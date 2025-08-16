હૈદરાબાદ: વર્ષ 2001માં રિલીઝ થયેલી ગુજરાતી સુપરડુપર હિટ ફિલ્મ 'મૈયરમાં મનડું નથી લાગતું'એ તે સમયે બોક્સ ઓફિસ પર રીતસરની ધાક જમાવી હતી. આ ફિલ્મના અભિનેતા હિતેન કુમાર (રામ) અને આનંદી ત્રિપાઠી (રતન)ની જોડીએ દર્શકોને સિનેમા હોલ સુધી આવવા મજબુર કરી દીધા હતા. ફિલ્મના ગીતોને પણ જબરદસ્ત લોકપ્રિયતા મળી હતી. અભિનેત્રી તરીકે આનંદી ત્રિપાઠીની આ પ્રથમ (ડેબ્યૂ) ફિલ્મ હતી.
ફિલ્મને 25 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યાં છે ત્યારે આ ફિલ્મ મૈયરમાં મનડું નથી લાગુત રીરિલીઝ થવા જઈ રહી છે. 5મી સપ્ટેમ્બરના રોજ અનેક શહેરોના થિયેટરોમાં આ ફિલ્મને જોવાનો લ્હાવો માણી શકાશે. આ ફિલ્મની રી-રિલિઝને લઈને અભિનેતા હિતેન કુમાર ખુબ જ ઉત્સાહીત છે, તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કરીને લોકોને ફરી એક વખત આ ફિલ્મને સિનેમાના મોટા પડદે જોવાનો અનુરોધ કર્યો છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, જશવંત ગાંગાણી દિગદર્શીત મૈયરમાં મનડું લાગતુ નથી ફિલ્મ 27 જૂન 2021ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મમાં હિતેન કુમાર, આનંદી ત્રિપાઠી, અરવિંદ ત્રિવેદી, દેવેન્દ્ર પંડીત, ફિરોઝ ઈરાની, દિનેશ લાંબા, ઝાકિર ખાન સહિત ઘણા દિગ્ગજ કલાકારોએ અભિનય કર્યો હતો.
પારિવારીક અને રોમેન્ટિક આ ફિલ્મએ રિલીઝ થતાની સાથે ગુજરાતી સિનેમા ઘરોમાં ધૂમ મચાવી હતી. આ ફિલ્મના ગીતો પણ દર્શકોને ખુબ જ પસંદ પડ્યા હતા, ફિલ્મનું મ્યુઝિક ગૌરાંગ વ્યાસે આપ્યું હતું.