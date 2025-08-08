નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હીમાં અભિનેત્રી હુમા કુરેશીના પિતરાઈ ભાઈની હત્યા થઈ હોવાનું પ્રકાશમાં આવ્યું છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પાર્કિંગ વિવાદમાં આસિફ કુરેશી નામના વ્યક્તિની હત્યા કરવામાં આવી છે. દિલ્હી પોલીસે આ કેસમાં બે આરોપીઓની પણ ધરપકડ કરી છે.
આ સમગ્ર ઘટના દિલ્હીના નિઝામુદ્દીનની છે, કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ગત મોડી રાત્રે પાર્કિંગ વિવાદ થયો હતો. આસિફ કુરેશી પોતાની કારમાં જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે સ્કૂટર સવારને સાઈડ આપવાનું કહેવામાં આવ્યું. આ વાત પર સ્કૂટર સવાર ગુસ્સે થઈ ગયો અને તેણે આસિફ કુરેશી પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી અનેક ઘા માર્યા.
Delhi: Actress Huma Qureshi’s cousin brother Asif Qureshi was murdered in Jangpura Bhogal Bazaar Lane under Nizamuddin police station during a parking dispute after he asked someone to move a scooter from the gate— IANS (@ians_india) August 8, 2025
Wife of the deceased says, "My man has been deliberately and… pic.twitter.com/q5hDVNzRFJ
આ હુમલામાં આસિફ કુરેશી ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો, તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો જ્યાં તેનું મોત નીપજ્યું. આસિફ કુરેશી અભિનેત્રી હુમા કુરેશીનો પિતરાઈ ભાઈ હોવાનું કહેવાય છે.
પોલીસ માહિતી અનુસાર, રાત્રે આસિફ કુરેશી અને કેટલાક લોકો વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. આસિફે આરોપીને ઘરના ગેટની બહાર સ્કૂટર પાર્ક ન કરવાનું કહ્યું હતું, પરંતુ લોકો સંમત ન થયા, જેના પછી દલીલ શરૂ થઈ. આ ઝઘડામાં આરોપીએ આસિફ પર તીક્ષ્ણ પદાર્થથી હુમલો કરીને તેને ગંભીર રીતે ઘાયલ કર્યો.
આ હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા આસિફને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું. ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો. પોલીસે આ કેસમાં બે લોકોની ધરપકડ કરી છે.