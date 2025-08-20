ETV Bharat / entertainment

ઈન્ડિયન આર્મી અને ઈન્ડિયન ઓઇલમાં કરી નોકરી, '3 ઈડિયટ્સ'ના 'પ્રોફેસર'નું 91 વર્ષની વયે નિધન - ACHYUT POTDAR PASSES AWAY

3 ઈડિયટ્સ ફિલ્મમાં પ્રોફેસરની ભૂમિકા ભજવનાર પીઢ અભિનેતા અચ્યુત પોતદારનું 91 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું છે.તેમણે 125 જેટલી ફિલ્મોમાં કામ કર્યુ હતું.

પીઢ અભિનેતા અચ્યુત પોતદારનું 91 વર્ષની ઉંમરે નિધન
પીઢ અભિનેતા અચ્યુત પોતદારનું 91 વર્ષની ઉંમરે નિધન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2025 at 9:05 AM IST

હૈદરાબાદ:આમિર ખાન, આર. માધવન અને શરમન જોશી અભિનીત કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ 3 ઈડિયટ્સમાં પ્રોફેસરની ભૂમિકા ભજવનાર અભિનેતા અચ્યુત પોતદારનું 91 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. ફિલ્મમાં 'અરે કહેના ક્યા ચાહતે હો' ડાયલોગ માટે લોકપ્રિય બનેલા અભિનેતાએ મુંબઈના થાણે સ્થિત જ્યુપિટર હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. અહેવાલો અનુસાર, તેમને ઉંમર સંબંધિત રોગો હતા અને જેના કારણે તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. 18 ઓગસ્ટના રોજ તેમનું અવસાન થયું. અભિનેતાના નિધનથી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

બોલિવૂડમાં શોક

અચ્યુત પોતદાર માત્ર હિન્દી જ નહીં પરંતુ મરાઠી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં પણ એક મહાન અભિનેતા હતા.તેમના ચાહકો સોશિયલ મીડિયા પર તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. તેમણે '3 ઇડિયટ્સ', 'અર્ધ સત્ય' અને 'યે દિલ્લગી' જેવી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. આ ઉપરાંત તેમણે 'વાગલે કી દુનિયા', 'માજ હોશીલ ના', 'શ્રીમતી તેંડુલકર', 'ભારત કી ખોજ' જેવા ટીવી શોમાં પણ પ્રશંસનીય કામ કર્યું છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, અચ્યુત પોતદાર માત્ર એક અભિનેતા જ નહોતા પરંતુ તેઓ ગ્રેજ્યુએશન પછી ભારતીય સેનામાં પણ જોડાયા હતા. આ પહેલા તેઓ મધ્યપ્રદેશના રેવામાં પ્રોફેસર તરીકે પણ કામ કરી ચૂક્યા હતા. વર્ષ 1967માં તેઓ કેપ્ટન પદ પરથી નિવૃત્ત થયા હતા.

સ્ટાર પ્રવાહ ચેનલના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી અચ્યુત પોતદારને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી છે. ૪૪ વર્ષની અભિનય કારકિર્દીમાં, અચ્યુત પોતદારે ૧૨૫ થી વધુ હિન્દી અને મરાઠી ફિલ્મો, ૯૫ ટીવી શો, ૨૬ નાટકો અને ૪૫ જાહેરાતોમાં કામ કર્યું છે.

ભારતીય સેનાના કેપ્ટન તરીકે નિવૃત્ત

22 ઓગસ્ટ 1934ના રોજ મધ્યપ્રદેશના જબલપુરમાં જન્મેલા અચ્યુત પંડિત કોલેજનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી રેવામાં પ્રોફેસર બન્યા. ત્યાર બાદ તેઓ ભારતીય સેનામાં જોડાયા અને 1967માં કેપ્ટન તરીકે નિવૃત્ત થયા. નિવૃત્તિ પછી, તેમણે 25 વર્ષ સુધી ઇન્ડિયન ઓઇલમાં એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે કામ કર્યું અને 1992માં નિવૃત્ત થયા.

અચ્યુતે ઇન્ડિયન ઓઇલમાં કામ કરતી વખતે નાટકોમાં ભાગ લેવાનું શરૂ કર્યું. તેમના ઉત્તમ અભિનયને કારણે, તેમને પહેલા ટીવી શોમાં અને પછી હિન્દી ફિલ્મોમાં કામ મળવાનું શરૂ થયું. વિધુ વિનોદ ચોપરાની લગભગ દરેક ફિલ્મમાં અચ્યુતની હાજરી નિશ્ચિત માનવામાં આવતી હતી.

અચ્યુત પોતદારની શ્રેષ્ઠ ફિલ્મો

તેમની કારકિર્દીની શરૂઆતમાં, અચ્યુત પોતદારે આલ્બર્ટ પિન્ટો કો ગુસ્સા ક્યોં આતા હૈ, અર્ધ સત્ય જેવી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. જે પછી તે તેઝાબ, રાજુ બન ગયા જેન્ટલમેન, ચમત્કાર, દામિની, દિલવાલે, ગુંડારાજ, રંગીલા, ઈશ્ક, વાસ્તવ, હમ સાથ સાથ હૈ, રિશ્તે, દિલ હૈ તુમ્હારા, પરિણીતા, લગે રહો મુન્ના ભાઈ, ભૂતનાથ, આર રાજકુમાર, 2 જેવી ફિલ્મોમાં જોવા મળ્યો છે.

અચ્યુત પોતદારે આમિર ખાન, આર. માધવન અને શર્મન જોશી અભિનીત બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 3 ઈડિયટ્સમાં પ્રોફેસરની ભૂમિકા ભજવી હતી. ફિલ્મ 'કહના ક્યા ચાહતે હો'માં તેનો ડાયલોગ ઘણો લોકપ્રિય હતો અને તેના મીમ્સ આજે પણ સોશિયલ મીડિયા પર લોકપ્રિય છે.

