ્વારા જનરેટ કરાયેલી અશ્લીલ છબીઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.
Published : September 9, 2025 at 3:45 PM IST
નવી દિલ્હી: બોલીવુડ અભિનેત્રી ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને પોતાના વ્યક્તિત્વ અધિકારોના રક્ષણ માટે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે. તેમણે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અને કોમર્શિયલ સામાન પર પોતાના નામ, ફોટોગ્રાફ્સ અને જાહેર છબીનો વ્યાપક દુરુપયોગ થઈ રહ્યો હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
આ મામલો ન્યાયાધીશ તેજસ કારિયા સમક્ષ આવ્યો, જેમણે કહ્યું કે કોર્ટ આવા ઉલ્લંઘનોને રોકવા માટે મનાઈ હુકમ જારી કરવા તૈયાર છે. કેસની આગામી સુનાવણી 15 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ યોજાશે.
અભિનેત્રીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા, વરિષ્ઠ વકીલ સંદીપ સેઠીએ દલીલ કરી હતી કે રાયની ઓળખનો ઉપયોગ સંમતિ વિના, નફા માટે તેમજ વાંધાજનક સામગ્રી માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે ઘણી વેબસાઇટ્સે પોતાને ખોટી રીતે તેમના સત્તાવાર પ્લેટફોર્મ તરીકે દર્શાવ્યા છે, જેના કારણે ચાહકો અને ગ્રાહકો ગેરમાર્ગે દોરે છે. ઉપરાંત, તેમની છબી અને નામ ધરાવતા મગ, ટી-શર્ટ અને પીણાં જેવા માલ કાનૂની પરવાનગી વિના ઓનલાઈન વેચાઈ રહ્યા છે.
સેઠીએ ઐશ્વર્યા નેશન વેલ્થ નામની કંપની સાથે સંકળાયેલા ખાસ કરીને ચિંતાજનક કેસ તરફ પણ કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું, જેણે તેના સત્તાવાર દસ્તાવેજોમાં રાયનો ખોટી રીતે ચેરમેન તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે તેને છેતરપિંડીભર્યું કૃત્ય ગણાવ્યું અને સ્પષ્ટતા કરી કે અભિનેતાને તે એન્ટિટી વિશે કોઈ જાણકારી નથી કે તેની સાથે કોઈ જોડાણ નથી.
વ્યાપારી દુરુપયોગ ઉપરાંત, સેઠીએ ઇન્ટરનેટ પર અભિનેત્રીની વિકૃત, અશ્લીલ અને AI દ્વારા જનરેટ કરેલી છબીઓના પ્રસાર પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે તેને તેણીની ગરિમાનું ગંભીર ઉલ્લંઘન ગણાવીને તેની નિંદા કરી અને કહ્યું કે તેણીની છબીઓનો જાતીય શોષણ માટે દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે.
ગૂગલ વતી હાજર રહેલા વકીલ મમતા રાનીએ સામગ્રી દૂર કરવાના પ્રક્રિયાગત પાસા પર વાત કરી અને નિર્દેશ કર્યો કે અસરકારક દૂર કરવાની કાર્યવાહી માટે ચોક્કસ URL પ્રદાન કરવા પડશે. ન્યાયાધીશ કારિયાએ કહ્યું કે "એકીકૃત" આદેશ વધુ સારો રહેશે પરંતુ દરેક પ્રતિવાદીને અલગ અલગ ઉલ્લંઘનોને કારણે અલગ મનાઈ હુકમની જરૂર પડી શકે છે.
કોર્ટે વધુમાં કહ્યું કે વાદી કાં તો બ્લોક કરવા માટે ચોક્કસ URL સબમિટ કરી શકે છે અથવા બ્લોકિંગ અને સ્ક્રીનીંગ સૂચનાઓ (BSI) પદ્ધતિનો આશરો લઈ શકે છે. તેણે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો બધા ઉલ્લંઘનોને આવરી લેતો સામાન્ય આદેશ શક્ય ન હોય, તો પ્રતિવાદીઓ સામે અલગ મનાઈ હુકમ પસાર કરવામાં આવશે.
